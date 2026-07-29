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3 árboles frutales perfectos para plantar en casa: ideales para cosechar en espacios pequeños

Balcones, terrazas y patios pequeños pueden transformarse en espacio de cultivo si se escoge la planta adecuada: algunas variedades de frutales crecen sin dificultad en macetas

3 árboles frutales perfectos para casas pequeñas (VisualesIA Scribnews)
3 árboles frutales perfectos para casas pequeñas (VisualesIA Scribnews)
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“Si no tienes espacio, pero te gustaría cosechar tu propia fruta orgánica, este video es para vos”, asegura Nicolas Emanuel Durán, experto en jardinería de Planeta Jardín y Animales - un sitio web de hogar y jardinería - en un video publicado recientemente en su perfil de Facebook. “Te voy a recomendar tres frutales que son ideales para jardines pequeños o incluso en macetas”, perfectos para poder dedicarse a la horticultura aunque no se tenga mucho espacio.

El naranjo chino

“El primero”, comienza a enumerar Nicolás, “es el rey de las macetas, conocido como quinoto, kumquat o naranjo chino, un arbolito asiático que crece máximo tres metros y da fruta muy rápido”, explica. Además, “solamente en un año de haberlo plantado ya podrás cosechar su deliciosa fruta orgánica”, asegura el experto en jardinería, aunque se refiere a un quinoto injertado, no sembrado de semilla, ya que desde ese estado puede tardar unos 7 años en dar frutos. “Es el arbolito ideal para personas que no tengan espacio”, añade el jardinero, “porque se adapta muy bien a contenedores o macetas”.

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Un naranjo chino (Flickr)
Un naranjo chino (Flickr)

El limonero Génova y el limonero Meyer

“Como todos sabemos”, continúa Nicolás, “un árbol infaltable en casa es el limonero”. “El problema” del limonero, como explica a continuación el experto en jardinería, “es que se hace un árbol enorme. Pero si conoces estas especies, por ejemplo, el limonero Génova, que es plantado en un contenedor de cincuenta litros como mínimo a pleno sol y, como verán, nos da una excelente cantidad de fruta”. Este árbol alcanza una altura de entre 1,20 y 1,80 metros en maceta - frente a los 3 o 4 que alcanza en suelo abierto - y necesita una maceta o contenedor con un diámetro y profundidad mínima de 40 a 50 centímetros que deberá cambiarse por otra ligeramente más grande cada dos años.

“También tenemos el limonero Meyer, que es un híbrido entre mandarina y limón y es muy resistente al frío. Al contrario del limonero tradicional”, añade el jardinero, “se adapta increíblemente bien a macetas” y puede alcanzar un tamaño de entre el metro y metro y medio de alto, o hasta dos dependiendo del recipiente y de la poda.

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Un granado enano (PxHere)
Un granado enano (PxHere)

El granado enano

Y “el tercer arbolito” empieza a concluir su lista Nicolás, “es ideal para aquellas personas que busquen decorar y al mismo tiempo obtener fruta orgánica, que es el granado enano". Este árbol frutal, principalmente ornamental pero de frutos comestibles que florece en primavera y verano - y sus frutos maduran en otoño - “se adapta muy bien a pequeños contenedores", asegura el jardinero.

“A sol directo y con un poco de abono y cuidados también podrás cosechar su fruta, que es diminuta pero deliciosa”. El granado enano “solamente crece un metro y medio como máximo y tiene unas hermosas flores naranjas que enamoran a cualquiera que las ve”, añade el experto en jardinería. “Ahora ya sabemos que si no tienes lugar, no hay excusas para no plantar tu propio árbol frutal en casa. Si conoces otra especie que sea ideal para contenedores, deja tu experiencia en comentarios”.

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