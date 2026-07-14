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Cinco árboles ideales para el jardín: sombra y raíces poco invasivas para el verano

Una selección de especies aptas para espacios residenciales que evitan daños en pavimentos y requieren cuidados sencillos

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El follaje del arce japonés cambia de color entre la primavera y el otoño, realzando el paisaje.
Sus raíces finas permiten combinar el arce japonés con césped y senderos sin riesgos (Wikipedia - Raimundo Pastor)

Elegir bien un árbol para el jardín en verano no depende solo de la sombra, sino también del tamaño final, el mantenimiento y unas raíces que no dañen el pavimento ni afecten a tuberías o cimientos. Existen cinco especies especialmente adecuadas para espacios residenciales porque combinan copa útil y sistemas radiculares poco invasivos.

La selección incluye ejemplares de perfiles muy distintos, desde el nogal europeo, que puede alcanzar entre 25 y 40 metros, hasta opciones para jardines pequeños como el arce japonés, que rara vez supera los cinco o seis metros. El criterio común es que aporten sombra sin provocar levantamientos del suelo cuando se plantan en condiciones adecuadas.

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Muchas especies desarrollan raíces agresivas capaces de romper aceras, pavimentos o incluso comprometer estructuras cercanas si se colocan demasiado cerca de la vivienda. Frente a ese riesgo, estas cinco alternativas destacan por un comportamiento radicular más estable.

Sombra y raíces seguras

El primero es el nogal europeo, uno de los árboles de sombra por excelencia para jardines grandes. Su copa redondeada genera una sombra fresca durante los meses más calurosos y, pese a su gran tamaño, la mayor parte de sus raíces se concentra en los primeros 90 centímetros del suelo, lo que reduce la posibilidad de que levante el pavimento si dispone de espacio suficiente.

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El crecimiento controlado de sus raíces permite plantar el nogal cerca de superficies transitadas.
Una copa frondosa convierte al nogal en protagonista de jardines grandes (Wikipedia - AnRo0002)

Para que prospere, necesita suelos fértiles, profundos y bien drenados. La Royal Horticultural Society aconseja plantarlo en lugares soleados, protegerlo de las heladas, aplicar fertilizantes equilibrados en febrero y sulfato de amonio en marzo, además de recurrir a riegos profundos en verano, acolchado anual y una poda mínima para favorecer un follaje sano.

El magnolio figura como una de las opciones ornamentales más completas. A sus grandes flores blancas y aromáticas suma una copa densa de hojas perennes y brillantes que mantiene una sombra constante durante todo el año.

El sistema radicular poco invasivo del magnolio lo convierte en una opción segura cerca de pavimentos
Las hojas brillantes del magnolio destacan en jardines residenciales por su efecto ornamental (Dreamstime)

Puede crecer entre 15 y 25 metros y presenta un sistema radicular relativamente estable cuando cuenta con un suelo profundo y húmedo. Según la guía del United States Department of Agriculture, requiere riegos regulares en los periodos secos, un terreno ligeramente ácido y bien drenado, y una poda limitada a la retirada de ramas secas o dañadas.

El olivo aparece también como una alternativa de porte medio y follaje perenne. Con una altura de entre seis y ocho metros y una copa amplia, ofrece una sombra moderada; además, variedades ornamentales como “Swan Hill” no producen frutos y se emplean precisamente como árboles de sombra.

Olivar
Imagen de un olivo (Adobe Stock)

Plantado en suelos bien drenados, el olivo tolera la sequía y rara vez levanta pavimentos. Sus raíces se extienden de forma superficial para captar humedad, de modo que conviene regarlo en profundidad cada siete a 10 días durante los primeros años y, una vez establecido, mantener riegos mensuales en época de floración.

Compactos y fáciles de mantener

El Servicio de Extensión de la University of California señala que estos árboles alcanzan entre 6 y 7,5 metros y deben espaciarse al menos a esa distancia para evitar competencia. La poda ligera a finales de invierno y una fertilización moderada ayudan a conservar la estructura de la copa y a reducir plagas como la mosca del olivo, Bactrocera oleae.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Para jardines pequeños, destaca el arce japonés como una de las especies más recomendables. Su interés no se limita al tamaño contenido: también sobresale por el cambio de tonalidad de sus hojas entre primavera y otoño.

Sus raíces son finas y superficiales, por lo que conviven sin problemas con césped, caminos y otras plantas. Prefiere ubicaciones con sombra parcial, sobre todo en zonas muy calurosas, y se desarrolla mejor en suelos ricos en materia orgánica y con buena humedad.

La quinta opción es el crespón, también llamado lila de las Indias, un árbol pequeño que combina floración estival abundante con una copa abierta capaz de proporcionar una sombra ligera. Suele alcanzar entre cuatro y siete metros de altura y desarrolla raíces fibrosas poco invasivas, una característica que lo convierte en una alternativa adecuada para jardines urbanos.

La copa abierta del crespón proporciona sombra ligera y un toque ornamental en verano.
Sus raíces poco invasivas permiten plantar el crespón cerca de caminos y estructuras. (Wikipedia - Gabriel Collares)

Para florecer con intensidad, necesita pleno sol y riegos regulares durante los primeros meses tras la plantación. Cuando ya está establecido, soporta bastante bien la sequía y exige muy poca poda.

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