La Justicia de Ceuta y Defensa investigan las denuncias de torturas y vejaciones a migrantes tras el informe de Amnistía Internacional

Militares en Ceuta durante la entrada de migrantes (Europa Press)

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Este miércoles, Amnistía Internacional ha denunciado presuntos casos de “tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes” contra personas migrantes en Ceuta. La organización sostiene que desde la entrada de más de 80.000 personas en la ciudad autónoma, muchos de ellos han recibido desde agresiones a humillaciones por parte de militares. Durante una visita entre el 10 y el 15 de septiembre, la ONG entrevistó a más de 65 migrantes y 22 atribuyeron a miembros de las Fuerzas Armadas palizas, acoso o robos.

Amnistía señala que las agresiones afectaron a personas de distintas edades, géneros y situaciones administrativas, y advierte que “parecen responder a un patrón”. Al preguntar a la asociación sobre quién decide en estas supuestas actuaciones, explican que no saben si hay instrucciones superiores o si son comportamientos individuales, pero sostienen que un militar llegó a decir a la delegación que “tienen órdenes de que se sientan incómodos”. El Ministerio de Defensa ya ha respondido. Según ha sabido Infobae, la Justicia de Ceuta ha recibido el informe para realizar sus investigaciones.

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El Ministerio remitirá el informe a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta para que se analicen las denuncias. A la vez, ha instado al Mando de Operaciones a abrir una investigación interna con el objetivo de “dilucidar posibles responsabilidades individuales”. La medida busca determinar si existieron conductas irregulares por parte de miembros de las Fuerzas Armadas y, según explica Defensa, para “preservar el buen hacer y nombre” de la institución.

La ONG Amnistía Internacional ha denunciado torturas y vejaciones por parte de miembros de las fuerzas armadas españolas a los migrantes en Ceuta

Denuncia de Amnistía Internacional y respuestas

Este proceso ha comenzado cuando Amnistía Internacional ha pedido investigar las denuncias de agresiones contra migrantes en Ceuta que atribuye a miembros de las Fuerzas Armadas, en particular a unidades de Regulares y de la Legión. Las entrevistas que ha realizado la asociación incluyen a 31 menores de entre 13 y 17 años y a 26 mujeres, dos de ellas embarazadas. La entidad afirma haber constatado lesiones compatibles con golpe en dos jóvenes marroquíes.

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También recogió el relato de un migrante que aseguró haber sido inmovilizado, trasladado en un vehículo y golpeado: “Me pusieron bridas y me metieron en el maletero”. Según su testimonio, después lo amordazaron, lo golpearon contra un árbol y recibió “porrazos y puñetazos”. “Cuando terminaron, me tiraron por un terraplén”, declaró. El informe recoge además acusaciones sobre expulsiones sumarias, uso de espray irritante e insultos dirigidos a que los migrantes abandonen la ciudad. Amnistía también denuncia obstáculos para solicitar asilo y un trato discriminatorio contra personas de origen marroquí o percibidas como tales.

La asociación se ha encargado de poner en conocimiento a Defensa. En el momento en el que este periódico contactó con ellos, no conocían respuesta alguna del Ministerio. Poco después se ha sabido que Defensa ha puesto en conocimiento a la Justicia y que realizará sus propias indagaciones. Además, asociaciones militares trasladan su condena a cualquier acto que suponga un abuso, pero piden no juzgar sin pruebas.

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