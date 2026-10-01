España

Nueve pacientes de cáncer de riñón reciben una vacuna personalizada que les mantiene libres de enfermedad durante más de tres años

El fármaco se diseñó para pacientes con carcinoma renal de células claras en estadio III o IV cuyos tumores habían sido extirpados por completo

Dosis de una vacuna (Shutterstock España)
Dosis de una vacuna (Shutterstock España)
Guardar

Una vacuna personalizada contra el cáncer de riñón ha logrado activar respuestas inmunitarias dirigidas contra las mutaciones específicas de los tumores en los nueve pacientes tratados. De todos ellos, ninguno presentó una recurrencia de la enfermedad durante la mediana de seguimiento de 3 años y 4 meses del ensayo clínico.

El estudio, dirigido por investigadores del Dana-Farber Cancer Institute y la Universidad de Yale y publicado en Nature, evaluó una vacuna elaborada individualmente para pacientes con carcinoma renal de células claras en estadio III o IV cuyos tumores habían sido extirpados por completo. El objetivo era enseñar al sistema inmunitario a reconocer las llamadas mutaciones conductoras, que son alteraciones genéticas que contribuyen directamente al desarrollo del cáncer.

PUBLICIDAD

El proceso comenzó después de la cirugía. Los investigadores secuenciaron el ADN y el ARN de cada tumor para identificar sus mutaciones y, mediante el algoritmo HLAthena, calcularon cuáles podían generar fragmentos proteicos reconocibles por los linfocitos T de cada paciente.

Los tumores contenían una mediana de 45 mutaciones de codificación, y los investigadores seleccionaron una mediana de 15 péptidos por paciente para fabricar las vacunas. Siete de los nueve participantes recibieron al menos un péptido procedente de una mutación en genes relacionados con el cáncer renal, entre ellos VHL, PBRM1 y BAP1.

El desafío era considerable, puesto que el carcinoma renal de células claras tiene una carga mutacional relativamente baja, lo que significa que ofrece menos posibles objetivos al sistema inmunitario que otros tumores, como el melanoma. Precisamente por ello, demostrar que una vacuna personalizada podía generar respuestas amplias resultaba especialmente relevante.

PUBLICIDAD

Una respuesta inmunitaria en todos los participantes

Los nueve pacientes desarrollaron respuestas inmunitarias detectables. En las pruebas de laboratorio, cada participante respondió a una mediana de siete péptidos vacunales, con un rango de uno a 14. Los investigadores observaron además que buena parte de estas respuestas procedía de linfocitos T CD4+, células que desempeñan un papel fundamental en la coordinación de la respuesta inmunitaria. Muchas mostraron características de memoria, lo que indica que el sistema inmunitario no solo reaccionó inicialmente, sino que conservó el recuerdo de los antígenos administrados.

La vacuna también consiguió apuntar a mutaciones conductoras: seis de los siete péptidos que contenían alteraciones en genes conductores frecuentes del cáncer renal provocaron respuestas inmunitarias. En conjunto, el 65% de las mutaciones conductoras analizadas resultó inmunogénico, frente al 44% de las llamadas mutaciones pasajeras.

Llega a España el tratamiento de inmunoterapia contra el cáncer que se administra con una inyección en solo 7 minutos.

Memoria inmunitaria durante años

Uno de los hallazgos más llamativos fue la persistencia de la respuesta. Los investigadores identificaron 98 clonotipos de linfocitos T asociados a los antígenos de la vacuna. Estos aparecieron rápidamente, durante las primeras semanas, y llegaron a multiplicarse una media de 166 veces respecto a los niveles previos al tratamiento.

Lo más importante es que algunos de estos clonotipos permanecieron detectables hasta tres años después de la última dosis. Además, cuando los investigadores enfrentaron los linfocitos T con células tumorales obtenidas de los propios pacientes, siete de los nueve participantes mostraron reactividad contra su tumor. En algunos casos, los linfocitos reconocieron células portadoras de mutaciones en VHL, PBRM1 o BAP1.

El tratamiento no produjo toxicidades de grado 3 o superior y las reacciones más habituales fueron molestias en el lugar de la inyección y síntomas similares a los de la gripe, generalmente transitorios. Sin embargo, los resultados deben interpretarse con cautela. El estudio solo incluyó nueve pacientes, todos con carcinoma renal de células claras, y no contó con un grupo de control. La ausencia de recurrencias tras más de tres años resulta alentadora, pero no permite demostrar que la vacuna sea responsable de ese resultado ni compararla directamente con los tratamientos estándar.

