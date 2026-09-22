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Victoria de Amancio Ortega por el restaurante donde comieron Mick Jagger y Elizabeth Taylor: el Supremo británico le da la razón

Pontegadea no tendrá que indemnizar a la empresa que explotaba el histórico Rogano situado en Glasgow y cerrado durante seis años tras sufrir graves daños por inundaciones

Amancio Ortega, fundador de Inditex.
Amancio Ortega, fundador de Inditex.
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El Tribunal Supremo de Reino Unido ha dado la razón a Pontegadea, el grupo inversor de Amancio Ortega, en la disputa judicial por el histórico restaurante Rogano, considerado el establecimiento de este tipo más antiguo de Glasgow. El alto tribunal ha rechazado que la sociedad del fundador de Inditex tenga que responder por las reclamaciones económicas planteadas por Forthwell Limited, la compañía que tenía arrendado el local.

El litigio se originó a raíz de varias reparaciones que, según la arrendataria, Pontegadea no habría completado después de que el inmueble sufriera importantes daños por inundaciones a finales de 2020 y principios de 2021. Entre las consecuencias de los desperfectos se encontraba la inutilización de parte de la instalación eléctrica del edificio.

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El establecimiento, uno de los locales más emblemáticos de Glasgow por su decoración art déco y por su larga historia, permanece cerrado desde entonces. Por sus mesas han pasado figuras internacionales como Mick Jagger, David Bowie o Elizabeth Taylor, lo que convirtió al Rogano en uno de los restaurantes más conocidos de la ciudad escocesa.

Los hijos de Amancio Ortega: la heredera de Inditex Marta, la multimillonaria Sandra y Marcos.

El Supremo limita la reclamación contra Pontegadea

El origen de la decisión del tribunal se encuentra en la relación contractual entre las compañías. Forthwell era la arrendataria del inmueble, pero no explotaba directamente el restaurante, sino que había cedido su gestión a su filial Lynnet. Esta circunstancia ha sido determinante para el Supremo británico a la hora de establecer quién podía reclamar las pérdidas derivadas del supuesto incumplimiento del contrato.

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“La regla general en materia de indemnización por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de un contrato es que solo una parte contratante puede demandar dicha indemnización en caso de incumplimiento, y solo puede recuperar las pérdidas que ella misma haya sufrido”, señala la sentencia recogida por Europa Press.

Los magistrados consideran que la vía planteada por la empresa arrendataria resulta “demasiado amplia” e “imprecisa”. El fallo delimita así la posibilidad de extender las responsabilidades derivadas de un contrato de arrendamiento a una sociedad cuando las pérdidas reclamadas no han sido sufridas directamente por la parte que suscribió el contrato.

Sentencia sin impacto económico

El caso ha llegado hasta la máxima instancia judicial británica después de que las partes mantuvieran el enfrentamiento sobre quién debía asumir las consecuencias económicas de los daños. La decisión supone una victoria jurídica para Pontegadea, aunque no tendrá finalmente un impacto económico directo para ninguna de las dos compañías.

La razón es que Forthwell y Pontegadea alcanzaron un acuerdo extrajudicial el mismo día en que el Tribunal Supremo se reunió en Escocia para abordar el caso. Por ello, aunque el tribunal ha fallado a favor del grupo de Amancio Ortega, la resolución no se traducirá en una indemnización ni en un pago derivado del procedimiento.

El fallo sí fija, sin embargo, el criterio jurídico sobre la reclamación planteada y determina que Pontegadea no debe hacerse cargo de las pérdidas reclamadas por Forthwell en las circunstancias analizadas.

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