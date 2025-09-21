España

Jordi Roca: “Quiero quitarle solemnidad a la cocina, demostrar que comer bien no tiene que ser complicado ni caro”

El pequeño de los hermanos Roca cuenta en ‘Infobae España’ los detalles del proceso creativo detrás de cada uno de sus postres y habla sobre su última colaboración

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Jordi Roca en la presentación
Jordi Roca en la presentación de los helados para PlayStation (Cedida)

Si tuviera que ser un helado, no sería el de soft de làctic con algodón de azúcar, ni el de manzana al horno. Tampoco tendría forma de nariz, ni de mando de consola ni de cabeza de Darth Vader. Si tuviera que ser un helado, Jordi Roca sería uno de cacao puro. “Porque en él conviven la intensidad, la acidez, la dulzura y hasta un punto de amargor”, dice el famoso repostero y chef, describiendo, al mismo tiempo, su personalidad única e irrepetible.

Jordi es el hermano pequeño de una generación volcada por completo a los fogones, una familia que funciona como una galaxia, con el triestrellado Celler de Can Roca como punto de gravedad. Joan a los fogones, Josep a la bodega y él a lo dulce, un mundo que aún le fascina y le divierte a partes iguales. “Durante años el postre ha sido el olvidado, como un cierre rápido y obligado. Pero el postre es la última memoria que se lleva el comensal, y ahí hay una gran oportunidad de emocionar”, dice el repostero, encargado de idear y elaborar los dulces que cierran la degustación en su tres estrellas Michelin.

Sorprender al resto y disfrutar él mismo; con las formas, con los sabores y los límites. Es el objetivo que Jordi sigue cada vez que crea un postre, un proceso que tiene mucho de recuerdo, de emoción, de pruebas y, sobre todo, de juego. Esto ha sido más cierto que nunca en una de sus últimas colaboraciones, en la que el famoso repostero ha creado cinco helados para PlayStation, productos llenos de originalidad que llevan impregnados el sello Roca.

-Pregunta: Si tuvieras que ser un sabor de helado, ¿cuál elegirías y por qué?

-Respuesta: Sería un helado de cacao puro, porque en el cacao conviven la intensidad, la acidez, la dulzura y hasta un punto de amargor. Es un reflejo de la vida: compleja, a veces dura, a veces sorprendente, pero siempre con la capacidad de emocionar. Además, el cacao es un viaje, desde el productor hasta la tableta o el helado, y me gusta pensar que yo también soy un puente entre mundos.

“En el postre hay una gran oportunidad de emocionar. No es simplemente un final, es un broche, un regalo”

-P: ¿Cuál es el proceso de creación de un postre tan original como los que caracterizan a El Celler de Can Roca o Rocambolesc?

-R: Parte siempre de una emoción, de un recuerdo, de una chispa que puede surgir de cualquier lugar: una conversación, un viaje, un aroma, un objeto, incluso un error. Luego viene la parte de investigación y juego en el taller, donde lo probamos, lo desmontamos y lo volvemos a armar hasta que esa idea inicial se convierte en algo que tiene sentido en el plato. Es un proceso muy parecido al de un artesano que va puliendo poco a poco hasta que la pieza brilla.

-P: Tu nueva creación son unos helados para PlayStation con motivo de su 30º aniversario, ¿qué tiene que ver el juego con la creatividad desde un punto de vista gastronómico?

-R: El juego es imaginación en estado puro, y la gastronomía también lo es. Cuando jugamos, nos permitimos experimentar sin miedo al error, y de ahí nace la innovación. En estos helados para PlayStation hay mucho de eso: colores, formas y sabores que sorprenden y divierten, como si fueran un nivel más dentro de un videojuego, solo que aquí el mando es una cuchara.

Helados de Jordi Roca para
Helados de Jordi Roca para PlayStation (Cedida)

-P: En vuestros tres estrellas Michelin se le da al postre un papel protagonista. ¿Crees que los restaurantes gastronómicos prestan suficiente atención a esta parte dulce final?

