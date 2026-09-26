España

La consecuencia inesperada de prohibir los teléfonos en los colegios británicos: a los niños ahora les sale más caro el autobús

Los padres critican que muchos servicios esenciales necesitan de un smartphone para funcionar

Niños enganchados al teléfono. (Getty Images/iStockphoto)
Niños enganchados al teléfono. (Getty Images/iStockphoto)
Guardar

El pasado mes de junio, entró en vigor una ley que prohíbe el uso de teléfonos móviles en las escuelas inglesas. Algunos colegios incluso impiden que los alumnos ingresen al colegio con smartphones, aunque no los saquen durante la clase. La medida, sin embargo, está teniendo consecuencias inesperadas en algunas localidades, como ha mostrado el diario The Guardian en una entrevista con una familia de Derbyshire, que denuncia que enfrenta un sobrecosto anual para que su hija de 11 años viaje a la escuela porque la tarifa juvenil más barata de la empresa de autobuses exige usar una aplicación en un teléfono inteligente. Según las asociaciones de padres, la digitalización de los descuentos de transporte deja en desventaja a los menores que no poseen esos dispositivos.

Es el caso de la hija de Adele Kightley. El consejo del condado de Derbyshire ofrece un descuento para los viajes individuales en los autobuses para usuarios de hasta 18 años. Pero para obtener la tarifa reducida de 1,50 libras (algo menos de 2 euros), debe vincular el pase con una aplicación. “Nosotros tomamos la decisión de no darle un teléfono inteligente a nuestra hija y, en su lugar, optamos por un teléfono básico”, cuenta Kightley a The Guardian. Sin acceso a la aplicación, la niña deberá pagar 546 libras esterlinas más al año para llegar a clases. Son 630 euros extra.

PUBLICIDAD

Para obtener el descuento para jóvenes, un niño tiene que conectar su tarjeta de estudiante con la aplicación. La madre critica que la misma identificación no habilita la rebaja si el pasajero se la muestra al conductor y paga en efectivo o con tarjeta. La empresa responde que sus máquinas expendedoras no están preparadas para leer las tarjetas emitidas por el consejo local. “Estamos trabajando rápidamente en el desarrollo de una nueva tarjeta física para ofrecer la tarifa b_line con descuento a los menores de 19 años”, destaca un portavoz en el medio británico.

El conflicto no se limita a una familia. Daisy Greenwell, cofundadora de la campaña Smartphone Free Childhood, afirma que los pases exclusivamente digitales afectan tanto a los hogares con menos recursos como a quienes buscan reducir el tiempo que los menores pasan frente a las pantallas. “Ahora hay un enorme movimiento de padres y escuelas que intenta retrasar la entrega de teléfonos inteligentes a los niños”. Pero varias empresas de autobuses vuelven esa decisión más difícil porque cobran a los menores sin móvil hasta el doble por el mismo trayecto.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha propuesto a las comunidades autónomas que en Educación Primaria y Secundaria no se utilice el teléfono móvil en horario lectivo. (Fuente: Ministerio de Educación)

Los padres no quieren teléfonos, mientras las empresas los exigen

Smartphone Free Childhood indica que más de 200.000 padres suscribieron recientemente el pacto para postergar la compra de un teléfono inteligente hasta que sus hijos tengan al menos 14 años. Sin embargo, según Greenwell, “muchos servicios esenciales siguen diseñándose sobre la idea de que todos los niños tienen uno”. “Para las familias de menores ingresos en particular, tener un teléfono inteligente puede convertirse, en la práctica, en el precio de acceder a tarifas de autobús más baratas”.

Otros operadores regionales, entre ellos Stagecoach y Compass, también exigen un teléfono inteligente para acceder a sus descuentos más convenientes. La madre ha calculado el impacto que tendría la norma cuando su hijo menor llegue a la secundaria: “Nos costará casi 1.100 libras esterlinas más al año de lo que costaría si tuviera acceso al descuento a través de la aplicación”.

