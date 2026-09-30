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Los secretos de los jardineros para disfrutar de un vergel bonito en otoño con menos tareas y más tiempo libre

El otoño puede ser una de las épocas más bonitas del jardín sin exigir horas de trabajo. Estos trucos ayudan a mantenerlo cuidado con el mínimo esfuerzo

Jardín con casa al fondo, pérgola de madera, macetas con flores, mesa con sillas y hojas secas color naranja sobre un patio de piedra.
El otoño es un tiempo perfecto para recolectar los últimos alimentos del huerto y repensar los cuidados del jardín. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El otoño marca el regreso a la rutina. Los horarios se llenan y el tiempo libre se reduce con trabajos, quedadas y cine. Pero justo cuando menos margen tenemos, el jardín entra en una de sus etapas más generosas del año, con floraciones tardías, cosechas abundantes y un césped que recupera vigor tras el calor del verano.

La buena noticia es que no hace falta sacrificar horas para disfrutar de un jardín de otoño bonito. Con algunos trucos de bajo mantenimiento, es posible mantener el espacio exterior atractivo sin que se convierta en una tarea más de la lista pendiente. La clave está en trabajar a favor de la estación, no en contra de ella.

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Menos tareas, más disfrute: la fórmula para un otoño en el jardín

Elegir bien las plantas y aprovechar la tecnología permite reducir el esfuerzo diario, como acoge el independent.co.uk. Así es como los expertos logran un jardín cuidado con el mínimo tiempo posible.

Plantas de floración tardía que trabajan solas

Una de las estrategias más eficaces para lograr un jardín de bajo mantenimiento en otoño es apostar por especies que aporten color sin apenas cuidados. Los ásteres, los sedums y las anémonas japonesas florecen justo cuando el resto del jardín empieza a apagarse. Además de embellecer los parterres durante semanas, siguen atrayendo polinizadores hasta bien entrada la temporada.

Narcisos amarillos en una maceta de piedra sobre una mesa de madera con una pala de mano, guantes y otras plantas en recipientes.
Un recipiente con narcisos amarillos encabeza varias macetas con plantas primaverales y herramientas de jardinería en un patio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Septiembre también es el mes ideal para plantar bulbos de floración primaveral, como crocos, jacintos, escilas y narcisos. El esfuerzo es mínimo ahora, pero el resultado será una explosión de color tras el invierno. Añadir una capa de mantillo sobre los macizos ayuda a retener la humedad, frenar las malas hierbas y proteger las raíces del frío, con una sola aplicación que dura toda la temporada.

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El césped también pide un cambio de estrategia

El suelo templado y las lluvias más frecuentes hacen que el césped resurja con fuerza en otoño. Aunque un prado verde y tupido es agradable a la vista, mantenerlo puede sumar otra tarea a una agenda ya saturada.

Aquí es donde entran los trucos de jardinería inteligente. Subir ligeramente la altura de corte protege el césped de cara al invierno y reduce el estrés de la planta. Por otro lado, los robots cortacésped se encargan del mantenimiento rutinario de forma automática, sin que el propietario tenga que dedicarle tiempo cada semana. El resultado es un césped más sano y una carga mental menor.

Aprovechar la abundancia de la temporada

Plantas con tomates rojos a la izquierda, plantas de calabacín al centro y calabazas naranjas sobre la tierra a la derecha.
Los últimos calabacines y tomates se cosechan del huerto. Las calabazas, mientras tanto, toman su color tan característico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El otoño no es solo una época de tareas pendientes. También es temporada de cosecha. Los árboles frutales cargan manzanas, peras y ciruelas listas para recoger. En el huerto, tomates y calabacines siguen produciendo, mientras las calabazas maduran con el calor residual de finales de septiembre.

Estos momentos recuerdan que cuidar un jardín en otoño no consiste únicamente en mantenimiento constante. Se trata de observar los cambios de la estación, disfrutar de lo que florece y aprovechar lo que la temporada ofrece de forma natural.

Menos control, más disfrute

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Los jardines que mejor funcionan no son los que exigen atención permanente, sino los que se adaptan al ritmo de quien los cuida. Elegir plantas resistentes, delegar tareas repetitivas en la tecnología y aprovechar la cosecha de temporada son los trucos de jardinería otoñal más eficaces para lograr un espacio exterior atractivo sin sacrificar tiempo libre.

Al final, un jardín bien pensado no depende de cuánto se trabaje en él, sino de cuánto se disfrute, incluso en las semanas más ajetreadas del año.

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