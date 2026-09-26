España

Activan dos cazas españoles en la misión de la OTAN de Rumanía por la presencia de un dron ruso en la frontera con Ucrania

Los dos aviones, desplegados en la Base Aérea Mihail Kogălniceanu 57, participan en las tareas de vigilancia aérea reforzada de la Alianza Atlántica

FOTO ARCHIVO. Un F-18 español, unidades aéreas de la OTAN. (Ángel Medina G / EFE)
FOTO ARCHIVO. Un F-18 español, unidades aéreas de la OTAN. (Ángel Medina G / EFE)
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Dos aviones F-18 de España despegaron esta madrugada para vigilar la frontera entre Rumanía y Ucrania, después de que los radares rumanos detectaran un dron ruso cerca de la localidad de Vâlcov. El Ministerio de Defensa Nacional rumano informó de que la activación formaba parte del servicio de Policía Aérea Reforzada de la OTAN que España presta desde la Base Aérea Mihail Kogălniceanu 57. La alerta terminó a la 01:30, sin que se registraran incursiones en el espacio aéreo rumano.

Tras detectar el objetivo, el Centro Nacional de Mando Militar rumano avisó a la Inspección General para Situaciones de Emergencia con el fin de alertar a los habitantes del norte del distrito de Tulcea, la región fronteriza con Ucrania a través del Danubio. A las 00:15, las autoridades enviaron un mensaje mediante el sistema RO-Alert a los teléfonos móviles de los residentes en las zonas afectadas.

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El comunicado no detalló las características técnicas del aparato ni indicó que hubiera caído en territorio rumano. Tampoco informó de daños personales o materiales. Los servicios de emergencia activaron el aviso ante la posibilidad de que la actividad aérea próxima a la frontera afectara a la población. España no ha difundido más detalles sobre la operación. Los dos cazas, desplegados en la Base Aérea Mihail Kogălniceanu 57, participan en las tareas de vigilancia aérea reforzada de la Alianza Atlántica en el flanco oriental europeo. Su misión fue controlar la evolución de la situación mientras permanecía activa la alerta en Tulcea.

Los Eurofighter españoles despegan rumbo a la aventura: el Ejército del Aire lleva sus cazas hasta donde nunca han llegado.

Mismo episodio hace dos días

Hace dos días, dos cazas F-18 españoles despegaron tras un escenario prácticamente igual. Los radares militares detectaran un grupo de objetivos aéreos cerca de la frontera de Rumanía con Ucrania. El Ministerio de Defensa rumano indicó que los blancos realizaron maniobras al norte de Chilia Veche, una localidad situada en el condado de Tulcea, aunque permanecieron en territorio ucraniano. Las autoridades también precisaron que no hubo incursiones en el espacio aéreo de Rumania.

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El Centro Nacional de Mando Militar también notificó el pasado 24 de septiembre a la Inspección General para Situaciones de Emergencia sobre la situación y dispuso medidas de prevención para los habitantes del norte de Tulcea. A las 04:41, el sistema de advertencia pública emitió el mensaje RO-Alert destinado a la población local. La alarma aérea concluyó a las 05:44, según el parte difundido por las autoridades rumanas.

Los dos aviones de las Fuerzas Aéreas y Espaciales de España cumplían la misma función que en esta ocasión, la misión de vigilancia de la OTAN en el flanco oriental de Europa. Las aeronaves despegaron para seguir la evolución de los objetivos detectados por el radar. Tras el operativo, no recibió reportes sobre intrusiones en el espacio aéreo nacional. Tampoco detalló el tipo de aeronaves o dispositivos detectados del lado ucraniano ni precisó su cantidad. Ahora, la madrugada de este viernes vuelve a repetirse, lo que demuestra una escalada de la tensión entre la Alianza Atlántica y Rusia, como están advirtiendo los países bálticos y líderes internacionales como Emmanuel Macron o Donald Tusk.

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