Temas Relacionados

CáncerCáncer de riñónEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así está la votación de los decretos de vivienda a esta hora, con todos pendientes de Junts: las claves y los apoyos confirmados

El Gobierno trata de atar los apoyos para sacar adelante los dos decretos, con la incógnita en el voto de Junts per Catalunya y en medio de una oleada de manifestaciones al grito de huelga general

Así está la votación de los decretos de vivienda a esta hora, con todos pendientes de Junts: las claves y los apoyos confirmados

Cuándo se cobra el paro en octubre de 2026: qué día pagan CaixaBank, ING, BBVA...

El calendario de ingresos cambia por el festivo nacional del lunes 12 y porque la fecha de referencia del SEPE cae en sábado

Cuándo se cobra el paro en octubre de 2026: qué día pagan CaixaBank, ING, BBVA...

Turckheim, la joya francesa escondida en Alsacia que parece sacada de cuento y es una parada estratégica en la Ruta de Vinos

A 10 kilómetros de Colmar, un vigilante nocturno aún recorre sus calles empedradas, una tradición medieval que sobrevive junto a viñedos Grand Cru y fachadas floridas en pleno corazón de Francia

Turckheim, la joya francesa escondida en Alsacia que parece sacada de cuento y es una parada estratégica en la Ruta de Vinos

Alessandro Lequio reaparece un año después de su despido: “Estoy muy bien. Cerré una etapa maravillosa en televisión”

El italiano ha reaparecido junto a su mujer, María Palacios, en los premios Diamonds of Excellence y ha hablado de su nueva vida

Alessandro Lequio reaparece un año después de su despido: “Estoy muy bien. Cerré una etapa maravillosa en televisión”

Por qué la Comunidad de Madrid empieza el curso sin auxiliares de inglés: un conflicto con el Gobierno retrasa el programa y lo reduce a la mitad

Múltiples inspecciones de trabajo pusieron en duda en 2025 las contrataciones de los auxiliares, lo que ha retrasado la convocatoria para el nuevo curso

Por qué la Comunidad de Madrid empieza el curso sin auxiliares de inglés: un conflicto con el Gobierno retrasa el programa y lo reduce a la mitad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así está la votación de los decretos de vivienda a esta hora, con todos pendientes de Junts: las claves y los apoyos confirmados

Así está la votación de los decretos de vivienda a esta hora, con todos pendientes de Junts: las claves y los apoyos confirmados

Primera reacción desde Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta y Melilla: “Vuelve a poner a prueba la cuestión de los enclaves ocupados”

El juez Pedraz enfría la vía europea del ‘caso Leire Díez’: no aprecia indicios de que los pagos investigados afecten a los fondos de la Unión Europea

Moncloa difunde un registro de llamadas para demostrar que Vivas mintió cuando dijo que intentó hablar 10 veces con Pedro Sánchez

La DGT aplica desde este jueves la reforma del Reglamento General de Circulación: todas las multas que pueden llegar con las nuevas normas de tránsito

ECONOMÍA

Cuándo se cobra el paro en octubre de 2026: qué día pagan CaixaBank, ING, BBVA...

Cuándo se cobra el paro en octubre de 2026: qué día pagan CaixaBank, ING, BBVA...

El decreto de vivienda frena su primer desahucio en Barcelona pocas horas después de su entrada en vigor

Jorge Morales de Labra, experto en energía: “Cualquiera que tenga una tarifa que no sea la TUR va a pagar muchísimo más de calefacción este invierno”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los decretos del Gobierno “se quedan cortos” para resolver la crisis de vivienda: “Se necesitan más casas protegidas, más suelo y menos burocracia”

DEPORTES

Carlos Alcaraz firma una trabajada victoria ante Michelsen en su primer partido en Tokio

Carlos Alcaraz firma una trabajada victoria ante Michelsen en su primer partido en Tokio

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

El ‘mal momento’ de Vinícius Jr. tiene trampa: los datos que desmontan la crisis y el espejo de 2023/24 que invita al madridismo a creer

La ‘pesadilla’ de Tadej Pogačar: Eslovenia se queda sin su rey tras un pulso a puerta cerrada y el fantasma de Alex Zülle

Hay Fernando Alonso para rato y no solo hasta 2027: “Está convencido de que no va a ser un año porque se ve con más progresión todavía”