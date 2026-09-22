Todo sobre ‘La hipótesis del amor’, la nueva película romántica de Prime Video basada en un fanfic de ‘Star Wars’ que quiere reivindicar el papel de la mujer en la ciencia

Lili Reinhart, vestida con bata de laboratorio, observa atentamente un ratón en un recinto transparente, un guiño a sus roles inspirados en 'The Love Hypothesis' y 'Love, Theoretically'. (Prime Video)

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Wattpad es para España y Latinoamérica lo que Archive of Our Own (AO3) es para países anglosajones. La dinámica es exactamente la misma: una plataforma para publicar fanfics en internet, historias de ficción que están inspiradas en personajes de una obra ya existente —una serie, una película— o incluso en personas reales —actores o cantantes—. Y, cómo no, la industria audiovisual se ha hecho experta en trasladar esto a la gran pantalla una vez que ha pasado por las librerías. Así ocurrió con Cincuenta sombras de Grey, que nació como un fanfic de Crepúsculo, y después con fenómenos como After, Culpables, La idea de tenerte o Boulevard.

Y algo muy similar le ocurrió a Ali Hazelwood. En 2018, mientras terminaba su doctorado en neurociencia en Estados Unidos y escribía su tesis, la investigadora italiana encontró en los fanfics una vía de escape a la presión del mundo académico. “Al principio, solo escribía fanfiction ambientado en entornos académicos, lo cual suena un poco raro, pero creo que era porque estaba en el último año de mi doctorado”, le dijo en 2022 a la American Booksellers Association. Fue gracias al estrés cuando “se me ocurrió la idea de imaginar cómo reaccionarían unos personajes que me encantaban si estuvieran en mi situación”. Ahí nació una historia en torno a Reylo, como se denomina a la pareja que conforman Rey y Kylo Ren en Star Wars, que interpretan respectivamente Daisy Ridley y Adam Driver y que cambiaría por completo su carrera. La obra llegó a las librerías en 2021 y desde este 23 de septiembre da el salto a Prime Video.

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(Prime Video)

Se trata, cómo no, de La hipótesis del amor, la nueva comedia romántica de la plataforma que lleva tiempo encontrando en las adaptaciones literarias y el público juvenil uno de sus grandes filones. En esta ocasión, parte de una novela superventas de Hazelwood convertida también en fenómeno de TikTok. La película, al igual que el libro, sigue a Olive Smith, una brillante estudiante de doctorado que tiene bastante más claro su futuro dentro de la ciencia que su vida sentimental.

El amor también se fabrica en el laboratorio

Todo se complica cuando descubre que su mejor amiga, Anh, está interesada en Jeremy, el exnovio de Olive. Para convencerla de que lo ha superado, besa al primer hombre que encuentra en los pasillos de la universidad. El problema es que ese hombre resulta ser Adam Carlsen, un joven profesor igual de brillante que temido. Lo que empieza como un gesto desesperado termina convirtiéndose en uno de los fake dating más populares de los últimos años.

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En su versión cinematográfica, Lili Reinhart (Riverdale) y Tom Bateman (Asesinato en el Orient Express) se ponen en la piel de Olive y Adam bajo las órdenes de Claire Scanlon, directora de Cómo deshacerte de tu jefe. Por si fuera poco, la cinta mantiene un guiño fiel a sus orígenes. Bateman está casado en la vida real con Daisy Ridley, la actriz que da vida a Rey. La coincidencia, según Scanlon, no influyó en absoluto en el reparto. “Eso es algo con lo que internet puede emocionarse, pero no es así como eliges a un actor”, ha explicado la directora para The Hollywood Reporter, que ha reconocido incluso que antes de incorporarse al proyecto “no sabía qué era Reylo ni entendía qué tenía que ver Star Wars con la historia”.

Lo analizamos. Los resultados fueron claros. La Hipotesis del Amor llega a Prime Video el 23 de septiembre. (Prime Video)

Entre el romance la obra encuentra un hueco para reivindicar la figura de la mujer en STEM, acrónimo de Ciencia (Science), Tecnología (Technology), Ingeniería (Engineering) y Matemáticas (Mathematics), por sus siglas en inglés. “Sentía firmemente que debía ser un mundo realista y vivido; que no fuera una anomalía. Que se sintiera como Stanford”, ha añadido. “De verdad queríamos rendir homenaje al hecho de que estas mujeres se merecen estar ahí. Se dejan la piel trabajando, y no es nada fácil. (...) Lo difícil es mantenerse ahí. No hay vida fuera de la investigación y los estudios, y por eso merece la pena”.

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La crítica, de momento, ha recibido La hipótesis del amor con bastante entusiasmo: ha obtenido un 86% de reseñas positivas por parte de la prensa especializada.