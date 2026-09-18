España

El restaurante con tres estrellas Michelin en el que Orlando Bloom ha cenado nada más aterrizar en San Sebastián: así es su menú de 395 €

El actor británico llegó al festival donostiarra y repitió una costumbre que varias estrellas internacionales han convertido casi en tradición: una cena en las mesas del chef Pedro Subijana

La visita de Orlando Bloom al restaurante Akelarre, en San Sebastián (Montaje Infobae)
La visita de Orlando Bloom al restaurante Akelarre, en San Sebastián (Montaje Infobae)
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Es una de las figuras que más expectación ha creado en las jornadas previas a la 74.ª edición del Festival de Cine de San Sebastián. Orlando Bloom aterrizaba el pasado miércoles en Donosti, donde presentará Bucking Fastard, el nuevo largometraje del director alemán Werner Herzog. Es solo una de las muchas caras conocidas que se pasearán estos días por el certamen donostiarra, una cita anual que muchos aprovechan para descubrir las bondades de esta bella ciudad del País Vasco.

En el caso de Orlando, el disfrute ha tenido tintes de lujo. El actor pasó su primera noche en España disfrutando de un spa, para más tarde acudir al que sin duda es el restaurante de alta cocina más importante de San Sebastián: el restaurante Akelarre, de Pedro Subijana. Esta visita es ya casi una tradición para los artistas internacionales que se dejan caer por el festival de cine vasco. Ya el año pasado, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones disfrutaron de una cena romántica en las mesas de Subijana. Un año antes, eran las estrellas españolas Penélope Cruz y Javier Bardem quienes se daban el homenaje.

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El propio restaurante compartía una imagen del chef Subijana junto al actor, dando prueba de una visita de lo más especial. “Gracias por visitarnos, Orlando”, escribían en la imagen, compartida a través de historias de Instagram y escrita en inglés, idioma del actor británico. “Esperamos que tengas buenos recuerdos de tu visita”, concluían el post.

Orlando Bloom en su visita a Akelarre (Instagram / €restauranteakelarre)
Orlando Bloom en su visita a Akelarre (Instagram / €restauranteakelarre)

¿Cuánto cuesta el menú del restaurante Akelarre?

Ubicado en San Sebastián, en la ladera del monte Igeldo, y con unas impresionantes vistas al Cantábrico, Akelarre es uno de los pocos tres estrellas Michelin del mundo que cuenta además con su propio hotel. El restaurante, a cargo del chef Pedro Subijana, abrió sus puertas en 1970 y mantiene las tres estrellas desde 2007, siendo uno de los más veteranos dentro del palmarés Michelin. En sus cocinas, Subijana, uno de los padres de la Nueva Cocina Vasca, busca una constante renovación, apostando siempre por la creatividad y la técnica sin perder de vista las bases de la tradición.

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El pasado 2025, Subijana celebraba 50 años en el restaurante, un momento muy especial para el cocinero y su equipo, que quiso celebrar con menús degustación especiales. Este año, la oferta se amplía a dos menús, Aranori (la planta del pacharán) y Bekarki (la rúcula), dos combinaciones ideales para conocer a fondo la cocina de Akelarre. Además, existe la opción de combinar platos de uno, de otro, o incluso de algunos otros que ofrecen aparte, para que cada comensal escoja su forma particular de disfrutar la visita. Sin embargo, no existe la opción de pedir a la carta.

Ambos menús tienen un precio de 395 euros por comensal e incluyen siete bocados iniciales y nueve pases principales, variando la naturaleza de los platos entre uno y otro. En Aranori, podemos probar recetas como ‘Pilota de alubia de Tolosa con chorizo, morcilla y piparra’, ‘Presa Ibérica templada con chalotas, alcaparras y vino de Jerez’ o ‘Salmonete con fideos y emulsión de azafrán’. Mientras tanto, el menú Bekarki se compone de platos como el ‘Pañuelo de txipirón’, el ‘Besugo a la brasa con hufas y emulsión tradicional con karrakelas’. o la ‘Pechuga de pato con cítricos y mini verduras’.

Chef Pedro Subijana, de Akelarre
Chef Pedro Subijana, de Akelarre

La gastronomía entra en el festival

¿Qué hay más allá del bigote de Pedro Subijana? El cine tiene la respuesta. Y es que, en esta edición del festival, la gran pantalla también rendirá tributo a la huella imprescindible del chef vasco con una película que hace homenaje a su figura, y que se presentará en el contexto de la sección Culinary Zinema. Subijana, más allá de un bigote, es el título del documental firmado por Jorge Fernández Mayoral y Jesús Javier Ruiz Aquerreta, una pieza que ofrece una mirada íntima a la trayectoria del chef donostiarra.

Con esta, otras cuatro películas más competirán por el Premio Culinary Zinema, dotado con 10.000 euros, en una edición que recorrerá la cocina andalusí, entrando en las cocinas del triestrellado restaurante cordobés Noor; la tradición gastronómica mallorquina a través de Mallorca, un receptari; la cultura vinícola de Borgoña con Burgundy; y el universo del sushi de élite en Japón con MITANI – The Mariage of Sushi, centrada en el exclusivo restaurante de Yasuhiko Mitani en Tokio.

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