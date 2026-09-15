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‘MasterChef Celebrity Legends’ expulsa a Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y deja un emocionante momento con Paz Vega: “No quiero ver a ninguna mujer sufrir”

El torero se convirtió en el segundo expulsado de la edición especial de RTVE después de presentar un plato con la carne cruda y una salsa grumosa

Programa de MasterChef Celebrity Legends del 14 de septiembre. (RTVE)
Programa de MasterChef Celebrity Legends del 14 de septiembre. (RTVE)
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MasterChef Celebrity Legends ya tiene a su segundo expulsado. La edición especial de RTVE, que reúne a algunos de los concursantes más recordados de la historia del programa, despidió este lunes 14 de septiembre a Manuel Díaz ‘El Cordobés’ después de una prueba de eliminación marcada por los nervios, el flambeado y un tablero muy particular. El torero no consiguió convencer a Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja y tuvo que abandonar las cocinas.

La noche había comenzado con un reto especialmente complicado. Por primera vez en esta edición, los aspirantes tuvieron que reproducir un ramen elaborado por los propios jueces, tomando apuntes durante el cocinado para después intentar repetir cada paso. El tiempo volvió a convertirse en uno de los grandes enemigos de los famosos y tres de ellos, La Mala Rodríguez, Santiago Segura y Manuel Díaz, no consiguieron siquiera completar el emplatado.

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Las mujeres fueron, en cambio, algunas de las grandes protagonistas de la prueba. María Escoté, Paz Vega, Marina Rivers, Bibiana Fernández y Ruth Lorenzo consiguieron destacar, con Marina y Ruth especialmente señaladas por los jueces. La cantante fue considerada finalmente la aspirante que más había brillado en el reto.

David Bustamante se lleva la victoria antes de la expulsión

Programa de MasterChef Celebrity Legends del 14 de septiembre. (RTVE)
Programa de MasterChef Celebrity Legends del 14 de septiembre. (RTVE)

La prueba de exteriores trasladó a los concursantes hasta el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, donde tuvieron que preparar un menú para 80 voluntarios de Manos Unidas. Marina Rivers y Ruth Lorenzo fueron las capitanas de los dos equipos y tuvieron que enfrentarse a una dificultad añadida: ambos grupos trabajarían en una única cocina, compartiendo fuegos, utensilios y espacio.

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El equipo liderado por Ruth terminó imponiéndose y David Bustamante fue elegido como el mejor aspirante de la prueba. El cantante, además de librarse de la eliminación, consiguió donar 4.000 euros a Manos Unidas.

Después llegó el momento decisivo. El plató se transformó en un gigantesco tablero del mítico videojuego ‘Buscaminas’. Los concursantes debían avanzar por las diferentes casillas para conseguir ingredientes y evitar las ‘bombas’ que podían complicar todavía más sus elaboraciones.

Con los productos obtenidos, tenían que preparar un plato utilizando la técnica del flambeado. Manuel Díaz tuvo que enfrentarse a un solomillo de ternera y fue precisamente el punto de la carne el que terminó condenándole. Su elaboración no convenció al jurado: el exterior estaba demasiado hecho, mientras que el interior permanecía crudo, acompañado además de una salsa que los jueces encontraron grumosa.

Programa de MasterChef Celebrity Legends del 14 de septiembre. (RTVE)
Programa de MasterChef Celebrity Legends del 14 de septiembre. (RTVE)

La sentencia de Pepe Rodríguez fue clara y el torero se convirtió en el segundo expulsado de esta edición. “En tu edición te fuiste en el programa cuatro, en esta en el dos. Vas para atrás, maestro”, le comentó el chef durante su despedida. El propio Manuel se tomó la situación con humor y reconoció que el nivel de esta edición era mucho más alto.

Manuel Díaz elige a Paz Vega como su ganadora

Pero su salida dejó uno de los momentos más emotivos de la noche. Antes de marcharse, ‘El Cordobés’ tuvo que responder a una pregunta aparentemente sencilla: ¿a quién quería ver ganando MasterChef Celebrity Legends?

Su respuesta fue Paz Vega. “Considero que hay una persona que tiene una fuerza increíble, es una lección de vida cada vez que le miro a los ojos. Para mí sería muy bonito que consiguiese ese sueño, que se convirtiese en ganadora de MasterChef, que es Paz”.

Los concursantes de 'MasterChef Celebrity Legends' y Antonio Banderas (RTVE).
Los concursantes de 'MasterChef Celebrity Legends' y Antonio Banderas (RTVE).

Las palabras del torero hicieron que la actriz se emocionara. Manuel quiso dedicarle además un último mensaje: “Paz te lo deseo de corazón. Sé el esfuerzo, la lucha; estás dando una lección que los que la sentimos, te lo agradecemos, porque eso es también enseñarnos cosas”.

Paz no pudo contener las lágrimas. “Estoy blandita y ya está”, reconoció entre risas y emoción. Manuel Díaz cerró así su paso por las cocinas con una frase que resume el cariño con el que quiso despedirse de sus compañeros: “No quiero ver a ninguna mujer sufrir, por nada ni por nadie”.

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