Lo que no se vio de la cena de Estado de los reyes Felipe y Letizia con los Macron: el menú, la escapada previa de Brigitte y la mención a Leonor y Sofía

Emmanuel Macron, la reina Letizia y Pedro Sánchez en la cena de Estado (EFE/Juanjo Martín)

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Los reyes Felipe VI y Letizia ofrecieron anoche una cena de Estado a Emmanuel y Brigitte Macron en el Palacio Real de Madrid durante la visita oficial del presidente francés, una velada en la que el brindis final ha situado a la princesa Leonor y a la infanta Sofía en el centro del protocolo pese a su ausencia. Los reyes y el matrimonio Macron han compartido la velada en los salones de la residencia real madrileña, después de un almuerzo en Zarzuela y del recibimiento con honores celebrado por la mañana.

La reina Letizia ha lucido una diadema floral en una cita marcada por los discursos y el intercambio de brindis. La princesa de Asturias y la infanta Sofía no han acudido al Palacio Real por sus compromisos académicos, aunque ambas han estado presentes en las palabras de Macron. La cena de gala ha incluido brioche al vapor de trufa, turrón de foie, parmentier de bogavante y postres lácteos. Según Vanitatis, Joan Roca, chef de El Celler de Can Roca, ha sido el responsable de diseñar la propuesta gastronómica servida a los invitados en el Palacio Real.

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La ausencia de las hijas de los reyes no ha impedido que estuvieran presentes en las palabras de Emmanuel Macron. El presidente francés ha comenzado parte de su intervención en español: “Esta cena es mucho más que un homenaje al arte de vivir que comparten nuestros países”. El mandatario ha alternado el francés y el español antes de alzar la copa para dirigirse al rey, la reina y sus hijas.

Los reyes Felipe y Letizia en la cena de Estado con Emmanuel y Brigitte Macron (Reuters/Violeta Santos Moura)

La ausencia de Leonor y Sofía

“Brindo por Su Majestad el rey, por Su Majestad la reina y por sus Altezas Reales, la princesa de Asturias y la infanta Sofía”, ha dicho Macron segundos antes del brindis final. La princesa Leonor no ha asistido porque acaba de iniciar sus estudios universitarios en la Universidad Carlos III de Madrid.

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La infanta Sofía, por su parte, reside en París desde septiembre para continuar su formación, un vínculo con la capital francesa que ha cobrado protagonismo durante la visita de Estado. La capital francesa mantiene, además, vínculos dinásticos con los orígenes de la Casa de Borbón. La presencia de las dos hermanas en el discurso ha situado su papel en la sucesión en el centro de una cena a la que no han asistido.

Los reyes Felipe y Letizia en la cena de Estado con Emmanuel y Brigitte Macron (Reuters/Violeta Santos Moura)

La escapada de Brigitte Macron por Madrid

Por otro lado, Brigitte Macron ha aprovechado la tarde para hacer sus propios planes previos a la cena. La primera dama francesa ha recorrido el centro de Madrid después del almuerzo que ha compartido con los reyes en el Palacio de la Zarzuela, según recoge ¡Hola!. El encuentro se ha celebrado tras el recibimiento con honores de la mañana en el Palacio Real, mientras Emmanuel Macron cumplía otro acto institucional en solitario.

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La esposa del presidente francés ha elegido la zona del Madrid de los Austrias, alejada de los itinerarios oficiales habituales de dignatarios y miembros de casas reales. La que en su día fuera profesora ha vestido de negro, con chaqueta y pantalón pitillo del mismo color, por lo que ha tratado de ir lo más discreta posible para pasar desapercibida por la capital.

Los reyes de Noruega, Harald V y Sonja, celebran una cena de gala en honor al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron. (Casa Real Noruega/Instagram)

Brigitte Macron ha ido acompañada, según el citado medio, por un dispositivo de seguridad formado por unas ocho personas, todas ellas vestidas con trajes oscuros. El recorrido la ha llevado hasta el número 65 de la calle Atocha, donde se encuentra el Teatro Monumental. Los testigos consultados por la publicación no han coincidido sobre si Brigitte Macron ha llegado a entrar en el edificio. La comitiva la ha localizado después dentro del vehículo oficial, que circulaba por la calle León antes de trasladarla a la cena de gala.

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