-R: Cada vez más, y eso me alegra. Durante años el postre ha sido un poco el olvidado, como un cierre rápido y obligado. Pero el postre es la última memoria que se lleva el comensal, y ahí hay una gran oportunidad de emocionar. No es un final, es un broche, un regalo. Y creo que muchos restaurantes están empezando a entenderlo así.

“No todo el mundo puede venir a un tres estrellas, pero todo el mundo tiene una nevera en casa”

-P: En los últimos tiempos han dedicado mucha atención a la divulgación de recetas fáciles, de aprovechamiento y caseras. Como chefs, ¿tenéis una responsabilidad para ayudar a la gente a comer mejor? ¿Cuál es la filosofía detrás de estos videos?

-R: Sí, absolutamente. No todo el mundo puede venir a un tres estrellas, pero todo el mundo tiene una nevera en casa. Con mi último libro, La Nevera Medio Llena, con mis sobrinos hemos hecho recetas pensadas para gente que quizá no cocina habitualmente, pero que quiere cuidarse y divertirse al mismo tiempo. La filosofía es democratizar un poco la cocina: quitarle solemnidad, acercarla al día a día y demostrar que comer bien no tiene que ser complicado ni caro.

-P: Si pudieras mandar un único mensaje a todos tus seguidores, ¿cuál sería?

-R: Que nunca pierdan la capacidad de emocionarse. Con la comida, con una canción, con una conversación, con un gesto pequeño. Porque en esas emociones está la verdadera felicidad.

Temas Relacionados

Jordi RocaChefs EspañaChefsEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Vietnam gana Intervisión, la alternativa rusa a Eurovisión que Putin aspira a convertir en “uno de los concursos más conocidos del mundo”

Đức Phúc, representante de Vietnam, conquistó al jurado y al público con el tema ‘Phù Đổng thiên vương’

Vietnam gana Intervisión, la alternativa

Los ‘best sellers’ del futuro: libros que no se publicarán hasta 2114

Un bosque guardará durante 100 años libros inéditos de las mejores voces de la literatura, que solo serán leídos por gente que aún no ha nacido

Los ‘best sellers’ del futuro:

Un tren en Gijón atropella a una vaca, que da a luz por el impacto, y en la investigación aparece un cadáver humano: llevaba cuatro meses fallecido

La ternera, llamada ‘Milagros’, ha sobrevivido tras un nacimiento insólito

Un tren en Gijón atropella

La Aemet activa la alerta naranja en el nordeste del país y pide precaución ante las lluvias y tormentas de granizo que cierran el verano

Este domingo, los termómetros caen en picado en casi toda la península y empieza el cambio de tiempo que deja atrás los anómalos días veraniegos con máximas de hasta 40 grados en pleno septiembre

La Aemet activa la alerta

Inspección de trabajo sanciona a DIGI en Andalucía por no respetar la voluntariedad de sus empleados a trabajar domingos y festivos

La medida viene en respuesta a una denuncia presentada por el sindicato CGT, cuya respuesta también obliga a la empresa a implantar un registro efectivo de la jornada laboral y a abonar las compensaciones económicas por trabajo en festivos

Inspección de trabajo sanciona a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Inspección de trabajo sanciona a

Inspección de trabajo sanciona a DIGI en Andalucía por no respetar la voluntariedad de sus empleados a trabajar domingos y festivos

Los aeropuertos europeos afectados por el ciberataque prevén que las incidencias persistan este domingo

Los secretos de la cámara acorazada del Banco de España: obras de Goya, vidrieras y pequeñas grandes historias

Juan José Ebenezer, mecánico: “Un motor de intercambio o reconstruido actúa como uno nuevo, pero realmente no lo es”

Las claves del fallo técnico en las pulseras a maltratadores: Igualdad critica a la Fiscalía por “hacer valoraciones sin datos”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Más suelo, menos burocracia y fiscalidad eficiente: las claves para acelerar la construcción de viviendas y frenar su precio

¿Por qué la deuda pública tiene a Francia en vilo y a España no? “La prima de riesgo es como el sarampión, se contagia muy fácilmente”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

DEPORTES

¿La Vuelta a España fue

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno