España

Receta de pan de leche y pepitas de chocolate con solo cuatro ingredientes: una opción sin gluten ni harina que está lista en menos de 15 minutos

La clave de la preparación está en la leche en polvo, pues sustituye a la harina y aporta la base seca de la masa

Mano que sostiene un pan de leche circular con chispas de chocolate, con tres panes más y dos tazas blancas de fondo.
Una persona sostiene un pan de leche con pepitas de chocolate junto a otros bollos e infusiones sobre una tabla de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Preparar bollos con una miga tierna sin recurrir a harina de trigo es posible. La receta difundida por el canal de YouTube ‘Un jour Une recette’, gestionado por Katy, una chef que publica ideas de recetas rápidas y fáciles. Con este plato plantea una alternativa de pan de leche sin gluten que se cocina en moldes individuales y necesita apenas 13 minutos de horno. La clave de la preparación está en la leche en polvo, según explica, que sustituye a la harina y aporta la base seca de la masa.

La receta rinde cuatro bollos pequeños, similares a una brioche por su textura y su forma. Además, no exige amasado, reposo ni fermentación prolongada, ya que utiliza levadura química en lugar de levadura fresca o seca. Esto reduce el tiempo de elaboración y permite resolver una merienda o un desayuno en pocos minutos.

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Para respetar la versión apta para celíacos, es necesario comprobar que la levadura química, las pepitas de chocolate y la leche en polvo no contengan gluten ni hayan estado expuestas a contaminación cruzada. La leche en polvo puede ser azucarada o sin azúcar, aunque esta elección modificará el dulzor final de los panecillos.

Un tazón con leche en polvo, un recipiente con pepitas de chocolate, huevos, levadura y una botella con leche sobre una mesa de madera.
Los ingredientes para la elaboración de un pan de leche con pepitas de chocolate reposan sobre una mesa de madera en una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes para cuatro bollos individuales

La receta de Katy se lleva a cabo con los siguientes productos:

  • 150 gramos de leche en polvo
  • Una cucharadita de levadura química sin gluten
  • 40 gramos de pepitas de chocolate
  • Tres huevos grandes

Cómo preparar los panecillos sin harina paso a paso

Aunque es una receta sencilla, hay que seguir bien los pasos para lograr un pan de leche bien esponjoso y sabroso. En el canal de YouTube, Katy explica este proceso con el que consigue un postre perfecto en menos de 15 minutos:

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  1. En primer lugar, hay que colocar toda la leche en polvo en un bol amplio. Una vez en el recipiente, hay que batirla manualmente unos segundos para deshacer los grumos y airear el ingrediente.
  2. Seguidamente, se debe incorporar la levadura química sin gluten y las pepitas de chocolate. Y cuando estén los tres ingredientes juntos, habría que mezclar todo bien para repartir los productos en toda la preparación.
  3. Una vez se consiga una homogeneidad, será el momento de añadir los tres huevos grandes. Para ello, la chef recomienda romper las yemas con una cuchara y mezclar hasta obtener una masa uniforme, blanda y de consistencia espesa.
  4. A continuación, habrá que engrasar cuatro moldes individuales de unos ocho centímetros de diámetro. Este paso ayuda a que los bollos se desmolden con facilidad después de la cocción.
  5. Debes repartir dos cucharadas grandes de masa en cada molde. Si lo deseas, puedes colocar algunas pepitas adicionales sobre dos o todos los bollos antes de hornearlos.
  6. Cuando este paso esté completado, habrá que llevar los moldes al horno precalentado a 180 °C (356 °F) durante 13 minutos. El tiempo puede variar ligeramente según la potencia del electrodoméstico.
  7. Solo se podrán retirar los bollos cuando la superficie esté dorada. Pero cuando estén listos, lo aconsejable es dejarlos reposar unos minutos hasta que se templen antes de desmoldarlos para evitar que se rompan.
  8. Lo más ideal sería servirlos tibios o fríos. Para conservarlos, guardarlos en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante dos o tres días.

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