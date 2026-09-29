España

La Policía inicia el desalojo de los migrantes que quedaban en la playa de Benítez de Ceuta por “motivos de seguridad”

Los agentes los están trasladando hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) para filiarlos

La Policía Nacional inicia el traslado de centenares de migrantes de la playa de Benítez hacia el CATE de Ceuta. (Gabriela Sardá/Europa Press)
La Policía Nacional inicia el traslado de centenares de migrantes de la playa de Benítez hacia el CATE de Ceuta. (Gabriela Sardá/Europa Press)
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La Policía Nacional ha iniciado el traslado de los centenares de migrantes que quedaban junto a la playa Benítez de Ceuta, junto a a la desalinizadora de la ciudad. Los agentes les conducen hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), que se encuentra en las naves del Tarajal, para filiarlos, según informa Europa Press.

El desalojo de Benítez se debe a “motivos de seguridad”, debido a que allí se encuentra el aliviadero de una presa, donde se evacua el agua cuando el pantano se llena con motivo de las lluvias. La temporada de precipitaciones comenzó este lunes. Según las fuentes policiales consultadas, la Policía Nacional ha introducido drones en el conducto que transporta el agua desde el pantano hasta Benítez y han comprobado gracias a las cámaras térmicas que hay personas viviendo dentro.

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Serán trasladado al CATE

Más de una decena furgones de la Policía Nacional han comenzado a desplegarse en la zona desde las siete de la mañana. También han ubicado efectivos policiales en el extremo del paseo que conduce al centro de la ciudad para evitar estampidas como la que se produjo durante el traslado de 1.800 personas al Puerto.

Más de cinco furgones se han colocado en la playa del Trampolín, a escasos metros de la de Benítez, para evitar que los más de 4.000 migrantes que pernoctan allí se desplazaran a la otra al oír el ruido.

Minutos antes de las 8:00 horas, en torno a medio centenar de agentes antidisturbios se han desplegado en la arena y han comenzado a despertar a los migrantes. “Coged las cosas y fuera”, les han transmitido. Los migrantes han comenzado a abandonar las chabolas con sus pertenencias sin oponer resistencia.

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Los Bomberos de Ceuta han localizado un asentamiento utilizado por inmigrantes en una antigua galería militar subterránea que conecta la zona de la playa del Sarchal con el actual Campus Universitario de la Universidad de Granada (UGR), unas instalaciones que durante décadas albergaron un acuartelamiento militar. (Fuente: Bomberos de la Ciudad autónoma de Ceuta/Europa Press)

Los efectivos han ido colocando a los migrantes en fila antes de comenzar a acompañarlos hasta el paseo de la playa, donde está previsto que lleguen los autobuses de manera inminente para su traslado al CATE.

Las fuentes policiales han adelantado que está previsto que procedan a perimetrar el acceso a la Playa de Benítez por la zona de la Desalinizadora para evitar que vuelva a ser ocupada por migrantes tras el desalojo, como ya ha sucedido en experiencias anteriores en el Trampolín.

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