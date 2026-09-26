El juez Juan Carlos Peinado se jubila por edad avanzada a un día de cumplir 72 años y tras mandar a Begoña Gómez a juicio oral

El juez Juan Carlos Peinado (Alberto Di Lolli / Archivo)

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la jubilación forzosa por edad del juez Juan Carlos Peinado, que cumple 72 años este domingo. La orden, dictada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pone fin a su etapa al frente del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

La publicación llega un día después de su última jornada en los juzgados de Plaza de Castilla. Durante la semana, Peinado disfrutó de tres días de permiso tras firmar el lunes su última resolución: el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su asesora, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.

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Con esa decisión cerró una instrucción que ocupó la parte final de su carrera y que comenzó en abril de 2024, cuando una denuncia presentada por Manos Limpias contra Begoña Gómez recayó en su juzgado. Hasta entonces, Peinado era conocido en el ámbito judicial madrileño, pero su nombre no tenía presencia pública fuera de ese entorno.

El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una nueva línea de investigación en el 'caso Begoña Gómez', que afecta a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto delito de prevaricación y de fraude de los intereses de la Unión Europea ante la sospecha de supuestas irregularidades en un contrato sufragado con fondos europeos. (Fuente: Europa Press / La Moncloa / PSOE / RTVE Pool / Guardia Civil)

La causa contra Gómez incluyó la investigación de cinco delitos y la imputación de siete personas. Entre ellas figuraron la propia esposa del presidente del Gobierno, su asesora y el delegado del Gobierno en Madrid. El juez también acudió a La Moncloa para tomar declaración al presidente del Gobierno y al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Durante el procedimiento, Peinado solicitó sin éxito la imputación del ministro.

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En una de sus resoluciones, el juez comparó parte de los hechos examinados con conductas “más propias de regímenes absolutistas” que comparó con el régimen de Fernando VII. La Audiencia Provincial de Madrid revisó varias de sus decisiones a lo largo de la instrucción. Algunas actuaciones fueron corregidas y otras recibieron el respaldo de ese tribunal. Finalmente, la Audiencia ratificó que Begoña Gómez será juzgada por un tribunal del jurado.

La investigación también estuvo marcada por decisiones procesales adoptadas en fechas no habituales, como citaciones en sábado, domingo o Miércoles Santo. En la recta final del caso, Peinado recibió varias querellas por prevaricación y quejas ante el CGPJ, entre ellas una presentada por el ministro Félix Bolaños. Ninguna de esas iniciativas prosperó.

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Peinado llegó a la judicatura a los 40 años, después de trabajar como abogado y como secretario de varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Antes de ocupar el Juzgado de Instrucción número 41, donde permaneció durante la última década, pasó por órganos judiciales de localidades de Ávila, Toledo, Albacete y Madrid, según fuentes jurídicas consultadas por EFE.

Fachada de los juzgados de Plaza de Castilla. (Eduardo Parra - Europa Press)

Desde el juzgado de Plaza de Castilla dirigió otras investigaciones que tuvieron repercusión pública. Entre ellas estuvo el caso del triple crimen ocurrido en 2016 en un despacho de abogados del barrio madrileño de Usera. La causa terminó juzgándose en Venezuela.

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También instruyó una demanda contra los entonces concejales madrileños Pablo Soto y Guillermo Zapata por mensajes ofensivos publicados en redes sociales en 2015. El procedimiento acabó archivado. Peinado abrió asimismo diligencias contra el exfutbolista Raúl González Blanco por una presunta ocultación de patrimonio.

En 2019 imputó a varios periodistas por una presunta revelación de secretos relacionada con el sumario de los Comités de Defensa de la República (CDR). Esa causa también fue archivada. Otra investigación, dirigida contra un cargo de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), se cerró después de que venciera el plazo de instrucción.

Entre sus últimos asuntos figuraron el supuesto acceso no autorizado a los correos electrónicos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y una denuncia de Hazte Oír contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por la paralización de un autobús reivindicativo.

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