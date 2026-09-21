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La reina Sofía se envuelve en amuletos para retomar su agenda en Sevilla: tarde de flamenco terapéutico antes de viajar a Estados Unidos

La reina emérita ha presidido el Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas en su vuelta de vacaciones

La reina Sofía se envuelve en collares y amuletos para retomar su agenda en Sevilla (Europa Press)
La reina Sofía se envuelve en collares y amuletos para retomar su agenda en Sevilla (Europa Press)
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La reina Sofía ha retomado este lunes en Sevilla su agenda institucional al presidir el Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas, una cita vinculada al Día Mundial del Alzheimer, antes de viajar esta semana a Nueva Orleans para participar en actos sobre la presencia española en Luisiana durante la Revolución Americana.

La reina ha reaparecido en un acto público tras sus vacaciones tradicionales en Palma de Mallorca. Eso sí, hace unas semanas tuvo que atender un compromiso, ya que el 9 de septiembre no podía faltar en Oslo al funeral de Estado del rey Harald de Noruega, en el que tras la marcha anticipada de los reyes Felipe y Letizia representó a la Casa Real española en la recepción.

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El Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas, celebrado el 21 de septiembre en el Centro Virgen de los Reyes de Sevilla con la reina emérita como presidenta de honor, ha seleccionado cerca de 60 trabajos científicos y ha reunido a más de 200 asistentes en su primera jornada, con investigadores de universidades de Berkeley, Luxemburgo, Edimburgo, Ámsterdam y Pittsburgh.

La reina Sofía se envuelve en collares y amuletos para retomar su agenda en Sevilla (Europa Press)
La reina Sofía se envuelve en collares y amuletos para retomar su agenda en Sevilla (Europa Press)

Los collares de la reina Sofía

A su llegada al centro sevillano, el público la ha recibido con un aplauso. Doña Sofía ha vestido una americana roja con un único botón, pantalón recto blanco y una blusa a juego, además de botines de ante beige. Sin embargo, en este look aparentemente sencillo se han robado el protagonismo varios collares de abalorios, piedras de colores y charms.

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La reina emérita suele utilizar estos accesorios asociados a la superstición y la suerte por sus raíces griegas, pero en esta ocasión ha sorprendido por la gran cantidad de collares que se ha colgado al cuello: hasta ocho se pueden contar sobre su escote. Han compartido protagonismo con su ya característico broche de tortuga en la solapa izquierda. La pieza en tonos dorados y claros forma parte de las joyas personales de la reina emérita y guarda un fuerte significado simbólico para ella.

La reina Sofía se envuelve en collares y amuletos para retomar su agenda en Sevilla (Europa Press)
La reina Sofía se envuelve en collares y amuletos para retomar su agenda en Sevilla (Europa Press)

La agenda de la reina Sofía

El congreso está organizado por la Fundación Reina Sofía y el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas, CIEN, con la colaboración del Instituto de Biomedicina de Sevilla. La jornada reúne a profesionales e investigadores para compartir avances y conocimiento sobre enfermedades neurodegenerativas.

La agenda sevillana continuará por la tarde en el Real Alcázar, donde asistirá al concierto Recuerdos al compás. La iniciativa plantea el flamenco como terapia activa para pacientes con enfermedades neurodegenerativas, una causa con la que doña Sofía mantiene un compromiso desde hace años.

La agenda de la reina emérita adquirirá un carácter intensivo e internacional cuando viaje el jueves a Nueva Orleans, donde permanecerá hasta el domingo. El 24 de septiembre inaugurará una exposición y, al día siguiente, participará en el III Simposio America&Spain250: Spain and the American Revolution along the Mississippi River. El encuentro está organizado por el Queen Sofia Spanish Institute y la Historic New Orleans Collection, en colaboración con la Fundación Reina Sofía y la Fundación Ramón Areces. El programa abordará el papel social y cultural de la Luisiana española durante la Revolución Americana.

El rey emérito Juan Carlos I recibió el premio Premio Saint-Simon en Francia donde pronunció un discurso en el que habló sobre su decisión de escribir sus memorias como un legado para la posteridad y los españoles.

La visita concluirá el domingo con un encuentro con descendientes de españoles en Luisiana. El regreso de doña Sofía a los compromisos institucionales coincide con la reciente estancia del rey Juan Carlos I en Sanxenxo y su viaje a Francia para recibir el premio literario Saint-Simon por sus memorias, Reconciliación, acompañado por la infanta Elena y sus nietas Irene Urdangarin y Victoria Federica de Marichalar. Allí el monarca dedicó el premio a su país: “La recibo con mucha gratitud, para mí, pero también para España, a la que quiero tanto, y a la que, dondequiera que viva, perteneceré siempre”.

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