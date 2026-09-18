España

Los retos constitucionales a los que se enfrenta la princesa Leonor: “Deberá afrontar que su matrimonio sea una cuestión de Estado”

La periodista Angie Calero recoge en su libro ‘Leonor de Borbón: una reina para el futuro’ los debates que presentan los artículos 57 y 58 de la Constitución Española en la monarquía actual

La princesa Leonor jura la Constitución española, en el día en que cumple 18 años, la mayoría de edad en España, lo que la legitima como futura reina. EFE/ Ballesteros POOL
La princesa Leonor jura la Constitución española, en el día en que cumple 18 años, la mayoría de edad en España, lo que la legitima como futura reina. EFE/ Ballesteros POOL
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El futuro de la princesa Leonor al frente de la Corona plantea todavía algunas cuestiones jurídicas y sociales que podrían abrir un debate sobre la Constitución española. Aunque la Carta Magna establece el orden de sucesión al trono, algunos de sus artículos fueron redactados en 1978, en un contexto muy diferente al actual. La evolución de la sociedad, los nuevos modelos de familia y la concepción de la monarquía en el siglo XXI llevarían a plantear una revisión de determinados aspectos relacionados con la institución.

Angie Calero, autora de Leonor de Borbón: una reina para el futuro, aborda en su libro las distintas interpretaciones que existen en torno al artículo 57 de la Constitución, dedicado a la sucesión de la Corona. La escritora explica que entre los expertos hay diferentes posiciones sobre la conveniencia de modificar el precepto y sobre las consecuencias que tendría una reforma puntual.

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El artículo establece que la sucesión seguirá el orden regular de primogenitura y representación, aunque mantiene una preferencia del “varón a la mujer” dentro del mismo grado. Esta disposición no afecta actualmente a Leonor, que es la primogénita de Felipe VI y, por tanto, heredera al trono. Sin embargo, su contenido continúa siendo objeto de debate por la diferencia de trato que contempla entre hombres y mujeres.

Según indican Manuel Aragón Reyes, magistrado emérito del Tribunal Constitucional y Catedrático de Derecho Constitucional; Pedro González-Trevijano, catedrático de Derecho Constitucional, magistrado y presidente del Tribunal Constitucional hasta 2023 y Daniel Berzosa, abogado y profesor de Derecho Constitucional de CUNEF Universidad, “una reforma aislada del artículo 57 sería políticamente temeraria”.

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No obstante, Yolanda Gómez, jurista especialista en Derecho Constitucional y consejera nata del Consejo de Estado entre 2018 y 2023, opina que se trata de una “discriminación constitucional” y habría que erradicar esa preferencia para “eliminar cualquier atisbo de discriminación hacia la mujer”, recoge Calero en Leonor de Borbón: una reina para el futuro.

La princesa Leonor mira a su padre, el rey Felipe VI, durante un desfile militar luego de que ella jurara fidelidad a la Constitución como posible futura reina de España, Madrid, martes 31 de octubre de 2023. (AP Foto/Manu Fernandez)
La princesa Leonor mira a su padre, el rey Felipe VI, durante un desfile militar luego de que ella jurara fidelidad a la Constitución como posible futura reina de España, Madrid, martes 31 de octubre de 2023. (AP Foto/Manu Fernandez)

El futuro consorte de la Corona española

Más allá de la sucesión, la autora también reflexiona sobre otro aspecto de la Constitución que podría resultar desfasado a ojos de la sociedad actual: el artículo 58. Este apartado señala que “la Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia”. La redacción contempla expresamente la figura de una reina consorte, pero utiliza el término “consorte de la Reina” sin desarrollar otras posibles realidades familiares.

Angie Calero reconoce que cuando se redactó la Constitución no se contemplaban algunos de los modelos de pareja y familia que hoy forman parte de la sociedad. La autora considera que el contexto de finales de los años setenta era muy distinto y que, por ello, determinados términos pueden resultar limitados desde la perspectiva actual.

La cuestión cobra especial relevancia al tratarse de Leonor, una mujer que está llamada a convertirse en reina. En este sentido, se plantea si el artículo 58 debería actualizarse para contemplar expresamente la posibilidad de que la futura monarca tuviera una pareja femenina. “Entiendo que habría un debate, porque la sociedad ha cambiado. El momento es otro y la monarquía es otra. Pero yo creo que en el caso de Leonor no se ha planteado porque se ha visto que eso no será necesario. Igual, si fuera así, ya habrían hecho cosas”, explica a Infobae.

Otro de los asuntos abordados en la conversación es el futuro sentimental de la heredera. En su libro, la periodista sostiene que Leonor se casará por amor, una idea que conecta con la propia historia de Felipe VI y de la reina Letizia: “En el siglo XXI, y teniendo el antecedente de Felipe VI —que informó a sus padres de que solo se casaría con doña Letizia tras un corto noviazgo y después de varios noviazgos infructuosos debido a la presión social, mediática y familiar que sufrió—, no hay duda de que la princesa se casa por amor”.

La princesa Leonor a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, a su llegada a Marín, Pontevedra (EFE/ Lavandeira Jr)
La princesa Leonor a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, a su llegada a Marín, Pontevedra (EFE/ Lavandeira Jr)

“Los reyes no entran en las decisiones que tome su hija”.

La autora explica que, debido a las dificultades que tuvo que asumir el monarca para llegar al altar con la periodista asturiana, no hay duda de que la elección personal primará en la decisión de Leonor. Por ello, “en el caso de que se encuentre a la persona y esté convencida de dar este paso, no cabrá otra opción que seguir el ejemplo de su padre, porque junto a la persona con la que se case deberá afrontar el hecho de que su matrimonio sea una cuestión de Estado”, indica el libro.

Además, el perfil de la futura pareja de la monarca será una cuestión muy importante en su futuro. “Confían mucho en su hija y saben perfectamente que en un futuro elegirá bien en cuanto a qué perfil quiere acompañarla”, explica Calero. Y, aunque nunca se sabe qué puede deparar el futuro de una pareja, la periodista tiene claro que “todo apunta a que, precisamente por lo que ha visto en casa, que ha crecido viendo en sus padres que hay amor entre ellos, y que eligieron libremente, ella sabe que podrá elegir libremente”.

La periodistaa subraya que Felipe VI y Letizia no deberían intervenir en una cuestión tan personal: “Yo creo que en ningún momento ha entrado en esa parte de su vida. Precisamente, si hablamos de los nuevos tiempos y de la libertad que tenemos en la actualidad para decidir, los reyes en ese sentido no van a entrar ahí en las decisiones que tome su hija”.

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