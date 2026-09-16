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José Carbonell, psiquiatra: “Querer crecer va a permitir que tu autoestima mejore y siga subiendo”

Los tres errores cotidianos que sabotean tu autoestima y la clave definitiva para fortalecerla

Un hombre frente al espejo. (Adobe Stock)
Un hombre frente al espejo. (Adobe Stock)
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El camino hacia una buena autoestima suele estar lleno de trampas que nos tendemos a nosotros mismos o permitimos que otros establezcan en nuestra vida. En la búsqueda constante del bienestar emocional, identificar y erradicar esas dinámicas dañinas es el verdadero punto de partida para construir una gran seguridad personal. Redefinir la relación con uno mismo, seleccionar minuciosamente a quienes nos rodean y buscar proyectos personales son los pilares para dejar de sabotear nuestro propio valor.

La clave no reside únicamente en acumular hábitos positivos, sino en desaprender aquellas conductas automáticas que desgastan día a día la percepción que tenemos de nuestra valía. Modificar el diálogo interno es el primer paso indispensable dentro de esta reestructuración emocional, una meta sobre la que reflexiona José Carbonell, psiquiatra y divulgador en TikTok, quien subraya la importancia de frenar el castigo verbal que nos infligimos a diario.

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Para romper este ciclo, resulta crucial transformar las experiencias adversas en oportunidades de aprendizaje. El especialista recalca que “con respecto a ti, no te puedes estar criticando continuamente”, instando a cambiar el chip con una premisa clara: “Trátate mejor, háblate en positivo”. De este modo, anima a no estancarse en los baches del pasado y propone “mirar el lado positivo de las cosas negativas que te puedan haber pasado”, redirigiendo la mente hacia la superación.

Persona de espaldas con cabello oscuro y ropa clara. Un espejo rectangular grande muestra un reflejo borroso de una figura. Pared blanca y suelo de madera.
Una persona se observa a sí misma frente al espejo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arte de poner límites y mirar hacia adelante

El segundo aspecto crítico para proteger el bienestar emocional se desplaza del ámbito personal al entorno social. La autoestima no florece en aislamiento; se ve constantemente moldeada por la calidad de los vínculos que cultivamos y el tipo de trato que estamos dispuestos a tolerar en nuestro espacio cotidiano.

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Aceptar conductas dañinas por parte de terceros termina por deteriorar la propia imagen personal. Por ello, la gestión de las relaciones interpersonales exige una postura activa frente al entorno. El especialista enfatiza que “no dejes que la gente que tienes a tu alrededor te trate mal”, e insta a cortar de raíz con esas dinámicas: “No permitas que personas tóxicas que te están afectando estén en tu entorno”. El experto asegura que “es muy importante que aprendas a poner límites con respecto a los demás” para proteger el espacio personal.

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Una mujer pasea a su perro. (Pexels)

El motor que sostiene y eleva la confianza a largo plazo reside en la capacidad individual de proyectarse hacia el mañana con metas claras. Mantener la ilusión por aprender, evolucionar y superarse en distintas áreas evita que la autoimagen se estanque o se deteriore con el tiempo. Cuando nos marcamos un rumbo y trabajamos de forma constante hacia él, la mente reafirma su sentido de competencia y valía personal.

El crecimiento sostenido abarca múltiples dimensiones de la existencia diaria y no debe detenerse por miedo al cambio. Por ello, el especialista hace un llamamiento a “no dejar de proyectarte en el futuro y de cultivarte”, instando a “tener ambición a nivel personal, profesional y de pareja”. Para Carbonell, esta búsqueda activa es la clave principal: “El querer crecer es lo que va a permitir que tu autoestima siga subiendo.

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