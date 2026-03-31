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Se abre una investigación por el homicidio de una madre y su hija en Navidad: de una intoxicación alimentaria a un envenenamiento con ricina

La ricina es una toxina muy difícil de manejar y que es capaz de provocar en pocas horas náuseas, vómitos, fallo respiratorio y, finalmente, la muerte

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Se abre una investigación por el homicidio a una madre y su hija en Nochebuena
Una panorámica de Pietracatella, localidad al sur de Italia (Ecomuseo del Fortore)

La investigación de las muertes de Antonella Di Jelsi y su hija de 15 años, Sara Di Vita, ha dado un giro totalmente inesperado para la pequeña población de Pietracatella, localizada en el sur de Italia. Según ha confirmado la Fiscalía de Campobasso, el episodio ocurrido pocos días después de la cena de Nochebuena ha abierto un expediente por doble homicidio premeditado después de que los análisis toxicológicos detectaran rastros de ricina, una sustancia usada como veneno. Hasta ahora, el suceso se había identificado como una posible intoxicación alimentaria, pero las nuevas pruebas han modificado el rumbo del caso.

De acuerdo con la información de Corriere del Mezzogiorno, los análisis se trasladaron a laboratorios de Suiza y Estados Unidos, donde expertos han buscado paralelismos con otros casos de envenenamiento. La ricina, extraída de la planta de ricino, es una toxina capaz de provocar en pocas horas náuseas, vómitos, fallo respiratorio y, finalmente, la muerte. Por este motivo, su acceso y manipulación requieren conocimientos avanzados.

¿Qué pasó en la cena de Nochebuena?

El drama familiar se desató entre el 24 y el 26 de diciembre de 2025. El primer caso se detectó cuando Sara Di Vita, estudiante de instituto, acudió a urgencias del Hospital Cardarelli de Campobasso tras experimentar una sintomatología aguda compatible con intoxicación. Fue dada de alta, pero su situación no mejoró y regresó junto a su madre. Ambas fueron ingresadas en estado crítico y fallecieron en pocas horas, a pesar de las medidas de soporte intensivo aplicadas por el personal del hospital, según explicó el responsable de Cuidados Intensivos, Vincenzo Cuzzone, a la prensa local.

Durante esos días, el padre de familia y exalcalde local, Gianni Di Vita, también tuvo que ser hospitalizado, pero los dos se recuperaron con atención sanitaria. Por su parte, la hija mayor del matrimonio, que no asistió a la cena, no presentó síntomas en ningún momento. Tras los primeros exámenes, la autopsia practicada el 31 de diciembre no logró esclarecer el origen de la muerte. La hipótesis inicial apuntaba a una intoxicación por alimentos en mal estado.

Entre ellos, pescado o setas consumidos en la tradicional cena navideña, según las primeras informaciones recogidas por Radiotelevisione Italiana (RAI). Los especialistas del hospital observaron un rápido deterioro, con hepatitis y fallo multiorgánico; un cuadro clínico “insólito” para los médicos consultados. De este modo, las autoridades confiscaron los restos de los alimentos encontrados en la vivienda y abrieron una investigación judicial y sanitaria.

A finales de diciembre, la Fiscalía llegó a imputar a cinco médicos por presunta mala praxis y lesiones personales en el tratamiento de Antonella y Sara, según ha detallado el Corriere del Mezzogiorno. Sin embargo, la aparición de la ricina ha cambiado radicalmente la perspectiva del caso. Ahora, la atención se centra en determinar cómo se introdujo el veneno en el hogar de la familia Di Vita y quién pudo haberlo administrado. Los investigadores han mantenido la máxima reserva durante la reconstrucción de los hechos, mientras la casa donde ocurrieron los hechos permanece incautada.

Mensaje de pésame del Comune di Pietracatella
Mensaje de pésame del Comune di Pietracatella

La ricina, un veneno que ha cobrado notoriedad en la cultura popular por series como ‘Breaking Bad’, rara vez aparece en delitos de este tipo. Por ello, las fuerzas de seguridad están ahora investigando si existían tensiones personales o conflictos en el entorno familiar o en la pequeña comunidad de Pietracatella que pudieran haber motivado un acto tan extremo. Además, la obtención y preparación de la ricina representa un desafío considerable incluso para expertos, lo que complica aún más la labor de los investigadores.

El impacto de la tragedia ha sido profundo en la localidad de poco más de mil habitantes. Desde el primer momento, los vecinos suspendieron todas las celebraciones navideñas. El ayuntamiento expresó su solidaridad a la familia en redes sociales: “Estamos muy cerca de todos vosotros y compartimos vuestro sufrimiento. Ante una pérdida tan dolorosa, las palabras son siempre insuficientes, pero queremos que sepáis que no estáis solos; el pueblo entero está con vosotros”, se lee en la página de Facebook del Ayuntamiento.

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