La reina Sofía causa sensación en su visita a Nueva Orleans: elegancia en zapatillas, perlas y una blusa de lunares con lazo al cuello

La reina Sofía visita Nueva Orleans. (Europa Press)

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La reina Sofía ha vuelto a demostrar que sigue siendo un pilar fundamental para la Corona española. A sus 87 años, la emérita ha cruzado el charco para cumplir con una intensa agenda oficial en Estados Unidos, con la ciudad de Nueva Orleans como escenario principal. Su misión en esta ocasión ha sido presidir la inauguración del III Simposio ‘America&Spain250: Spain and the American Revolution Along the Mississippi River’, un evento de gran calado histórico celebrado en la imponente Catedral de San Luis. Una cita donde no solo ha destacado por su impecable labor de representación, sino también por el reconocimiento que ha recibido por su trayectoria filantrópica y por la entrega de las llaves de la ciudad, confirmando el enorme afecto que despierta al otro lado del Atlántico.

Sin embargo, más allá de la trascendencia institucional del acto, ha habido un detalle que ha acaparado todas las miradas y comentarios: su arriesgado e impecable estilismo. Fiel a su estilo clásico pero siempre práctica, la madre de Felipe VI ha dado una auténtica lección de moda al atreverse con una combinación tan inesperada como acertada. La reina emérita ha vuelto a romper moldes al aparecer con unas cómodas zapatillas deportivas de color beige para hacer frente a una jornada interminable, demostrando que la comodidad no está para nada reñida con el protocolo real ni con la elegancia a la que nos tiene acostumbrados.

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Esta visita a tierras americanas refleja a la perfección la energía inagotable de doña Sofía, quien no duda en volcarse en cada uno de los compromisos que se le asignan. Lejos de reducir su presencia pública, la abuela de la princesa Leonor y la infanta Sofía mantiene un ritmo de trabajo envidiable y una cercanía natural que encandila allá donde va. Desde los homenajes más formales hasta sus paseos por las calles históricas de la antigua capital de la provincia española de Luisiana, la emérita ha dejado claro en este viaje que la naturalidad y el compromiso siguen siendo sus mejores señas de identidad.

Lunares, perlas y zapatillas beige

El estilismo elegido por la reina Sofía para sus actos en Nueva Orleans ha sido analizado al detalle y no es para menos. Sabedora de que le esperaba un despliegue de varias horas de pie entre discursos, recorridos por museos y paseos por la ciudad, la emérita priorizó el confort sin descuidar ni un solo detalle de su vestuario. El eje central del conjunto fue una blusa fluida de lunares de corte extralargo, con mangas ligeramente abullonadas en los puños y un coqueto lazo al cuello que le aportaba un toque desenfadado y muy dinámico. Lo combinó con un pantalón ancho de caída impecable que favorecía la movilidad en todo momento.

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Así ha sido la visita de la reina Sofía. (Casa Real)

El verdadero toque maestro del vestuario estuvo en los pies. Doña Sofía dejó a un lado sus habituales zapatos de salón de tacón sensato o sus botines de vestir para calzarse unas zapatillas deportivas slip-on en tono beige sin cordones y con suela blanca. Un modelo tan discreto como cómodo que, visto a cierta distancia, simula la línea de un mocasín o zapato de vestir ligero. Para rematar el estilismo, no escatimó en sus inseparables accesorios: un bolso de piel en forma de media luna de color blanco, múltiples pulseras y anillos, y un vistoso collar de perlas a juego con los pendientes que terminaban de elevar el conjunto a la máxima elegancia.

De la Catedral de San Luis al homenaje a Gálvez

El viaje de la reina Sofía a Nueva Orleans no se ha limitado a una aparición puntual, sino que contempla una programación repleta de actos culturales e históricos a lo largo de todo el fin de semana. Tras presidir el inicio del simposio en la Catedral de San Luis, la madre de Felipe VI se trasladó al Museo del Cabildo para visitar la exposición “Gálvez y Luisiana en la Revolución Americana”, donde pudo comprobar de primera mano el legado español en la zona. Además, protagonizó un momento muy especial al destapar la placa restaurada de la calle San Pedro, cuyo nombre recuerda la época en la que la ciudad fue capital de la provincia española.

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La reina Sofía inaugura la muestra Raíces Bíblicas de Picasso en la Catedral de Burgos. (Europa Press)

La estancia de la emérita en la ciudad estadounidense continuará durante el fin de semana con su asistencia a diversas ponencias académicas en el Historic New Orleans Collection - Williams Research Center. El broche final a este viaje relámpago lo pondrá este domingo con un acto de gran carga emotiva: una ofrenda floral ante la estatua del general Bernardo de Gálvez y un posterior encuentro cercano con descendientes de españoles en la Iglesia del Perpetuo Socorro, poniendo de manifiesto los profundos lazos históricos y humanos que unen a España con este rincón de Norteamérica.