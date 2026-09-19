El Ministerio del Interior pide a la Federación de Fútbol cancelar el amistoso de la selección sub-20 entre España y México en Ceuta por la “presión migratoria existente”

Partido de sub-20 entre México y España en una imagen de archivo. (X/@SEFutbol)

Guardar

El partido amistoso de fútbol entre las selecciones sub-20 de España y México, previsto para el próximo 30 de septiembre en la ciudad autónoma de Ceuta, pende de un hilo. El Ministerio del Interior español ha solicitado formalmente a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la cancelación inmediata del evento deportivo al argumentar que no están dadas las condiciones para garantizar la seguridad.

La medida fue notificada mediante una carta enviada por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana a la RFEF, a la que tuvo acceso El Mundo. En el escrito, el departamento gubernamental remarcó que resulta “ineludible considerar la situación excepcional que actualmente atraviesa la ciudad autónoma como consecuencia de la presión migratoria existente y el contexto de conflictividad social que trae consigo”.

PUBLICIDAD

En la carta enviada al presidente de la RFEF, Rafael Louzán, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska justifica la oposición al encuentro señalando la existencia de “un clima de tensión en la vía pública y, especialmente, en el entorno donde se encuentra ubicado el estadio”.

Según la misiva, no hay agentes suficientes “para atender un dispositivo extraordinario con motivo del partido”, lo que impide asegurar “el desplazamiento y acompañamiento de las selecciones y el equipo arbitral, la coordinación de seguridad y los movimientos de las delegaciones durante su estancia en la ciudad”.

Además, la Comisaría advierte que el estadio Alfonso Murube “carece de Unidad de Control Organizativo (UCO)”, una falla de infraestructura clave que exigiría recursos adicionales que las fuerzas de seguridad no pueden aportar en este momento. A esto se suma el “reducido margen temporal disponible”, ya que la RFEF notificó la realización del partido con solo 12 días de anticipación.

PUBLICIDAD

Ante este panorama, Interior concluye que la coyuntura “dificulta de manera significativa la posibilidad de garantizar un dispositivo policial adecuado para las necesidades del evento”, por lo que requirió con urgencia a las autoridades del fútbol español que “valoren, con carácter urgente, la designación de una sede alternativa” en la península.

Estadio Alfonso Murube en Ceuta, en una imagen de archivo. (REUTERS/Jon Nazca)

Un gesto de apoyo frustrado

El encuentro había sido impulsado por la propia RFEF como un gesto de apoyo institucional hacia los habitantes de Ceuta, enclave español en el norte de África. Sin embargo, el partido entre los juveniles de España y México ni siquiera figuraba aún en la agenda oficial del sitio web federativo. Tras la advertencia de Interior, se espera que en las próximas horas se confirme la suspensión definitiva del choque internacional.

PUBLICIDAD

Esta decisión se enmarca en la creciente tensión social y migratoria que afecta a la frontera sur de Europa. Ceuta vive jornadas de alta presión sobre sus pasos fronterizos. El incremento de intentos de entrada irregular y la sobreocupación de los centros de acogida temporal han volcado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hacia labores de control fronterizo y mantenimiento del orden público.

Por su parte, el calendario del fútbol de clubes en la ciudad autónoma continúa con su desarrollo habitual dentro del Estadio Alfonso Murube. La instalación sigue albergando los compromisos oficiales del AD Ceuta FC en LaLiga Hypermotion, como el duelo inminente ante el Real Valladolid CF el próximo domingo 20 de septiembre.

PUBLICIDAD