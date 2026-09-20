Restaurantes y arrocerías para celebrar el Día Mundial de la Paella si estás fuera de Valencia

Paella de Miquel Pardo en el restaurante Cruix (Instagram / @cruixbcn)

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El 20 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Paella, una fecha que conmemora la receta de arroz valenciana más universal. Celebrarlo es casi un imperativo si eres de esos que adora un domingo de paella en casa, una ocasión perfecta para lanzarnos a prepararla siguiendo las indicaciones de los chefs que más saben. Si no te atreves con el garrofó, la bajoqueta y el azafrán, también puedes salir a probarla en una arrocería cercana, estés o no dentro de los confines de la Comunidad Valenciana.

Porque, aunque Valencia sea la tierra de los arroces por excelencia, esta receta se prepara de maravilla también en otras ciudades y municipios españoles, ya sea gracias a cocineros que aman este plato o a valencianos expatriados que buscan un sitio donde sentirse en casa. Apunta estas referencias repartidas por las grandes ciudades españolas para disfrutar de la paella estés donde estés.

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Madrid

Bar Mistela Chamartín

La primera apertura de Grupo Gastroadictos fuera de Valencia lleva a Madrid una propuesta vinculada a la cultura del bar valenciano. El local, situado en Chamartín y con más de 400 metros cuadrados, combina almuerzos, tapas, brasas y arroces. Entre sus platos aparece la paella valenciana, elaborada con una mirada tradicional sobre el producto y el sabor. La carta también incorpora otros platos del recetario de la Comunidad Valenciana.

L’Albufera

Ubicado en el hotel Meliá Castilla, L’Albufera nace de la voluntad de José Meliá, valenciano de origen, de acercar a la capital la cultura culinaria de su tierra. Su propuesta se centra en arroces preparados bajo recetas de tradición mediterránea, con la paella valenciana entre sus referencias. El restaurante conserva una identidad propia dentro del hotel y trabaja con cocina de mercado. Su trayectoria lo ha convertido en una dirección habitual para quienes buscan arroces valencianos en Madrid.

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Paella del restaurante L'Albufera, en Madrid (Cedida)

Barcelona

Cruix

Abierto desde hace ya ocho años en la Ciudad Condal, Cruix se presenta como una arrocería contemporánea. El restaurante, dirigido por el cocinero castellonense Miquel Pardo, evita encasillarse en un formato clásico y propone una lectura muy personal del arroz, caracterizado por una fina capa de arroz sabroso, cubierto de ingredientes cuidados y un delicioso socarrat. Se encuentra en el Eixample barcelonés, cerca de la plaza d’Espanya, y es un restaurante de ambiente bastante informal que ha recibido incluso la recomendación de la Guía Michelin.

Barraca

El restaurante Barraca, todo un clásico con largos años de experiencia, se encuentra en el paseo marítimo de la Barceloneta y reabrió en 2024 bajo la gestión del grupo Somos Esencia. El establecimiento recuperó uno de los espacios conocidos de la zona con una estética renovada y una carta centrada en cocina mediterránea. Su planta superior cuenta con ventanales hacia el paseo y el mar de Barcelona. Ellos mismos se definen como “un chiringuito de calidad, con un gran ventanal frente al mar” que hará las veces de telón de fondo de su carta, compuesta por paellas, arroces a la leña, pescados, mariscos y platos mediterráneos.

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Zaragoza

Arrocería Llima

En Llima Gastrobar, Carlos Mariner desarrolla una carta donde el arroz ocupa un lugar central. La oferta incluye paella valenciana con pollo, conejo y garrofón, además de opciones de temporada como el arroz con alcachofas y romero. También prepara arroz al horno con morcilla, garbanzos, cebolla y patata. El local trabaja recetas de raíz valenciana con variaciones propias.

Paella de la arrocería Llima Gastrobar, en Zaragoza (Web del restaurante)

Restaurante Gamberro

De la tradición pasamos a la cocina de autor. El chef Franchesko Vera, responsable de Gamberro, incorpora una versión propia de la paella en su menú de 17 pases. El plato, llamado Slim Paella, reproduce el sabor del socarrat de marisco en una lámina crujiente. Para prepararla utiliza una plancha de presión y temperatura, junto con fumet, azafrán, pimiento rojo, camarones y salicornia. La elaboración se sirve con alioli de tinta de calamar.

