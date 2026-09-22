Snack saludable rico en hierro: una crema de pipas de calabaza natural para acompañar tus comidas y que está lista en menos de 15 minutos

Una rebanada de pan tostado untada con crema de semillas de calabaza descansa en un plato frente a un frasco del producto y varias calabazas ornamentales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las semillas de calabaza son un alimento funcional muy valioso para combatir la deficiencia de hierro gracias a su denso perfil nutricional. Aportan aproximadamente 8,8 mg de hierro no hemo por cada 100 gramos, lo que cubre cerca del 49% de la cantidad diaria recomendada para hombres y el 27% para mujeres. Así lo confirman nutricionistas indios en un estudio concreto sobre sus efectos sobre la anemia.

En la misma investigación, los expertos detectaron que este alimento también era rico en zinc, magnesio y cobre. Por lo que los beneficios se extienden más allá al estimular la producción de glóbulos rojos y el transporte del hierro. Y es que, aunque por norma general el hierro vegetal posee menor absorción que el de origen animal, las semillas de calabaza destacan por tener concentraciones más bajas de fitatos en comparación con otras semillas y por contener ácidos orgánicos que mejoran la solubilidad y biodisponibilidad de este mineral.

PUBLICIDAD

De esta manera, la nutricionista española Ariadna Jordà ha dado su propia recomendación para llevar a cabo esta receta en sus redes sociales, donde divulga contenido sobre recetas saludables con base en alimentos 100% vegetales. Su elaboración cuenta con un proceso de tostado, uno de los métodos que recomiendan los expertos indios en su investigación, ya que potencia el aprovechamiento intestinal. Otras opciones podrían ser comer estas semillas con alimentos ricos en vitamina C o tras un proceso de fermentación.

Cuatro ingredientes integrados por pipas de calabaza, aceite de oliva, medio limón y sal reposan sobre la encimera de madera de una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes para la receta

200 g de pipas de calabaza

1 cucharada de AOVE

Zumo de 1⁄2 limón

Una pizca de sal

Cómo hacer paso a paso la crema de pipas de calabaza

Para llevar a cabo la receta de Ariadna Jordà, la nutricionista ha detallado los pasos que hay que seguir para obtener el resultado final del alimento. Con esta fórmula, que no exige más de 15 minutos de preparación, se puede almacenar el resultado en un bote para racionalizar su consumo:

PUBLICIDAD

#dietista #hierro #recetavegana #hierrovegetal ♬ sonido original - Ari | Nutricionista 🌱 @ariadnajorda CREMA DE PIPAS DE CALABAZA RICA EN HIERRO 🌱 Si quieres incorporar más alimentos ricos en hierro a tu alimentación, guarda esta receta porque está increíble 🤌🏼 🎃 200 g de pipas de calabaza 🫒 1 cucharada de AOVE 🍋 Zumo de ½ limón 🧂 Una pizca de sal Deja las pipas en remojo durante la noche, escúrrelas y sécalas bien. Tuéstalas ligeramente y tritura junto con el resto de ingredientes hasta conseguir una textura cremosa. Paciencia con la batidora, porque tarda un poquito en soltar sus propios aceites. Además, las pipas contienen fitatos, que pueden dificultar la absorción del hierro vegetal. Técnicas como el remojo pueden reducir parte de estos compuestos, y acompañar las fuentes de hierro no hemo con vitamina C favorece su absorción. Puedes utilizarla en tostadas, con fruta, en tu porridge o como base para salsas y aliños. ¿Quieres 5 recetas más ricas en hierro? Comenta HIERRO y te las envío 💌 #nutricionista

Para hacer crema de pipas de calabaza, deja las pipas en remojo durante toda la noche. Al día siguiente, escúrrelas y sécalas bien con un paño limpio o papel de cocina. Este paso ayuda a reducir parte de los fitatos presentes en las semillas, compuestos que pueden dificultar la absorción del hierro de origen vegetal. Después, tuesta las pipas de forma ligera en una sartén a fuego medio-bajo. Remuévelas para evitar que se quemen y retíralas cuando desprendan aroma, antes de que tomen un color demasiado oscuro. Coloca las pipas tostadas en una batidora o procesador de alimentos junto con el resto de los ingredientes que quieras incorporar, como una pizca de sal, aceite o especias. Seguidamente, tritura hasta conseguir una textura cremosa. Es posible que al principio la mezcla quede granulada: continúa batiendo y detén el aparato cada tanto para bajar los restos de las paredes. Ten en cuenta que las pipas tardan unos minutos en liberar sus propios aceites y formar una crema más uniforme. Una vez tengas la masa uniforme, puedes servirla sobre tostadas, combinarla con fruta, añadirla al porridge o usarla como base de salsas y aliños.