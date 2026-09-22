Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “A partir del 1 de octubre va a ser muy habitual ver a las bicicletas ir por el centro del carril”

Un ciudadano se desplaza en bicicleta por el centro de Madrid. (Europa Press)

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La normas de circulación en España experimentarán un vuelco normativo a partir del próximo 1 de octubre de 2026 debido a la reforma del Reglamento General de Circulación impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT). Entre los cambios previstos figura la posición que podrán adoptar las bicicletas en determinadas vías urbanas.

Desde esa fecha, la circulación de bicicletas en ciudad incorporará una imagen que puede resultar novedosa para parte de los conductores, ya que los ciclistas pasarán a ocupar el centro del carril derecho de forma preferente. La medida busca modificar una costumbre extendida en muchas vías urbanas, donde las bicicletas solían avanzar lo más cerca posible del borde de la calzada.

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La circulación por el centro del carril de los ciclistas se dará en vías urbanas con un único carril de circulación o un único carril por sentido. El cambio exige que los conductores adapten su percepción sobre el espacio que ocupa una bicicleta en la vía.

Las bicicletas podrán ocupar el carril derecho

La presencia del ciclista en el centro del carril derecho no debe interpretarse como una maniobra irregular ni como un obstáculo que deba apartarse de inmediato. La DGT recomienda esta posición para mejorar su ubicación dentro de la circulación urbana.

En ese contexto, el profesor de autoescuela Carlos Almagro (@almagro_autoescuela) advierte: “Ni se te ocurra pitarle, porque lo están haciendo bien”. Su mensaje apunta a una reacción que puede producirse entre quienes estaban habituados a ver a las bicicletas junto al margen derecho de la calzada y esperan que mantengan esa trayectoria.

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Almagro explica que muchos conductores estaban acostumbrados a identificar el borde derecho como el lugar habitual de paso para los ciclistas. Esa referencia, según plantea, condicionó durante años la forma en que algunos automovilistas interpretan la circulación de las bicicletas en ciudad. A partir de octubre, esa expectativa deberá ajustarse a la nueva recomendación.

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La modificación no implica que las bicicletas dejen de circular por el carril derecho. La diferencia está en el punto del carril que pueden ocupar. En vez de mantenerse pegadas a la derecha, los ciclistas podrán situarse en su parte central y, cuando sea necesario, ocuparlo por completo.

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La recomendación de Tráfico establece que las bicicletas circulen preferentemente por la mitad del carril derecho y puedan ocuparlo por completo. “A partir del 1 de octubre va a ser muy habitual que veas las bicicletas ocupando el carril de la derecha, que vayan por el centro”, señala el profesor.

Distancia de seguridad

La reforma también señala que los conductores de vehículos a motor deberán guardar una distancia de cinco metros cuando una bicicleta les preceda en el mismo carril dentro de la ciudad. El incumplimiento de esta norma podrá acarrear multas de hasta 200 euros.

Para los conductores, el cambio supone asumir que la bicicleta forma parte del flujo del carril y que su posición no responde a una conducta excepcional. Almagro insiste en que tocar la bocina ante esa situación no está justificado, ya que el ciclista actúa conforme a la recomendación anunciada por Tráfico.

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El profesor anticipa que, durante las primeras semanas, la nueva escena puede generar dudas o reacciones de sorpresa entre algunos automovilistas. La adaptación dependerá, en buena medida, de que los conductores reconozcan que el centro del carril derecho será una ubicación habitual para las bicicletas.

También será necesario evitar maniobras precipitadas al encontrarse con una bicicleta en esa posición. La recomendación plantea un cambio en la relación entre conductores y ciclistas, ya que el carril derecho no será solo un espacio de paso para automóviles, sino una zona que las bicicletas podrán utilizar de forma completa.