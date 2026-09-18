Se buscan voluntarios para vivir gratis en Francia a cambio de trabajar cinco horas al día y no fumar

La casa de Lot-et-Garonne en la que ya se han alojado más de 60 viajeros. (Worldpackers)

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Si lo tuyo es la aventura, quizá esta oferta te interese. Una publicación en la plataforma Worldpackers anuncia que se buscan parejas o dúos de amigos dispuestos a vivir de manera temporal en el suroeste de Francia a cambio de colaborar 25 horas semanales en tareas de mantenimiento y jardinería. La propuesta ofrece alojamiento gratuito, tres comidas diarias y dos días libres por semana, y exige entre sus requisitos ser no fumador y contar con la vacuna contra el tétanos.

La experiencia tiene lugar en Lot-et-Garonne, un departamento situado en el corazón de la región de Nueva Aquitania, caracterizado por paisajes rurales, pueblos históricos y una fuerte presencia de castillos medievales. La plataforma Worldpackers, especializada en conectar viajeros con anfitriones a cambio de trabajo voluntario, ha publicado el anuncio bajo la categoría de casa de familia, dentro de un listado que reúne más de 300 oportunidades similares en distintos puntos del país.

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Una pareja joven trabaja en el jardín de una casa rural en el departamento de Lot-et-Garonne, Francia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de otras propuestas de este tipo, donde los voluntarios suelen compartir dormitorios, la familia anfitriona ofrece una habitación privada para cada pareja o dúo aceptado. El paquete incluye además una cocina completamente equipada, acceso a internet de alta velocidad, servicio de lavandería y el uso libre de bicicletas para recorrer la zona.

Los anfitriones también se encargan de recibir a los voluntarios a su llegada y trasladarlos hasta la vivienda, un gesto que busca facilitar la adaptación al entorno rural desde el primer momento.

“Nuestra experiencia con Sara y Andrew fue realmente especial”, se lee en una de las últimas reseñas publicada por una pareja que viajó desde México. “Son una pareja extremadamente amable, cariñosa y atenta. El trabajo es muy agradable y se puede ver todo el esfuerzo y cariño que han puesto en crear este lugar. Han construido con sus propias manos un pequeño paraíso tranquilo, cómodo y lleno de paz, donde realmente puedes desconectarte y disfrutar. Pero lo que hace especial esta experiencia es conocer a Sara y Andrew Si tienen la oportunidad de quedarse con ellos háganlo y den lo mejor de ustedes Son personas maravillosas y se merecen todo lo bueno”, agrega.

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Cinco horas de trabajo manual por día

A cambio de los beneficios, los participantes deben dedicar 25 horas semanales de trabajo, repartidas en jornadas de cinco horas durante cinco días. Las tareas solicitadas son principalmente manuales e incluyen construcción y pequeñas reparaciones, decoración y mejoras del hogar, jardinería, cuidado de espacios verdes y pintura.

Una mujer riega un olivo joven plantado en una maceta de terracota dentro del patio de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema deja dos días libres por semana, que los voluntarios pueden destinar a recorrer los pueblos de la región, explorar senderos naturales o visitar algunos de los atractivos turísticos del suroeste francés.

Requisitos para postularse

La convocatoria está dirigida exclusivamente a parejas o a dos amigos que viajen juntos, una condición pensada para facilitar la convivencia y la dinámica laboral dentro del proyecto. Entre las exigencias figuran tener más de 20 años; contar con un nivel intermedio de inglés o francés; ser no fumador; tener aplicada la vacuna contra el tétanos y viajar en pareja o junto a un amigo cercano.

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La estancia tiene una duración mínima de 10 días y máxima de dos semanas, según el anuncio publicado en la plataforma. Este límite temporal permite una inmersión breve en la vida rural sin exigir compromisos prolongados a los participantes.

Gastos que corren por cuenta del voluntario

Aunque la experiencia cubre alojamiento, alimentación y servicios básicos, existen costes que cada participante debe afrontar de manera individual. Entre ellos se encuentran los pasajes aéreos, el seguro de viaje, el transporte interno dentro de Francia y los trámites de visa, en caso de que resulten necesarios según la nacionalidad del solicitante.

Worldpackers mantiene, según su propio sitio web, un catálogo activo de oportunidades similares en distintas regiones francesas, entre ellas hostales en los Altos Pirineos, reservas ecológicas en el departamento de Aude y proyectos de permacultura en Creuse, lo que evidencia la extensión de este modelo de intercambio de trabajo por hospedaje en el país.

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