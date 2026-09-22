Llega el otoño y sube la calefacción: la tarifa regulada de gas podría encarecerse hasta 310 euros más al año a partir de octubre, según la OCU

Una mujer calcula sus gastos domésticos con facturas de la luz sobre la mesa en un salón con aire acondicionado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El precio de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural podría estar a punto de registrar, a partir del 1 de octubre, una de las mayores subidas de los últimos años. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que el coste del kilovatio hora (kWh) para los hogares acogidos a la modalidad TUR.2 pasaría de 4,12 céntimos a alrededor de 6,95 céntimos, lo que equivale a un encarecimiento del 69%.

La OCU ha tomado como referencia la vivienda de una familia con calefacción de gas y un consumo anual de 9.000 kWh, un perfil común entre los usuarios acogidos a esta modalidad, que incluye a los hogares con consumos de entre 5.000 y 15.000 kWh al año. Para este caso, la factura anual pasaría de unos 600 a cerca de 910 euros.

PUBLICIDAD

Aunque el precio de la energía se dispararía casi un 69%, el impacto real sobre la factura sería inferior debido al peso de otros conceptos que no varían en la misma proporción, como los costes fijos, los impuestos y el alquiler del contador. Con todo, el sobrecoste anual rondaría los 310 euros, un 54% más respecto a los precios vigentes en la actualidad.

El gas estacional, el principal responsable del encarecimiento

La principal causa de esta subida estaría en la propia mecánica de cálculo de la tarifa regulada. Cada último trimestre del año gana peso el llamado gas estacional, un componente que representa cerca del 47% del coste total de aprovisionamiento y que se calcula en función de los futuros del gas cotizados en los mercados.

PUBLICIDAD

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Actualmente, esos futuros se sitúan en niveles elevados, una circunstancia que podría llevar a prácticamente duplicar el coste de la materia prima respecto al trimestre anterior. A esta revisión se sumará, a partir del mes que viene, el ajuste de los peajes, los cargos regulados y otros componentes de la factura que entran en vigor con el inicio del nuevo año gasista, aunque su incidencia sobre el incremento final sería limitada en comparación con el peso del gas estacional.

No dejar la tarifa regulada de forma precipitada

Sin embargo, pese a la subida prevista, la OCU recomienda no adelantarse y no cambiarse directamente al mercado libre. La TUR mantiene, por ahora, una posición más competitiva que buena parte de las ofertas comerciales. Los ahorros frente a las mejores tarifas de precio fijo llegaban hasta el momento al menos al 22%, y superaban el 40% en comparación con numerosas propuestas del mercado libre.

PUBLICIDAD

Qué revisar antes de cambiar de tarifa

Lo que sí aconseja la OCU es que los consumidores revisen las condiciones del mercado libre una vez se confirme la revisión de octubre, ya que algunas ofertas de precio fijo que hasta ahora eran poco atractivas, podrían volverse más competitivas si la subida se materializa tal como se prevé.

Para tomar esa decisión, la organización recomienda analizar, además del precio del kilovatio hora, otros elementos del contrato como el término fijo, la duración de las condiciones pactadas y la existencia de servicios adicionales incluidos en la oferta, factores que pueden alterar el coste real de la factura a lo largo del año.

PUBLICIDAD