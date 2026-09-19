A qué hora y dónde ver el partido de liga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

Atlético de Madrid y Real Madrid se vuelven a ver las caras este domingo, esta vez en el feudo rojiblanco (REUTERS/Ana Beltran)

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El Atlético de Madrid y el Real Madrid se medirán este domingo 20 de septiembre en el Riyadh Air Metropolitano en el primer derbi de la temporada, un duelo que puede alterar la distancia de ambos respecto del Barcelona en la parte alta de LaLiga EA Sports.

Los rojiblancos suman 13 puntos y están a cinco del líder, mientras que el equipo dirigido por José Mourinho tiene 15, a tres del primer puesto antes de la visita azulgrana al Sevilla.

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El partido enfrenta a dos equipos con necesidades distintas, aunque ambos llegan tras resultados que refuerzan sus aspiraciones. El Atlético pretende confirmar su recuperación ante su afición y aprovechar unos precedentes favorables en casa. El Real Madrid busca sostener su ritmo de resultados y responder en un escenario donde ha tenido dificultades durante los últimos años.

La fortaleza rojiblanca en casa

El conjunto de Diego Pablo Simeone ha ganado dos de sus tres partidos como local, frente a Málaga y Osasuna, y empató con el Villarreal. Además, viene de imponerse 4-0 a Osasuna, con goles de Jonathan David, Kang-in Lee, Robin Le Normand y Álex Baena. Antes había vencido 0-3 a la Real Sociedad en Anoeta, con tantos de Grimaldo, David y Giuliano Simeone.

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El Real Madrid ha vencido en seis de sus siete encuentros entre Liga y Liga de Campeones. Sus tres salidas en el torneo doméstico, sin embargo, dejaron partidos exigentes: ganó ante el Espanyol en Cornellà y el Elche, pero cayó frente al Betis. El equipo blanco también ha mostrado problemas de continuidad después del descanso y falta de eficacia en ataque, con Vinicius Junior entre los futbolistas que concentran la atención en la previa.

Jude Bellingham disputa un balón con Marcos Llorente durante la semifinal de la Supercopa de España entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. EFE/Kai Forsterling

La cita llega antes de una ventana de la FIFA que detendrá el fútbol de clubes durante casi tres semanas y concentrará hasta cuatro compromisos internacionales. Por eso, el partido puede tener un peso añadido en la planificación inmediata de ambos equipos.

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El antecedente más reciente en el estadio rojiblanco favorece al Atlético. La pasada temporada, el equipo de Simeone goleó 5-2 al Real Madrid, que entonces entrenaba Xabi Alonso. El balance de los blancos en ese escenario también acompaña la expectativa local: solo ganaron dos veces como visitantes en Liga desde 2017 y tropezaron en siete de sus nueve últimas visitas ligueras al Metropolitano.

A qué hora y dónde ver

En cuanto a las bajas, Mourinho no podrá contar con Éder Militão, Ferland Mendy ni Rodrygo por lesión. En el Atlético, Pablo Barrios es baja segura, al igual que el delantero noruego Alexander Sorloth.

La principal novedad rojiblanca es el regreso de Julián Álvarez a la convocatoria. Simeone no confirmó su presencia en el once inicial, aunque aseguró que el delantero estará disponible. “Nos va a acompañar. Decidiremos si desde el inicio o entra en el segundo tiempo”, explicó el técnico argentino.

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El entrenador del Atlético también señaló que una de las claves estará en limitar las pérdidas, ante la capacidad del Real Madrid para atacar con velocidad en las transiciones. “Ellos tendrán mejor transición que la nuestra, más vertical”, advirtió.

Mbappé, Vinícius y Konaté tapan el mensaje de apoyo a Ceuta en sus camisetas en la salida al campo para el partido entre el Elche y el Real Madrid

La previa también dejó un cambio de tono entre Simeone y Mourinho, quienes destacaron el respeto mutuo tras años de enfrentamientos en los banquillos. El argentino se declaró admirador del técnico portugués, que lo definió como un rival y un “compañero de guerra”. “Un derbi tiene siempre algo más”, afirmó Mourinho al referirse a la historia y la pasión que rodean el partido.

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El Atlético de Madrid-Real Madrid se disputará el domingo 20 de septiembre a las 16:15 horas peninsulares en el Riyadh Air Metropolitano. El derbi podrá verse a través de DAZN LaLiga, disponible en el dial 55 de Movistar Plus+ (113 en Orange), y por LaLiga TV Bar.