José Andrés, chef español: “Para preparar unas alitas de pollo adictivas, las marino con aceite de oliva y pimentón y las rebozo en pan rallado para una segunda fritura”

La receta de José Andrés para unas alitas de pollo americanas con espíritu español (Montaje Infobae)

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José Andrés lleva más de dos décadas cocinando en Estados Unidos, triunfando gracias a restaurantes que llevan la cocina española hasta lo más profundo del continente americano. Nacido en Asturias, más concretamente en el pueblo de Mieres, este cocinero se ha dedicado en cuerpo y alma a divulgar las maravillas de la gastronomía española y de nuestro estilo de vida, reivindicando conceptos como la dieta mediterránea, la sobremesa o la comida como momento de unión y consenso.

Esta mezcla de culturas, la estadounidense y la española, se ve reflejada en algunas de sus recetas. Es el caso de estas alitas de pollo, todo un clásico de la cocina americana que el chef recrea con ingredientes propios de su tierra natal. “Para traer los sabores de Andalucía aquí a Estados Unidos, creo que lo mejor que puedo mostrarles es cómo preparar unas alitas de pollo fritas que, créanme, una vez que aprendan a hacerlas, las prepararán una y otra vez”, aseguraba el cocinero, una frase que funciona como introducción al vídeo de YouTube en el que muestra el paso a paso para esta receta. Se trata, dice, de “una forma adictiva de preparar alitas que utiliza aceite de oliva y se rebozan en pan rallado antes de dorarlas en la sartén”.

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Un adobo con sabor español

“Una de las cosas que más me gusta hacer con estas alitas es marinarlas”, comienza explicando. Es aquí cuando aparecen los primeros destellos de cocina española: “Vamos a preparar un marinado muy rápido: tomaremos un poco de pimentón español que tanto me gusta y lo pondremos en el bol con las alitas. Añadiremos aceite de oliva”. Dos ingredientes fundamentales y con mucho sabor, siempre que sean de buena calidad, a los que suma tomillo y un diente de ajo. Dejaremos reposar nuestras alitas de pollo durante un mínimo de 15 minutos, tiempo suficiente para que los ingredientes impregnen la carne con su aroma.

La doble fritura, clave para unas alitas en su punto

Cuando las alitas ya están adobadas, comienza el paso clave de la receta: una doble fritura que consigue un exterior muy crujiente al tiempo que mantiene un interior jugoso. La primera cocción será a fuego bajo, con suficiente aceite para que cubra cada alita. “No las cocinaremos a temperatura muy alta, sino a fuego muy bajo, como si estuvieran dándose un baño bien caliente”, aclara. En total, tendremos las alitas cocinando entre 20 y 40 minutos. “Cuanto más tiempo se cocinen, más tiernas quedarán”.

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Cuando estén listas, las sacaremos del aceite y las empanaremos con una capa de pan rallado que añadirá un exterior muy crujiente a nuestras alitas. “Tomamos la alita de pollo y la hacemos rodar por el pan rallado con especias con delicadeza”, explica Andrés. Solo quedará darle una última fritura a fuego alto, para conseguir que la capa de pan se tueste sin llegar a quemarse.

Quién es José Andrés, el rey de la cocina española en Estados Unidos.

Una salsa para acompañar

Listas las alitas, tendremos que buscar una salsa para acompañar. El cocinero José Andrés prepara una especial para la ocasión, una salsa verde que da protagonismo a uno de los grandes productos ‘made in Spain’: la oliva. “Lo que vamos a hacer es tomar estas aceitunas verdes y ponerlas en la licuadora; añadimos perejil, que es lo que le dará ese bonito color verde a la salsa”, explica el cocinero. A esto sumaremos aceite de oliva, sal y agua para lograr la consistencia perfecta.

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Ya tendremos lista esta salsa, ligera aunque con un sabor intenso que le dará un toque fresco y herbáceo único a nuestras alitas. “Es el ejemplo perfecto de un icono estadounidense elaborado con espíritu español”, concluye el cocinero, cerrando esta receta.