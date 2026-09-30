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El nuevo dron kamikaze “diseñado, programado, construido y probado en Marruecos”, capaz de alcanzar objetivos hasta a 2.000 kilómetros

La aeronave autónoma de largo alcance puede orientarse sin depender de señales de posicionamiento por satélite, según la compañía

La empresa Ballistic Defense System ha presentado un vídeo de un prototipo de dron desarrollado en Marruecos.
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Marruecos tiene un nuevo dron que puede entrar con fuerza en la carrera de las aeronaves no tripuladas. La empresa Ballistic Defense System ha anunciado la finalización de la primera versión de un prototipo capaz de navegar sin GPS para operar en entornos donde las señales satelitales pueden sufrir interferencias o manipulaciones. La presentación se ha realizado mediante un comunicado y un vídeo demostrativo difundidos por la compañía. El país norteafricano busca reforzar su industria de defensa y ampliar el desarrollo local de tecnologías estratégicas. La empresa ha asegurado que trabajo corresponde a ingenieros marroquíes, sin recurrir a proveedores externos. De esta manera, tanto a través de compras a sus aliados como con sus propias compañías, Marruecos continúa con su crecimiento armamentístico y el impulso a capacidades propias.

La aeronave autónoma de largo alcance puede orientarse sin depender de señales de posicionamiento por satélite, según la compañía. El sistema analiza el relieve del terreno sobre el que vuela y lo compara con un mapa mundial de acceso libre. Ballistic Defense System afirmó que, en esas circunstancias, muchos aparatos pierden su capacidad de orientación, mientras que su prototipo puede continuar el vuelo mediante sus propios sensores y el análisis del terreno. Otro de los contenidos divulgados por la firma define el aparato como un “dron kamikaze” y afirma que puede alcanzar objetivos situados a 2.000 kilómetros.

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Una imagen dividida con un dron gris volando a la izquierda y una vista aérea con interfaz de seguimiento de un objetivo a la derecha
Ballistic Defense System desarrolla un prototipo de dron militar en Marruecos capaz de navegar en entornos sin señal de GPS. (BDS)

Fases de actuación y sistemas de IA

La compañía difundió una secuencia con seis fases de funcionamiento autónomo: despegue, vuelo sin GPS, búsqueda del objetivo, detección e identificación, cálculo de una trayectoria de aproximación y picado final. Según la descripción de Ballistic Defense System, el primer sistema de inteligencia artificial se encarga de la navegación sin GPS, a partir de la lectura del terreno y de la comparación con mapas de elevación almacenados en el aparato. Al aproximarse al objetivo, un segundo agente de inteligencia artificial localiza el blanco. Un tercero asume el ataque de de alta precisión. “El dron percibe, decide y actúa por sí solo”, aseguró la empresa.

La firma presentó esta arquitectura como un sistema capaz de operar de forma autónoma desde el despegue hasta el ataque. La información difundida no precisa el grado de supervisión humana durante la misión ni los mecanismos de control que tendría el operador sobre las decisiones de la aeronave antes de la fase terminal. La empresa afirmó que su rendimiento de navegación se compara favorablemente con investigaciones publicadas por universidades de Estados Unidos y Europa. También señaló que el aparato fue concebido para una producción a escala y a un coste inferior al de sistemas comparables.

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Mohamed VI con fez rojo, gafas y túnica tradicional amarilla sentado frente a una pared decorada con azulejos
El rey Mohamed VI encabeza la ceremonia religiosa por el nacimiento del profeta Mahoma en Marruecos (Le Roi Mohamed VI X)

Desarrollo de ingenieros marroquíes

La compañía presentó el prototipo como una tecnología soberana desarrollada íntegramente en Marruecos. Según su comunicado, el conocimiento técnico, los datos y la propiedad intelectual permanecerán en el país. “Todo fue diseñado, programado, construido y probado en Marruecos por ingenieros marroquíes, sin externalización”, afirmó la empresa. Ballistic Defense System vinculó el proyecto con la estrategia del rey Mohamed VI de impulsar una industria nacional de defensa y desarrollar capacidades tecnológicas en sectores estratégicos.

El comunicado agradeció el apoyo del Ministerio de Industria y del Fondo de Apoyo a la Innovación. A la vez, una de las imágenes distribuidas por la compañía afirma que cinco ingenieros marroquíes desarrollaron el dron durante tres años con sus propios fondos. Sitúa la elaboración del prototipo en menos de 18 meses y con un presupuesto inferior a 1,15 millones de dólares. Anunció que el siguiente paso será una demostración en directo en condiciones reales. También prevé desarrollar una nueva generación de la plataforma aérea y ampliar su equipo.

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