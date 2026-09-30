Bomberos que se oponen a los desahucios se suman a la protesta de Sol: “Nuestro trabajo es salvar a personas, no lo contrario”

Gonzalo Pastor (izda) junto a otro compañero de la Plataforma Bomberxs Contra los Desahucios en la acampada de Sol. (M.G.A. / Infobae)

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La acampada en la Puerta del Sol en Madrid va ganando presencia desde que surgió la noche del pasado sábado, tras una multitudinaria manifestación en protesta por el desahucio de Maricarmen, quien finalmente ha podido regresar a su casa por la presión social. A los participantes que reclaman medidas para garantizar el derecho a la vivienda se han sumado también colectivos profesionales, como la Plataforma Bomberxs Contra los Desahucios, que denuncia que tengan que intervenir en desalojos de los que no quieren ser “ni cómplices ni ejecutores” porque consideran que esa labor no les corresponde.

“Nosotros estamos para proteger a las personas, a los animales, a los bienes, y un desahucio es lo contrario. Realmente, si se llega a ejecutar, se queda una persona en la calle y no es para nada nuestro objetivo. Nuestro trabajo es salvar a las personas”, dice a Infobae Gonzalo Pastor, uno de los bomberos de la organización que se ha desplazado hasta la acampada para dar su apoyo al movimiento por la vivienda digna.

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Imagen de la acampada en Sol. (EFE/ Rodrigo Jiménez)

Órdenes de un mando superior

Aunque no dependen de las órdenes de la Policía durante un desahucio, los bomberos sí están sujetos a la cadena de mando interna, por lo que deben acatar las instrucciones de su superior inmediato. “Es una situación complicada, porque somos un cuerpo jerarquizado y, al final, si un mando superior nuestro nos da una orden, debemos llevarla a cabo. Lo que sí que estamos haciendo a través de la plataforma es cuestionar si esas órdenes son las correctas y si son nuestras competencias realmente. Es tarea de los jefes y de los mandos superiores pensar si los bomberos debemos actuar en estas situaciones o no”, añade Pastor.

Según una encuesta reciente del Centro Sira, difundida por la agencia EFE, el 70% de los bomberos que han participado en desahucios no fueron informados previamente de que iban a un desalojo hasta el momento de hacerlo. Además más del 95% del personal considera que los lanzamientos exceden las responsabilidades del cuerpo.

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Mientras los manifestantes esperaban los resultados de la negociación del Gobierno sobre el decreto de vivienda, distintos sindicatos alertaron este martes de un nuevo lanzamiento previsto en la calle Navas de Tolosa, número 5, en Madrid. El desahucio ha sido finalmente pospuesto hasta el próximo 14 de octubre.

Pastor corrobora esos resultados: “En muchos casos ni siquiera sabemos que vamos a este tipo de intervenciones porque se comunican como una apertura de puerta, una categoría que incluye rescates de personas dentro de viviendas. Nos falta información y nos piden una actuación que es totalmente contraria a lo que deberíamos hacer, así que también es una parte importante que sepamos a qué tipo de intervención estamos yendo”, concluye.

Trabajadores del Samur Social también se oponen

Por otro lado, los trabajadores del Samur Social del Ayuntamiento de Madrid también han acordado dejar de participar en desahucios. La iniciativa parte del turno de mañana, cuyos empleados solicitaron al comité de empresa que fijara una posición ante estas intervenciones después del desalojo de Maricarmen el pasado miércoles.

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