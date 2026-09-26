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Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se actualizan los datos diariosdel mercado energético en el país

La tarifa del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
La tarifa del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
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El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estas son las tarifas en el país hoy domingo 27 de septiembre. También ubica los precios más económicos, así como los más costosos, de energía eléctrica.

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Tarifa de la luz

El servicio eléctrico tendrá una tarifa media en territorio español de 113.65 euros por megavatio hora para este domingo, según los datos del OMIE.

El órgano europeo publicó que la tarifa máximo del servicio eléctrico será de 196.64 euros por megavatio hora.

Por su parte, el precio más barato de la energía eléctrica en territorio español llegará a los -0.05 euros por megavatio hora.

La tarifa del servicio eléctrico por hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la luz (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la luz (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 183.81 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 178.33 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 171.34 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 166.43 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 161.57 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 158.67 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 160.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 168.18 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 155.12 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 83.31 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 15.09 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.22 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.05 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.39 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 56.93 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 151.44 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 193.74 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 196.64 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 185.26 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 175.23 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 165.09 euros por megavatio hora.

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