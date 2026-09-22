La catedral a las afueras de Madrid que un agricultor construyó sin planos y sin formación arquitectónica durante seis décadas

Fachada de la Catedral de Justo, en Mejora del Campo (Mensajeros de la Paz)

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Justo Gallego Martínez pasó seis décadas de su vida levantando una catedral de 4.700 metros cuadrados en Mejorada del Campo, a 20 kilómetros de Madrid. Nacido en esa misma localidad, el agricultor autodidacta comenzó la obra el 12 de octubre de 1961 tras cumplir una promesa que se había hecho a sí mismo al enfermar de tuberculosis, y no se detuvo hasta su muerte en 2021, a los 96 años.

Gallego había ingresado como novicio al monasterio cisterciense de Santa María de Huerta, en Soria, poco después del final de la Guerra Civil. Allí buscaba cumplir su vocación religiosa siguiendo la regla benedictina de “ora et labora”. A los 36 años contrajo tuberculosis, y la comunidad monástica le pidió que abandonara el lugar para no poner en riesgo al resto de los monjes. Regresó a su pueblo natal sin haber llegado a profesar los votos definitivos.

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Fue entonces cuando hizo la promesa que marcaría el resto de su existencia: si se recuperaba de la enfermedad, construiría un templo en honor a la Virgen del Pilar. Su salud mejoró antes de que terminara el año, y el 12 de octubre de 1961, día de la festividad mariana, niveló el terreno de labranza heredado de sus padres y colocó la primera piedra de lo que con el tiempo se conocería como la Catedral de Justo.

Un autodidacta que aprendió arquitectura en libros antiguos

Gallego no tenía formación en arquitectura ni en albañilería. Había dejado la escuela a los 11 años, durante la Guerra Civil. Según relataba a los visitantes que se acercaban a la obra, adquirió los conocimientos necesarios en libros sobre arquitectura románica y castillos medievales, muchos de ellos en latín, y tomó como referencia estilística la basílica de San Pedro, en Roma.

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Sin planos oficiales ni respaldo institucional, trabajó jornadas de diez horas diarias, seis días a la semana, y se encaramó a andamios improvisados por él mismo sin arneses ni medidas de seguridad. Utilizó materiales de desecho recogidos en un polígono industrial cercano y en una fábrica de ladrillos de la zona: bidones de gasolina viejos como moldes para las columnas, y una rueda de bicicleta a modo de polea.

Interior de la Catedral de Justo (Catedral de Justo)

Financió la construcción con la venta y el alquiler de parte de los terrenos heredados y con donaciones ocasionales de particulares. Contó también con la ayuda de sus seis sobrinos, de un vecino llamado Ángel López Sánchez y de voluntarios eventuales, entre ellos numerosos estudiantes extranjeros que se sumaban a la obra durante el verano. A partir de la década de 1980, la estructura empezó a tomar la forma que hoy se reconoce, según recogió la página oficial de la catedral, gestionada actualmente por Mensajeros de la Paz.

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De curiosidad local a fenómeno reconocido por el MoMA

El resultado final alcanzó los 35 metros de altura en su cúpula principal, con una planta central de 50 metros de longitud y 20 de ancho. El conjunto incluye una cripta subterránea, dos claustros, un baptisterio, doce torreones, 28 cúpulas y más de 2.000 vidrieras, según los datos difundidos por el portal turístico oficial de la ciudad de Madrid.

El reconocimiento externo llegó de forma progresiva. Entre 2003 y 2004, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) invitó a Gallego a participar en la exposición “Real Royal Trip”. Un año después, la marca de bebidas Aquarius lo eligió como protagonista de una campaña publicitaria televisiva, por la que cobró 30.000 euros y que difundió su historia a escala internacional. La obra llegó a aparecer en The New York Times y en el canal británico Channel 4.

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El director Carlos Saiz y los protagonistas Lionel Corral y Lionel Corral Bernal dan las claves de esta película tan especial.

Pese a la notoriedad, Gallego nunca cobró entrada para visitar la catedral y solo aceptaba donativos voluntarios. “Amo la pobreza. Los pobres tienen un tesoro”, afirmaba en el documental The Cathedral, dirigido por Denis Dobrovoda y nominado al Óscar, que recogió su historia. Vivía con austeridad junto a su hermana, cerca de la obra a la que llamaba “mi esposa”.

En abril de 2021, el Ayuntamiento de Mejorada del Campo lo nombró Hijo Predilecto del municipio, en reconocimiento a una vida dedicada casi por completo a la construcción. Seis meses antes de morir, el 9 de noviembre de ese año, Gallego donó la catedral a la organización Mensajeros de la Paz, presidida por el padre Ángel, para que continuara y gestionara el proyecto. Falleció 19 días después, el 28 de noviembre, en su pueblo natal. Su deseo era ser enterrado en la cripta del templo, pero las autoridades sanitarias no lo permitieron y sus restos descansan en el cementerio local.

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Tras su muerte, la ONG asumió la tarea de completar y conservar la obra, que permanece inacabada y nunca fue consagrada por la Iglesia católica. El edificio, hoy el monumento más visitado de Mejorada del Campo, atraviesa desde febrero de 2025 un proceso de regularización administrativa que el Ayuntamiento decretó al comprobar que carecía de licencia municipal, una situación que Mensajeros de la Paz ha señalado que continúa en trámite.