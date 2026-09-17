Receta fácil de dulce de manzana, el postre perfecto para acompañar quesos y frutos secos este otoño

Cómo hacer dulce de manzana, el acompañamiento perfecto para el queso (Pexels)

Guardar

El dulce de manzana es una especie de mermelada firme y suave que concentra el aroma de la fruta en un lingote brillante y untuoso, perfecto para acompañar una tabla de quesos, nueces y otros frutos secos o una rebanada de pan tostado. Tiene una textura y función muy parecidas a las del dulce de membrillo, aunque resulta mucho más común, ya que podemos encontrar manzanas en el mercado sin ningún problema durante todo el año.

Para preparar este dulce de manzana solo necesitamos manzanas, azúcar y un poco de zumo de limón; solo tres ingredientes a los que ni siquiera hay que añadir agua, ya que las propias manzanas perderán su humedad durante la cocción. Es una de esas preparaciones sencillas que solo necesitan de paciencia, una cazuela y ganas de remover. Como resultado final, un dulce tradicional y sabroso para disfrutar en el aperitivo o las sobremesas.

PUBLICIDAD

Receta de dulce de manzana

El dulce de manzana se prepara con fruta cocida, azúcar y zumo de limón. La mezcla se tritura y se cocina a fuego lento hasta perder gran parte del agua y adquirir una consistencia espesa, adecuada para cortar en porciones.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 8 horas y 5 minutos, aproximadamente. Tiempo activo: 25 minutos. Maceración: 3-4 horas. Tiempo de cocción: 1 hora y 40 minutos aproximadamente. Tiempo de enfriado: 4 horas como mínimo.



Ingredientes

1 kg de manzanas, preferiblemente reinetas o de pulpa firme

800 g de azúcar

2 cucharadas de zumo de limón

Aceite suave para engrasar los moldes

Cómo hacer dulce de manzana, paso a paso

Lava bien las manzanas. Retira el tallo y córtalas en trozos grandes. Puedes dejar la piel para aprovechar su pectina natural. Si la retiras, reserva las peladuras dentro de una gasa limpia. Coloca la manzana troceada en una cazuela grande. Añade el azúcar y remueve. Deja reposar la mezcla durante 3-4 horas. La fruta soltará parte de su jugo. Añade el zumo de limón. Coloca también la gasa con las peladuras, si la has preparado. Cocina a fuego medio hasta que la manzana esté muy tierna y el azúcar se haya disuelto. Retira la gasa con las peladuras. Tritura la mezcla con una batidora hasta obtener un puré fino. Devuelve el puré a la cazuela. Cocina a fuego bajo durante 1 hora y 30 minutos, como mínimo. Remueve con frecuencia para evitar que el dulce se pegue. La mezcla debe oscurecerse y reducirse de forma clara. Comprueba el punto colocando una pequeña cantidad en un plato. Déjala enfriar unos minutos. Si mantiene la forma al inclinar el plato, está lista. La cuchara debe ofrecer resistencia y mantenerse casi erguida dentro de la mezcla. Si el dulce todavía está líquido, continúa la cocción durante unos minutos más. Engrasa ligeramente los moldes con aceite. Vierte el dulce caliente y alisa la superficie. Deja enfriar por completo a temperatura ambiente. Después, tapa los moldes y guárdalos en la nevera. Desmolda solo cuando el dulce esté bien frío y firme. Sírvelo en lonchas acompañado de queso, frutos secos o pan tostado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 12 porciones de unos 80 g cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aproximadamente 297 kcal.

Hidratos de carbono: 77 g.

Azúcares: 70-75 g.

Proteínas: 0,5 g.

Grasas: 0,2 g.

Fibra: 1-2 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva el dulce de manzana en la nevera, dentro de un recipiente hermético o cubierto con film. Por su elevada cantidad de azúcar, puede mantenerse durante varias semanas en buenas condiciones. Para disfrutar de mejor textura y sabor, se recomienda consumirlo en un plazo de 2-3 semanas. No lo dejes a temperatura ambiente durante periodos prolongados.

PUBLICIDAD