España

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer los datos diariosdel mercado energético en el país

La tarifa de la electricidad se actualiza diariamente (Europa Press)
La tarifa de la electricidad se actualiza diariamente (Europa Press)
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Se dieron a conocer el precio de la luz en España. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la más baja a lo largo de este viernes 2 de octubre.

Recuerda que el precio de la energía eléctrica se actualiza todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio de la luz

Día: 2 de octubre

Precio de media: 176.93 euros por megavatio hora

Precio más alto: 279.83 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 112.5 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este viernes 2 de octubre, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 185.11 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 169.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 162.95 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 160.29 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 162.92 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 163.55 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 195.55 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 207.99 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 269.79 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 240.32 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 185.47 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 130.38 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 119.81 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 119.55 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 112.5 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 118.1 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 120.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 130.38 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 160.91 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 195.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 279.83 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 244.78 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 210.53 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 201.62 euros por megavatio hora.

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