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Sevilla

Bar L’Albufera

Desde hace 14 años, este bar prepara paellas de estilo valenciano ofreciendo servicio en el local y para llevar. Su carta reúne más de 20 variedades de arroz, con encargos a partir de dos personas. La elaboración artesanal y el punto del grano son las bases de su propuesta, la de un negocio familiar capitaneado por Guillermo Corral, que se ha criado en La Albufera, en Valencia. Lleva cocinando paellas desde los 14 años y atesora premios por sus arroces.

Arrocería Criaito

El cocinero sanluqueño David Hidalgo está al frente de Arrocería Criaito, un espacio en el Mercado de Triana especializado en arroces secos, caldosos y fideuás. La carta incluye cerca de 40 opciones, con recetas servidas en paella y alternativas de cuchara. Una cristalera separa el salón de la cocina, lo que permite observar parte de la preparación. El local reúne elaboraciones de distintas zonas del Mediterráneo y de la cocina andaluza.

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Arrocería Criaito, en el Mercado de Triana (Web del mercado)

Málaga

Restaurante Los Reyes

Ubicado en el distrito de Cruz de Humilladero, este local mantiene una trayectoria familiar iniciada en 1973. El establecimiento trabaja arroces, carnes y pescados con producto local. Su cocinero y propietario, David García Báez, obtuvo el premio a la mejor paella cocinada fuera de la Comunidad Valenciana en la 62.ª edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca.

Diestro Tapas y Paellas

Este nuevo local de cocina española tradicional centra su oferta en tapas mediterráneas y paellas de inspiración valenciana. Entre sus opciones figuran el arroz con marisco, el arroz mixto con pollo campero y marisco, y el arroz con costilla de cerdo. La carta incluye una alternativa de verduras y un arroz caldoso con bogavante. El local propone recetas pensadas para compartir en torno a una paella.

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Murcia

Arroces El Pillo

El Pillo basa su cocina en la tradición del arroz al sarmiento, una forma tradicional de cocinar el arroz en la Comunidad Valenciana, utilizando sarmientos de vid como combustible para el fuego. Entre sus elaboraciones aparecen el arroz con bogavante y el arroz de conejo con caracoles. La propuesta se completa con entrantes típicos de la cocina local como pulpo al horno y ensalada murciana con atún. El establecimiento combina recetas de la huerta y del litoral de la Región de Murcia.

Proceso de elaboración de arroz al sarmiento, en Arroces El Pillo, Murcia (Facebook)

Casa Herminio

En Molina de Segura, Casa Herminio prepara arroces de estilo pinosero al sarmiento desde 1995. La técnica se caracteriza por una capa fina de arroz, poco líquido y fuego intenso, condiciones que favorecen la formación de socarrat. El menú tradicional gira en torno al arroz con conejo y serranas, acompañado por varios entrantes. Los clientes pueden pedir otras variedades con pollo, costillejas, magra o verduras.

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Palma de Mallorca

Sa Roqueta

El restaurante Sa Roqueta, en el Portixol de Palma de Mallorca, se especializa en pescado fresco, guisos mallorquines y arroces. Su ubicación frente al Mediterráneo forma parte de la experiencia del local, decorado con referencias marineras y revestimientos de madera. Entre sus productos destacan las gambas de Sóller y los arroces a banda. La carta se apoya en materias primas procedentes del mar y de la cocina local.

Arrosseria Sa Cranca

Arrosseria Sa Cranca combina arroces, mariscos y cocina mallorquina junto al puerto deportivo de Palma. El restaurante dispone de más de 20 variedades de arroz y ofrece un menú diario de 45 euros por persona. Entre sus platos figura el frito marinero al estilo mallorquín. La propuesta reúne recetas de mar y formatos tradicionales propios de la isla.

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Bilbao

La Barraca

Ubicada en la calle García Salazar, La Barraca propone una carta de cocina mediterránea con 13 variedades de paella. Entre sus opciones hay recetas de marisco, bogavante, conejo con hongos, txipirones, verduras, almejas y arroz a banda. El restaurante también incorpora combinaciones menos habituales, como la paella de rabo o la de tataki de atún Alakrana. Cada semana suma una elaboración distinta a su oferta.

Restaurante Sokarrat

Sokarrat fue creado en Bilbao por Diego Sorni, un valenciano que se instaló en la ciudad con su familia en 2013. El local trabaja recetas heredadas de familiares y cocineros valencianos, con algunos ajustes propios. Los arroces se acompañan de una carta inspirada en la costa levantina y la huerta valenciana. Su cocina establece un diálogo entre sabores mediterráneos y productos vinculados a la tradición vasca.