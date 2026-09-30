Los expertos alertan de que la temporada de setas se verá afectada por las olas de calor, pero anticipan una cosecha abundante si llueve pronto

Autoridades de California alertan a la población sobre el peligro de recolectar y consumir hongos silvestres venenosos como los que crecen en este bosque, tras un aumento en las intoxicaciones. (California Department of Public Health)

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La recogida de setas en Francia todavía no arranca con normalidad en algunas zonas pese a que el otoño ya lleva varios días en curso. Las temperaturas por encima de lo habitual para la época y la escasez de precipitaciones han mantenido seco el terreno, lo que ha obligado a cancelar algunas salidas organizadas para buscar hongos, entre ellas las previstas por la micóloga Aurélie Sánchez, que trabaja en Toulouse, París y Burdeos, para 20Minutes.

Según los últimos datos de Météo-France, el 84% del territorio francés atraviesa en septiembre una sequía que, de media, solo se produce una vez cada diez años. Esa falta de agua condiciona directamente la aparición de los hongos, cuyo desarrollo depende de la humedad del suelo, de las temperaturas y del ciclo particular de cada especie.

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Según explicó a 20Minutes la micóloga, el calendario de recolección se ha ido desplazando en los últimos años: “La temporada micológica se retrasa casi un mes”, dijo.

Arquitectura de red del micelio fúngico. La arquitectura del micelio varía según las cepas y las especies. Redes captadas en el instituto de biofísica AMOLF de Ámsterdam. CRÉDITO Corentin Bisot - VU Ámsterdam, AMOLF Justin Stewart - SPUN

El estrés climático puede favorecer una fructificación abundante

Las olas de calor del verano también han afectado a lo que ocurre bajo tierra. El micelio, la red que permite el crecimiento del hongo antes de que aparezca la parte visible, ha sufrido tanto el calor como la falta de agua. “El hecho de haber tenido olas de calor repetidas ha dañado el micelio”, señaló Sánchez a 20 Minutes.

Ese deterioro, según la micóloga, no implica necesariamente una temporada pobre en setas. El estrés climático puede actuar como estímulo para que el hongo se reproduzca con más intensidad una vez que las condiciones cambien. “Los grandes brotes serán provocados por el estrés climático, que animará al hongo a reproducirse mucho más”, explicó a 20 Minutes.

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La clave está en la lluvia. Aunque el micelio permanezca activo bajo tierra durante meses secos, solo produce cuerpos fructíferos -las setas que se recogen en el bosque- cuando llega la humedad necesaria. “El micelio solo espera una cosa para fructificar y producir carpóforos, las setas tal y como se conocen: que llueva”, resumió la micóloga.

La fistulina hepática, o lengua de buey, crece sobre la corteza de árboles y apenas necesita humedad (Wikimedia Commons)

Los árboles debilitados abren paso a otras especies

La sequía también repercute en los árboles y modifica el tipo de hongos que pueden desarrollarse. Las especies parásitas encuentran condiciones favorables en ejemplares debilitados, con heridas en el tronco o en las raíces. “Se encuentran algunas especies parásitas que se instalan en las heridas de los árboles o a sus pies. Estos hongos aprovecharán la debilidad de los árboles para fructificar”, indicó Sánchez a 20Minutes.

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Entre las especies comestibles que pueden aparecer incluso sin apenas humedad figuran el políporo azufrado y la fistulina hepática, conocida de forma popular como lengua de buey. Su ciclo no depende del agua del mismo modo que el de otras setas ligadas al suelo.

También podrían aumentar los hongos micorrícicos, como los boletus o los rebozuelos, que mantienen una relación de intercambio de nutrientes con los árboles, una simbiosis. Cuando sufren estrés hídrico, esta relación puede intensificarse.

La proporción entre hongos parásitos y micorrícicos será uno de los elementos a observar durante la temporada, según la micóloga. Para que el bosque recupere actividad, Sánchez enumeró las condiciones necesarias en declaraciones a 20Minutes: “Lluvias regulares y temperaturas propias de la estación, con noches algo más frescas”.

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