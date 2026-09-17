España

La Aemet activa la alerta roja por lluvias torrenciales en Murcia: se superan los 60 l/m2 en una hora en Campo de Cartagena y Mazarrón

El temporal ha dejado destrozos y calles inundadas en Valencia y Barcelona. Este jueves las tormentas se extienden a otras comunidades

La Aemet activa la alerta roja en Murcia por lluvias torrenciales. (Aemet)
La Aemet activa la alerta roja en Murcia por lluvias torrenciales. (Aemet)
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Ante el fuerte temporal que está sufriendo el este peninsular entre este miércoles y jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se ha visto obligada a activar varias alertas rojas por las precipitaciones. La última, esta mañana en la Región de Murcia, donde esperan lluvias torrenciales en las próximas horas.

El aviso estará activo, en principio, hasta las 12.00 horas de este jueves en la región de Campo de Cartagena y Mazarrón. Allí, según ha indicado el organismo, se han superado los 60 litros por metro cuadrado en una hora. Además, podrían repetirse chubascos de esta intensidad en la zona.

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Ante esta situación, el Centro de Coordinación de Emergencias ha decidido enviar a los ciudadanos de las regiones más afectadas por estas precipitaciones (las que se encuentran en nivel rojo) un mensaje ES-Alert pidiendo que eviten los desplazamientos innecesarios y atravesar cauces o zonas inundadas. “Permanezca en su vivienda o busque un refugio seguro y sitúese en las zonas más elevadas posibles hasta nuevo aviso”.

Paso inferior inundado en Aldaia, Valencia, este jueves. (EFE/Ana Escobar)
Paso inferior inundado en Aldaia, Valencia, este jueves. (EFE/Ana Escobar)

Mientras que ayer, miércoles, las tormentas se concentraron especialmente en Barcelona y Valencia, donde se han producido múltiples incidencias —incluida la muerte de un hombre que ha sido arrastrado por el agua en el municipio barcelonés de Olivella mientras se encontraba en el interior de su vehículo—, las precipitaciones se están extendiendo a otras comunidades autónomas este jueves.

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En concreto, en nivel naranja se encuentra en las provincias de Almería, Ibiza y Formentera, Albacete, Alicante y Valencia. En nivel amarillo están este jueves Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Mallorca, Ciudad Real y Cuenca.

Con respecto al resto de regiones de Murcia, todas ellas cuentan con avisos activos por lluvias y tormentas: el altiplano de Murcia, el noroeste, la Vega del Segura y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

Un árbol caído en la calle de Valencia debido a las fuertes lluvias de la pasada noche. (Rober Solsona/Europa Press)
Un árbol caído en la calle de Valencia debido a las fuertes lluvias de la pasada noche. (Rober Solsona/Europa Press)

El temporal azota Barcelona y Valencia, y se desplaza hacia el sureste

La amenaza de la lluvia ya golpeó con fuerza ayer en algunas localidades, que se han visto afectadas por un temporal que ha dejado calles anegadas, servicios cortados y múltiples desperfectos. En la Comunidad Valenciana y Cataluña se han recibido miles de llamadas y se han atendido centenares de incidencias.

La situación obligó este miércoles a Protección Civil a enviar un mensaje ES-Alert a los ciudadanos, instando a evitar desplazamientos, alejarse de cauces y barrancos, respetar los cortes de tráfico y, en caso de crecimiento del nivel de agua, acceder a los pisos superiores de las viviendas.

Las lluvias torrenciales dejan hasta 200 litros en algunos puntos del Baix Penedès y el litoral de Tarragona en agosto. (X, Infobae España)

Las precipitaciones más intensas de Cataluña se registraron en Sant Pere de Ribes, con esos 57,4 litros por metro cuadrado en media hora, y en Canyelles (Barcelona), donde se contabilizaron 85,6 litros por metro cuadrado en tres horas. Las tormentas, que afectaron especialmente las comarcas del Garraf, Alt y Baix Penedès, Baix Llobregat y Vallès Occidental, dejaron también 46,1 litros por metro cuadrado en Vacarisses en 30 minutos y 20,6 en Vilafranca del Penedès.

El Servicio Meteorológico de Cataluña, el Meteocat, ha informado de que el episodio de lluvias intensas se da ya por finalizado. Ahora se ha desplazado hacia el sureste.

*Noticia en ampliación

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