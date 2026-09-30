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Cinco árboles que nunca deberías tener cerca de casa, según un especialista en poda y tala: “El problema no se ve al principio”

Estas especies pueden levantar el pavimento con sus raíces o resecar el terreno por su demanda de agua

Un experto en poda y tala explica las especies de árboles que no deberían plantarse cerca de las viviendas. (Magnific)
Un experto en poda y tala explica las especies de árboles que no deberían plantarse cerca de las viviendas. (Magnific)
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Los árboles aportan sombra, frescor y valor ornamental a jardines, patios y espacios urbanos. Sin embargo, elegir una especie para plantar junto a una vivienda no debería depender únicamente de su aspecto o de la rapidez con la que crece, pues la distancia respecto a muros, pavimentos, tuberías y otras estructuras también puede ser determinante.

Los problemas, además, no siempre aparecen de inmediato. Algunas especies desarrollan con el paso de los años sistemas radiculares capaces de afectar al terreno o de entrar en contacto con infraestructuras próximas. Por eso, una decisión aparentemente inocua al plantar un árbol puede tener consecuencias mucho tiempo después.

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Según explican desde Poda Experta Urraco (@poda.experta.urra), especialistas en poda y tala de árboles y palmeras, hay determinadas especies a las que conviene prestar especial atención cuando se encuentran cerca de una vivienda. “Cinco árboles que jamás tendrías que tener pegados a tu casa. Si tienes alguno, te puede salir carísimo”, advierte el experto.

Plátano de sombra. (Luis Fernández García/Wikimedia Commons)
Plátano de sombra. (Luis Fernández García/Wikimedia Commons)

Del plátano de sombra al ficus

El principal problema, según señala el especialista, es que el deterioro puede tardar años en hacerse evidente. “El problema no se ve al principio. Tú lo plantas al principio y todo bien, hasta que cinco, diez años después, empiezan las grietas y ya nadie relaciona una cosa con la otra”.

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Entre las especies señaladas aparece, en quinto lugar, el plátano de sombra, uno de los árboles más habituales en calles y espacios urbanos. Su sistema radicular puede desarrollarse muy cerca de la superficie. “Tiene raíces muy superficiales que te levanta la acera y el suelo, y hasta el pavimento de tu entrada”, señalan desde Poda Experta Urraco.

El cuarto puesto corresponde al sauce llorón. En este caso, el especialista pone el foco en su relación con el agua y en los problemas que pueden surgir cuando existen conducciones próximas. “Va directo a por el agua allá donde la huela. Y ahí es donde encuentra tubería y te la revienta”, explica.

Sauce llorón. (jacilluch/Wikimedia Commons)
Sauce llorón. (jacilluch/Wikimedia Commons)

También figura en la lista el chopo, situado en el tercer puesto. Al igual que el sauce, es una especie asociada a la búsqueda de agua y tiene “unas raíces que se meten en el saneamiento y te lo destrozan desde dentro”, según advierte el especialista de Poda Experta Urraco.

En segundo lugar aparece el eucalipto, una especie conocida por su rápido crecimiento. Precisamente esta característica, combinada con la demanda de agua de sus raíces, es uno de los aspectos que destaca el experto como motivo para valorar plantarlo cerca de caso. “Crece rapidísimo y sus raíces chupan tanta agua que pueden resecar el terreno bajo tus cimientos y agrietarte las paredes”.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

El primer puesto de la lista lo ocupa el ficus. El especialista reconoce su atractivo ornamental, pero alerta de la capacidad de sus raíces para afectar a estructuras próximas. “De los más bonitos que hay, sí, pero con las raíces más agresivas que existen, capaz de meterse en muro y cimiento y hacerte un destrozo de miles de euros.”

La conclusión de los especialistas pone el foco en la planificación antes de plantar. “Un árbol mal colocado no da problemas hoy, los da dentro de años.” Por eso, recomiendan valorar cuidadosamente la ubicación y la especie antes de plantar junto a una vivienda.

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