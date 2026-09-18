España

La agenda récord de la reina Sofía a sus 87 años: un recorrido de más de 7.500 kilómetros para ir de Sevilla hasta Estados Unidos

La madre de Felipe VI continúa con sus viajes institucionales después de haber despedido a Harald V en Oslo

La reina Sofía tiene una nueva cita institucional. (Europa Press)
La reina Sofía tiene una nueva cita institucional. (Europa Press)
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A sus 87 años, la reina Sofía demuestra una vitalidad institucional que desafía cualquier noción convencional sobre el descanso. Tras concluir el periodo del verano y acudir al funeral de Estado del rey Harald de Noruega en la catedral de Oslo el pasado 9 de septiembre, la madre de Felipe VI retoma de lleno su actividad pública. Lejos de aminorar la marcha, la agenda de la reina emérita se reactiva con una intensidad que la llevará a recorrer más de 7.500 kilómetros en apenas una semana.

El itinerario trazado abarca desde la capital andaluza hasta el corazón del estado de Luisiana, en Estados Unidos. Esta maratón diplomática y social pone de manifiesto la vigencia de doña Sofía dentro de la representación de la Corona, sirviendo como un puente fundamental tanto en el ámbito de la investigación científica y médica como en el del patrimonio histórico de España en el exterior.

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Lejos de tratarse de actos meramente protocolarios, las citas de la abuela de la princesa Leonor y la infanta Sofía responden a causas con las que mantiene un compromiso personal sostenido durante décadas. La lucha contra las enfermedades neurodegenerativas y el impulso al conocimiento de la huella hispana en el continente americano constituyen los dos grandes pilares de este despliegue internacional.

Su primera cita institucional: Sevilla

El primer pilar de esta gira comienza en Sevilla con motivo del Día Mundial del Alzheimer. Doña Sofía preside la inauguración del Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas en el Centro Virgen de los Reyes y el Real Alcázar, un encuentro científico que congrega a cerca de 60 trabajos e investigadores de referencia global. Su implicación en este ámbito es histórica: a través de la Fundación Reina Sofía y del centro sociosanitario que lleva su nombre, abandera desde hace años la financiación de la ciencia y la atención integral a pacientes de Alzheimer, Parkinson y Huntington.

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El Rey Felipe VI ha concedido a su madre, la Reina Doña Sofía, el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, en un gesto para reconocer públicamente "su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona". (Vídeo: Europa Press)

La jornada hispalense combina la labor académica con el aspecto terapéutico y social. Por la tarde, la reina asiste en el Real Alcázar al concierto Recuerdos a compás, impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla para visibilizar el uso del flamenco como terapia activa en personas con deterioro cognitivo, vinculando así la cultura con la salud.

Embajadora de la historia hispana en Nueva Orleans

Tras la cita andaluza, doña Sofía cruza el Atlántico para permanecer de jueves a domingo en Nueva Orleans. Allí lidera las actividades del III Simposio America&Spain250: Spain and the American Revolution along the Mississippi River, organizado por el Queen Sofia Spanish Institute y la Historic New Orleans Collection, junto a la Fundación Reina Sofía y la Fundación Ramón Areces. El encuentro reúne a destacados especialistas para analizar la contribución estratégica y militar de España a la independencia estadounidense.

Doña Sofía visitará Estados Unidos. (Europa Press)
Doña Sofía visitará Estados Unidos. (Europa Press)

El programa en Estados Unidos arranca el 24 de septiembre con la inauguración de la muestra Spain, Spanish America, and the Atlantic World in an Age of Revolution en la Universidad de Tulane. Posteriormente, abre el simposio en la Catedral de San Luis y visita la exposición sobre Bernardo de Gálvez en el Museo del Cabildo. Tras participar en las sesiones académicas, doña Sofía rinde homenaje al propio Gálvez con una ofrenda floral ante su estatua y mantiene un encuentro con los descendientes de los colonos canarios, los isleños, afincados en Luisiana, culminando un periplo que confirma la vigencia e intensidad de su labor institucional.

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