La consecuencia inesperada de prohibir los teléfonos en los colegios británicos: a los niños ahora les sale más caro el autobús

Niños enganchados al teléfono. (Getty Images/iStockphoto)

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El pasado mes de junio, entró en vigor una ley que prohíbe el uso de teléfonos móviles en las escuelas inglesas. Algunos colegios incluso impiden que los alumnos ingresen al colegio con smartphones, aunque no los saquen durante la clase. La medida, sin embargo, está teniendo consecuencias inesperadas en algunas localidades, como ha mostrado el diario The Guardian en una entrevista con una familia de Derbyshire, que denuncia que enfrenta un sobrecosto anual para que su hija de 11 años viaje a la escuela porque la tarifa juvenil más barata de la empresa de autobuses exige usar una aplicación en un teléfono inteligente. Según las asociaciones de padres, la digitalización de los descuentos de transporte deja en desventaja a los menores que no poseen esos dispositivos.

Es el caso de la hija de Adele Kightley. El consejo del condado de Derbyshire ofrece un descuento para los viajes individuales en los autobuses para usuarios de hasta 18 años. Pero para obtener la tarifa reducida de 1,50 libras (algo menos de 2 euros), debe vincular el pase con una aplicación. “Nosotros tomamos la decisión de no darle un teléfono inteligente a nuestra hija y, en su lugar, optamos por un teléfono básico”, cuenta Kightley a The Guardian. Sin acceso a la aplicación, la niña deberá pagar 546 libras esterlinas más al año para llegar a clases. Son 630 euros extra.

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Para obtener el descuento para jóvenes, un niño tiene que conectar su tarjeta de estudiante con la aplicación. La madre critica que la misma identificación no habilita la rebaja si el pasajero se la muestra al conductor y paga en efectivo o con tarjeta. La empresa responde que sus máquinas expendedoras no están preparadas para leer las tarjetas emitidas por el consejo local. “Estamos trabajando rápidamente en el desarrollo de una nueva tarjeta física para ofrecer la tarifa b_line con descuento a los menores de 19 años”, destaca un portavoz en el medio británico.

El conflicto no se limita a una familia. Daisy Greenwell, cofundadora de la campaña Smartphone Free Childhood, afirma que los pases exclusivamente digitales afectan tanto a los hogares con menos recursos como a quienes buscan reducir el tiempo que los menores pasan frente a las pantallas. “Ahora hay un enorme movimiento de padres y escuelas que intenta retrasar la entrega de teléfonos inteligentes a los niños”. Pero varias empresas de autobuses vuelven esa decisión más difícil porque cobran a los menores sin móvil hasta el doble por el mismo trayecto.

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El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha propuesto a las comunidades autónomas que en Educación Primaria y Secundaria no se utilice el teléfono móvil en horario lectivo. (Fuente: Ministerio de Educación)

Los padres no quieren teléfonos, mientras las empresas los exigen

Smartphone Free Childhood indica que más de 200.000 padres suscribieron recientemente el pacto para postergar la compra de un teléfono inteligente hasta que sus hijos tengan al menos 14 años. Sin embargo, según Greenwell, “muchos servicios esenciales siguen diseñándose sobre la idea de que todos los niños tienen uno”. “Para las familias de menores ingresos en particular, tener un teléfono inteligente puede convertirse, en la práctica, en el precio de acceder a tarifas de autobús más baratas”.

Otros operadores regionales, entre ellos Stagecoach y Compass, también exigen un teléfono inteligente para acceder a sus descuentos más convenientes. La madre ha calculado el impacto que tendría la norma cuando su hijo menor llegue a la secundaria: “Nos costará casi 1.100 libras esterlinas más al año de lo que costaría si tuviera acceso al descuento a través de la aplicación”.

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