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaColegiosEducación EspañaCochesEspaña-SociedadEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno confirma que busca acelerar la devolución de los migrantes que siguen en Ceuta a Marruecos: “Está encima de la mesa”

Lo ha confirmado este sábado el secretario general del PSOE en Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López

El Gobierno confirma que busca acelerar la devolución de los migrantes que siguen en Ceuta a Marruecos: “Está encima de la mesa”

Muere un oso pardo atropellado por un tren de mercancías en Campoo de Enmedio (Cantabria): el conductor creyó que era un jabalí

El ejemplar fallecido es un macho subadulto de tres años de edad y aproximadamente 80 kilos

Muere un oso pardo atropellado por un tren de mercancías en Campoo de Enmedio (Cantabria): el conductor creyó que era un jabalí

El desahucio de Maricarmen desata una batalla política en España y las reacciones llegan hasta Naciones Unidas: “Es un daño irreparable”

El caso podría tener efectos políticos, una semana después de que no saliera adelante la ley contra fondos buitres. Sánchez estudia un decreto antidesahucios, pero necesitará el respaldo de Junts

El desahucio de Maricarmen desata una batalla política en España y las reacciones llegan hasta Naciones Unidas: “Es un daño irreparable”

Lotería Nacional jueves 24 de septiembre: compruebe los resultados del último sorteo

Aquí tienes la lista de los números ganadores del sorteo de hoy, donde puedes comprobar si tu dígito ha resultado premiado

Lotería Nacional jueves 24 de septiembre: compruebe los resultados del último sorteo

Estos son los cambios que introduce la DGT en su normativa desde el 1 de octubre: así afectará a ciclistas, motoristas, patinetes y taxistas

El Real Decreto 518/2026, aprobado el 24 de junio y publicado en el BOE dos días después, introduce una amplia revisión de las normas de circulación que afecta a varios colectivos de usuarios de la vía

Estos son los cambios que introduce la DGT en su normativa desde el 1 de octubre: así afectará a ciclistas, motoristas, patinetes y taxistas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno confirma que busca acelerar la devolución de los migrantes que siguen en Ceuta a Marruecos: “Está encima de la mesa”

El Gobierno confirma que busca acelerar la devolución de los migrantes que siguen en Ceuta a Marruecos: “Está encima de la mesa”

El desahucio de Maricarmen desata una batalla política en España y las reacciones llegan hasta Naciones Unidas: “Es un daño irreparable”

Estos son los cambios que introduce la DGT en su normativa desde el 1 de octubre: así afectará a ciclistas, motoristas, patinetes y taxistas

Activan dos cazas españoles en la misión de la OTAN de Rumanía por la presencia de un dron ruso en la frontera con Ucrania

El juez Juan Carlos Peinado se jubila por edad avanzada a un día de cumplir 72 años y tras mandar a Begoña Gómez a juicio oral

ECONOMÍA

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

Un trabajador se lesiona la muñeca mientras intentaba aflojar un tornillo, pero la mutua se niega a reconocer que es accidente laboral: el caso acaba en los tribunales

La rebaja fiscal a los carburantes llega a su fin: el Gobierno debe decidir si prorroga los descuentos o aprueba nuevas ayudas mientras la gasolina y el diésel se disparan

La renta antigua aún protege a cerca de 160.000 hogares en España: los límites del régimen que amparó a Maricarmen durante 70 años

Una cadena de supermercados española vende whisky Ballantine’s que debía ir a Perú y la Justicia le obliga a destruir las botellas: “El daño, por ínfimo que pudiera ser, es daño”

DEPORTES

España estrena su segunda estrella en la catedral de Londres: Lamine Yamal mide sus opciones al Balón de Oro frente a Harry Kane

España estrena su segunda estrella en la catedral de Londres: Lamine Yamal mide sus opciones al Balón de Oro frente a Harry Kane

Alcaraz y Mensík consiguen el tercer punto para Europa en la Laver Cup tras derrotar a Fritz y Búblik

Mbappé se marcha lesionado tras marcar con Francia y hace saltar las alarmas en el Real Madrid: “No pinta bien”

Rafa Jódar pasa por encima de Búblik para dar el segundo punto a Europa en la Laver Cup

La FIA no perdona a Carlos Sainz: el piloto de Williams pierde cinco posiciones y se queda fuera del top 10