Se buscan voluntarios para vivir gratis en las Dolomitas: 16 horas de trabajo a la semana a cambio de alojamiento y comida en un viñedo

Entorno del viñedo que ofrece voluntariado en las Dolomitas. (Worldpackers)

Guardar

Una granja con viñedo en el corazón de las Dolomitas italianas ofrece alojamiento en una furgoneta camper, habitaciones compartidas o tienda de campaña a cambio de trabajo agrícola y tareas de mantenimiento. La propuesta, ubicada en la provincia autónoma de Bolzano, en Tirol del Sur, plantea un intercambio de dieciséis horas semanales de colaboración por estadía, comida y acceso a distintos servicios en la finca a través de la plataforma colaborativa para viajeros Worldpackers.

El anfitrión, identificado como Elisabeth, describe la experiencia como una alternativa para conocer de cerca el trabajo en viñedos y la vida de granja en la región, con la particularidad de residir en una autocaravana durante toda la estadía. La casa combina cultivo de vid con huertas y espacios verdes que forman parte de las tareas diarias asignadas a los voluntarios, en un entorno rodeado por las montañas que caracterizan a esta zona del norte de Italia.

PUBLICIDAD

Las tareas combinan agricultura, jardinería y mantenimiento del predio

Entre las actividades ofrecidas figuran la siembra y cosecha en huertas ecológicas, la jardinería y trabajos de pintura, decoración, construcción y reparación en distintos sectores de la granja. Las tareas se reparten según la temporada y las necesidades del predio, con una carga semanal fija de dieciséis horas repartidas a lo largo de la semana.

A cambio de ese trabajo, los voluntarios acceden a dos días libres semanales, alojamiento en la furgoneta camper, uso de una cocina equipada y servicio de lavandería sin costo adicional. La finca también ofrece internet de alta velocidad para quienes trabajan de forma remota y clases de idiomas gratuitas dentro del mismo espacio, un beneficio que se suma a la convivencia diaria con el resto del grupo de voluntarios.

PUBLICIDAD

El viñedo que ofrece voluntariado en las Dolomitas. (Worldpackers)

La modalidad de habitación varía según la disponibilidad del momento: además de la camper, el predio cuenta con habitaciones compartidas y espacio para acampar con carpa propia, opciones que conviven según la cantidad de personas alojadas en cada período.

Una oferta para jóvenes de 18 a 36 años

La convocatoria fija un límite de edad de entre 18 y 36 años para postular. El anfitrión admite tanto a quienes viajan solos como a parejas o dúos de amigos que buscan realizar la experiencia en conjunto, una condición que distingue a esta oferta de otras propuestas similares con cupos individuales.

Lago cerca del viñedo que ofrece voluntariado en las Dolomitas. (Worldpackers)

La estadía mínima es de seis días y la máxima se extiende hasta doce semanas, con disponibilidad publicada entre los meses de septiembre y febrero. Entre los gastos que no cubre la propuesta se encuentran los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno dentro del país y los trámites de visado, que quedan a cargo de cada participante según su lugar de origen.

PUBLICIDAD

El predio reúne calificación alta y volumen de voluntarios recibidos

La granja acumula una calificación de 5.0 sobre 76 reseñas de voluntarios que ya realizaron la experiencia. Los comentarios destacan de forma recurrente el trato del anfitrión y de su familia, la posibilidad de explorar los alrededores durante los días libres y la cercanía con lagos y localidades cercanas como Venecia, a la que se puede llegar en pocas horas de viaje.

Entre los aspectos evaluados por los propios voluntarios, la conexión con la naturaleza y el contacto con viajeros de distintos países aparecen como los puntos más mencionados de la estadía, por encima de otros factores como el aprendizaje de nuevos idiomas o el acercamiento a la cultura local de la región.

PUBLICIDAD