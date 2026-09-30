España

Bogavante, brioche de trufa y un postre con lana de oveja: así fue el menú creado por Joan Roca que Felipe y Letizia sirvieron en la cena con los Macron

Los reyes Felipe VI y Letizia ofrecieron anoche una cena de Estado a Emmanuel y Brigitte Macron en el Palacio Real de Madrid durante la visita oficial del presidente francés

Joan Roca fue el encargado de diseñar el menú de la cena de gala que los Reyes ofrecieron a los Macron (Montaje Infobae)
Joan Roca fue el encargado de diseñar el menú de la cena de gala que los Reyes ofrecieron a los Macron (Montaje Infobae)
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Los reyes Felipe VI y Letizia se han convertido en anfitriones de una cena de Estado llena de focos, lujos y elegancia. Emmanuel y Brigitte Macron, presidente y primera dama de la República Francesa, han sido los invitados de honor en esta velada celebrada en el Palacio Real de Madrid, una exclusiva cena que se celebraba durante la visita oficial del presidente francés a España.

Una cita muy especial en la que se ha cuidado hasta el último detalle, desde los looks elegidos para la ocasión hasta los discursos, que han hecho referencia incluso a las princesas Leonor y Sofía, ambas ausentes en esta cita por su compromiso con los estudios. “Esta cena es mucho más que un homenaje al arte de vivir que comparten nuestros países”, ha asegurado el presidente francés, quien pronunciaba parte de su discurso en español.

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La comida, por supuesto, ha sido una de las grandes protagonistas del especial encuentro. El menú que han degustado los invitados durante la noche ha sido diseñado por el chef catalán Joan Roca, del restaurante El Celler de Can Roca. Junto con sus hermanos, Josep y Jordi, han creado un auténtico imperio de la alta cocina, un entramado que nació en el restaurante familiar de sus padres, en Girona.

Los Reyes, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, durante la cena de gala que se ofrece en su honor en el Palacio Real. (Europa Press)
Los Reyes, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, durante la cena de gala que se ofrece en su honor en el Palacio Real. (Europa Press)

Este 2026 se cumplen cuatro décadas de la apertura de su restaurante insignia, un proyecto que ha conseguido tres estrellas Michelin y ha encabezado en dos ocasiones la prestigiosa lista de The World’s 50 Best Restaurants. Para el diseño de este menú tan especial, formado por entrante, primer plato, segundo y postre, el mayor de los Roca se ha inspirado en algunas de las creaciones más icónicas del restaurante.

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El menú de Joan Roca para la cena de Estado

La cena se compuso de un menú marcado por la alta cocina, la originalidad y los productos de lujo que caracterizan al estilo de los Roca. Para comenzar, según informaban medios como ¡Hola!, se sirvió un brioche al vapor con trufa, un entrante que pone en valor uno de los productos más exclusivos de la temporada otoñal. A continuación, los asistentes degustaron un turrón de foie, otro de los platos incluidos en el menú de esta cena de gala.

El postre Láctic, de El Celler de Can Roca
El postre Láctic, de El Celler de Can Roca (Flickr)

Como primer plato, Joan Roca sirvió un parmentier de bogavante, un plato cuyos orígenes se remontan a 1988 y que forma parte de la historia de El Celler de Can Roca. Su versión clásica incorpora trompetas de la muerte y se ha mantenido durante décadas como homenaje a los clientes que han acompañado al restaurante desde sus primeros años. Finalmente, llegó el turno del postre, con una propuesta de lo más original para poner broche final a la velada.

Se trata de una creación firmada por Jordi Roca, hermano pequeño del chef y repostero en su triestrellado restaurante. Este ‘postre láctico’, que así lo llaman en El Celler, se prepara desde 2003 y está inspirado en la oveja ripollesa. Su elaboración juega con diferentes texturas y elaboraciones a partir de la leche de oveja: dulce de leche, yogur, requesón, helado y nata deshidratada, además de unas gotas de confitura de guayaba y una nube de azúcar. La propuesta incorpora además un ‘perfume’ elaborado a partir de lana de oveja, cuyo aroma acompaña el postre.

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