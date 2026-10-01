Conoce las mejores horas para usar la luz en España

La tarifa de la electricidad se actualiza diariamente (Europa Press)

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Se dieron a conocer el precio de la luz en España. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la más baja a lo largo de este viernes 2 de octubre.

Recuerda que el precio de la energía eléctrica se actualiza todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio de la luz

Día: 2 de octubre

Precio de media: 176.93 euros por megavatio hora

Precio más alto: 279.83 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 112.5 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este viernes 2 de octubre, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 185.11 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 169.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 162.95 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 160.29 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 162.92 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 163.55 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 195.55 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 207.99 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 269.79 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 240.32 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 185.47 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 130.38 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 119.81 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 119.55 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 112.5 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 118.1 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 120.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 130.38 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 160.91 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 195.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 279.83 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 244.78 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 210.53 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 201.62 euros por megavatio hora.