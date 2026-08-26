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El déficit de magnesio y su relación con el insomnio: las señales de alerta silenciosas que tu cuerpo envía por las noches

El magnesio es un mineral fundamental para el correcto funcionamiento del organismo

Un hombre incapaz de conciliar el sueño por el insomnio (Shutterstock)
Un hombre incapaz de conciliar el sueño por el insomnio (Shutterstock)
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Dormir mal de forma habitual puede tener múltiples causas, desde el estrés y los cambios de horarios hasta determinadas enfermedades o hábitos de vida. Entre los factores nutricionales que han despertado interés científico se encuentra el magnesio, un mineral esencial que participa en numerosos procesos del organismo y que interviene en la función del sistema nervioso. La posibilidad de que unos niveles insuficientes de magnesio puedan relacionarse con una peor calidad del sueño ha llevado a los investigadores a estudiar si corregir este déficit podría ayudar a las personas con insomnio.

La relación tiene una posible explicación biológica. El magnesio participa en la regulación de la actividad neuronal y puede influir en sistemas relacionados con la excitabilidad del cerebro, entre ellos los receptores NMDA y la señalización del GABA. También se ha estudiado su posible relación con sustancias implicadas en los ritmos de sueño y vigilia, como la melatonina y el cortisol.

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Sin embargo, que el mineral participe en estos procesos no significa que cualquier problema de sueño sea consecuencia de una deficiencia de magnesio. Una revisión sistemática publicada en Biological Trace Element Research mostró una asociación entre el estado de magnesio y algunos indicadores de calidad del sueño en estudios observacionales, aunque señaló que los ensayos clínicos ofrecían resultados contradictorios.

Algunos estudios experimentales han encontrado resultados prometedores. En un ensayo clínico doble ciego realizado con 46 adultos mayores con insomnio, los participantes que recibieron 500 miligramos diarios de magnesio durante ocho semanas presentaron mejoras en varias medidas del sueño, incluido el tiempo necesario para conciliarlo y la gravedad de los síntomas de insomnio. Los investigadores también observaron modificaciones en los niveles de melatonina y cortisol. No obstante, el reducido número de participantes limita la posibilidad de generalizar estos resultados a toda la población.

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Señales del déficit del magnesio

La fatiga y la debilidad muscular pueden aparecer cuando los niveles de magnesio en sangre descienden por debajo de lo normal, puesto que este mineral es fundamental para el funcionamiento de los músculos y del sistema nervioso, por lo que su carencia puede alterar la actividad neuromuscular. Entre los síntomas que MedlinePlus también relaciona con la falta de magnesio se encuentran los espasmos y calambres musculares, que pueden resultar especialmente molestos durante los periodos de descanso.

Otra posible señal es el entumecimiento o la sensación de hormigueo, síntomas que reflejan alteraciones en el funcionamiento de los nervios. Sin embargo, ninguno de estos signos permite atribuir por sí solo las molestias a una falta de magnesio: tanto la fatiga como los calambres o el hormigueo tienen numerosas causas posibles. Por eso, cuando existe sospecha de hipomagnesemia, el diagnóstico debe realizarse mediante una valoración médica y, cuando está indicado, un análisis de sangre.

En los casos de déficit más acusado pueden aparecer manifestaciones neurológicas graves, como movimientos involuntarios de los ojos (nistagmo) o convulsiones. Los especialistas de MedlinePlus señalan que las convulsiones pueden producirse cuando los niveles de magnesio son extremadamente bajos, pero también puede responder a otras enfermedades. Se trata, por tanto, de signos que no deben confundirse con las molestias habituales asociadas al cansancio o a una mala noche de sueño y que requieren atención médica.

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