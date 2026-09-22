España

Llega el otoño y sube la calefacción: la tarifa regulada de gas podría encarecerse hasta 310 euros más al año a partir de octubre, según la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios estima que la revisión de la Tarifa de Último Recurso, prevista para el 1 de octubre, elevaría el precio del kilovatio hora un 69% debido al mayor peso del gas estacional en el cálculo de la factura

Mujer sentada a la mesa con documentos y un teléfono móvil, con un aparato de aire acondicionado al fondo y una ventana soleada.
Una mujer calcula sus gastos domésticos con facturas de la luz sobre la mesa en un salón con aire acondicionado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El precio de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural podría estar a punto de registrar, a partir del 1 de octubre, una de las mayores subidas de los últimos años. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que el coste del kilovatio hora (kWh) para los hogares acogidos a la modalidad TUR.2 pasaría de 4,12 céntimos a alrededor de 6,95 céntimos, lo que equivale a un encarecimiento del 69%.

La OCU ha tomado como referencia la vivienda de una familia con calefacción de gas y un consumo anual de 9.000 kWh, un perfil común entre los usuarios acogidos a esta modalidad, que incluye a los hogares con consumos de entre 5.000 y 15.000 kWh al año. Para este caso, la factura anual pasaría de unos 600 a cerca de 910 euros.

PUBLICIDAD

Aunque el precio de la energía se dispararía casi un 69%, el impacto real sobre la factura sería inferior debido al peso de otros conceptos que no varían en la misma proporción, como los costes fijos, los impuestos y el alquiler del contador. Con todo, el sobrecoste anual rondaría los 310 euros, un 54% más respecto a los precios vigentes en la actualidad.

El gas estacional, el principal responsable del encarecimiento

La principal causa de esta subida estaría en la propia mecánica de cálculo de la tarifa regulada. Cada último trimestre del año gana peso el llamado gas estacional, un componente que representa cerca del 47% del coste total de aprovisionamiento y que se calcula en función de los futuros del gas cotizados en los mercados.

PUBLICIDAD

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Actualmente, esos futuros se sitúan en niveles elevados, una circunstancia que podría llevar a prácticamente duplicar el coste de la materia prima respecto al trimestre anterior. A esta revisión se sumará, a partir del mes que viene, el ajuste de los peajes, los cargos regulados y otros componentes de la factura que entran en vigor con el inicio del nuevo año gasista, aunque su incidencia sobre el incremento final sería limitada en comparación con el peso del gas estacional.

No dejar la tarifa regulada de forma precipitada

Sin embargo, pese a la subida prevista, la OCU recomienda no adelantarse y no cambiarse directamente al mercado libre. La TUR mantiene, por ahora, una posición más competitiva que buena parte de las ofertas comerciales. Los ahorros frente a las mejores tarifas de precio fijo llegaban hasta el momento al menos al 22%, y superaban el 40% en comparación con numerosas propuestas del mercado libre.

Qué revisar antes de cambiar de tarifa

Lo que sí aconseja la OCU es que los consumidores revisen las condiciones del mercado libre una vez se confirme la revisión de octubre, ya que algunas ofertas de precio fijo que hasta ahora eran poco atractivas, podrían volverse más competitivas si la subida se materializa tal como se prevé.

Para tomar esa decisión, la organización recomienda analizar, además del precio del kilovatio hora, otros elementos del contrato como el término fijo, la duración de las condiciones pactadas y la existencia de servicios adicionales incluidos en la oferta, factores que pueden alterar el coste real de la factura a lo largo del año.

Temas Relacionados

Energía EspañaPrecio de la Luz EspañaElectricidadGasÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un familiar de Lady Di estaba en contra de la presencia de Elton John en su funeral: “No me estarás diciendo que un homosexual va a cantar un tema pop”

La publicación de las memorias de Charles Spencer ha vuelto a poner bajo el foco mediático la compleja vida de Diana de Gales

Un familiar de Lady Di estaba en contra de la presencia de Elton John en su funeral: “No me estarás diciendo que un homosexual va a cantar un tema pop”

Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 23 de septiembre: Ángela fracasará en su primera clase y Jana volverá a desaparecer

Los preparativos de la boda de Ángela y Curro también protagonizarán el próximo capítulo de ‘La Promesa’

Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 23 de septiembre: Ángela fracasará en su primera clase y Jana volverá a desaparecer

Susana Capdevilla, abogada: “El abandono de hogar no es delito, el de familia sí”

La letrada aclara qué obligaciones económicas y de cuidado pueden mantenerse tras una separación

Susana Capdevilla, abogada: “El abandono de hogar no es delito, el de familia sí”

Se buscan voluntarios para cuidar conejos y proteger el monte en la finca donde Pedro Sánchez se reunió con sus ministros

Solo hay seis plazas disponibles para esta estancia gratuita de diez días en noviembre, que incluye manutención, seguro y alojamiento en Quintos de Mora

Se buscan voluntarios para cuidar conejos y proteger el monte en la finca donde Pedro Sánchez se reunió con sus ministros

Estos son los ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Como cada martes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del Sorteo 4 de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Susana Capdevilla, abogada: “El abandono de hogar no es delito, el de familia sí”

Susana Capdevilla, abogada: “El abandono de hogar no es delito, el de familia sí”

Interior inicia los trámites para ampliar el espigón de El Tarajal y reforzar la frontera marítima con Marruecos

La Fiscalía archiva la denuncia contra Pilar Rahola y descarta un delito de odio en su defensa de Israel

Máximo Sant, experto en automovilismo: “¿Los compradores de coches somos tontos? A veces parece que sí”

La Justicia rechaza el asilo a una familia venezolana que alegó que su hija, con una enfermedad crónica, no recibía los medicamentos necesarios en su país

ECONOMÍA

El Gobierno alerta de un nuevo fraude: SMS falsos que suplantan a la Seguridad Social para robar datos bancarios

El Gobierno alerta de un nuevo fraude: SMS falsos que suplantan a la Seguridad Social para robar datos bancarios

Hasta 900.000 euros de multa por incumplir las normas de vivienda en Cataluña: crece “el miedo” entre los caseros

España deja de ser el peor país de la UE para jubilarse, pero sigue en los puestos de cola, por detrás de Italia y Portugal

España pide a los transportistas llenar el depósito antes de cruzar la frontera a Francia: las gasolineras galas sufren problemas de suministro y el precio del combustible se encarece

Europa se parte en dos por el presupuesto: España defiende los fondos agrícolas y los países del norte recortes “masivos”

DEPORTES

Chema Andrés, el niño bonito del Brighton al que comparan con Rodri y acapara la atención de la Premier League

Chema Andrés, el niño bonito del Brighton al que comparan con Rodri y acapara la atención de la Premier League

El Real Madrid carga contra Javier Tebas y sus últimas declaraciones: “Es especialmente grave e incomprensible”

El parón de selecciones da a Mourinho tiempo para seguir ajustando los detalles del equipo después de un derbi marcado por la polémica arbitral

Ser sparring, el arte de preparar a las leyendas del tenis o un camino para triunfar en el deporte de raqueta: “Tener enfrente a Nadal impresiona”

El Real Madrid está quemando su último cartucho: las diez heridas por las que se desangra el equipo no son Ceuta ni los árbitros