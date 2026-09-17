España

David Cantero estalla en un post de redes sociales sobre la gente que rechaza las autocaravanas: “Seguiremos viviendo esta loca aventura”

El comunicador, que lleva más de 20 años viajando así con su familia, carga contra la falta de áreas preparadas y las restricciones municipales

David Cantero estalla en un post de redes sociales sobre la gente que rechaza las autocaravanas. (Montaje)
David Cantero estalla en un post de redes sociales sobre la gente que rechaza las autocaravanas. (Montaje)
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El boom del turismo camper ha terminado por desencadenar un choque frontal entre los usuarios de vehículos recreativos y las administraciones locales. El auge del caravaning ha transformado la forma de viajar de miles de familias en España, pero también ha tensionado la convivencia en el espacio público. En plena temporada estival, con cerca de 250.000 autocaravanas recorriendo la península, la falta de áreas de servicio condicionales y el endurecimiento de las normativas municipales han llevado la situación al límite.

En este complejo escenario, David Cantero ha decidido alzar la voz. El histórico rostro de la televisión en España tras cuatro décadas de carrera en TVE y Mediaset, y actual presentador de Las tardes de RNE, es también un veterano viajero de carretera. A sus 65 años y tras más de dos décadas recorriendo el país en autocaravana junto a su familia, el periodista ha denunciado abiertamente la presión y el estigma que sufren quienes apuestan por este estilo de vida.

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En un post publicado en su cuenta de Instagram, el comunicador arrancaba compartiendo su amarga experiencia en la carretera: “Llevo más de 20 años viajando así con mi familia y cada vez es más difícil, cada vez se siente más el rechazo, la discriminación, el “racismo autocaravanero”, pero resistiremos, seguiremos viviendo esta loca aventura, disfrutando de viajar con nuestra pequeña casa a cuestas, con nuestro hogar sobre ruedas, respirando cada noche un aire diferente”.

Asentamiento de autocaravanas en el aparcamiento de Es Gorg, en Ibiza, en 2025. (Germán Lama / Europa Press)
Asentamiento de autocaravanas en el aparcamiento de Es Gorg en Ibiza. (Germán Lama / Europa Press)

En su texto, Cantero apela al respeto mutuo frente a las crecientes trabas administrativas: “Respetando incluso a los que no nos respetan, teniendo una paciencia infinita con los que no entienden una mierda y no dejan de poner trabas, obstáculos y barreras, con los que no conciben una forma de vida intensa, muy diferente, compleja a veces, pero muy divertida”.

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El comunicador carga además contra la estrechez de miras de los consistorios, a los que acusa de dar la espalda a un dinamizador económico muy claro: “Es completamente absurdo que la inmensa mayoría de los ayuntamientos no entiendan y aprovechen y fomenten un modelo de negocio muy sencillo y lucrativo, que no apuestan por instalar buenas áreas de autocaravanas (como sucede en toda Europa), que no cuiden y reciban con los brazos abiertos a un montón de gente que se deja un montón de pasta allá donde recala”.

La DGT amplía el control municipal con una nueva instrucción

La denuncia de Cantero llega en un momento de intensificación regulatoria. Para ordenar el masivo flujo de vehículos recreativos en las carreteras españolas, la Dirección General de Tráfico ha aprobado la Instrucción PROT 2026/04, norma que sustituye a la de 2023 e incorpora la doctrina del Tribunal Supremo de 2018. Esta actualización reconoce formalmente la potestad de los ayuntamientos para limitar por ordenanza municipal tanto las zonas de acampada como el tiempo de estacionamiento prolongado.

Autocaravana
Una caravana en un camping.

La norma aclara que un vehículo estacionado sin desplegar elementos exteriores mantiene la consideración de aparcado, mientras que sacar toldos o sillas pasa a ser acampada. Asimismo, introduce la nueva señal S-128 para señalar puntos oficiales de vaciado de aguas e impone revisiones semestrales de ITV a las campers (categoría N) con más de diez años de antigüedad.

Pese al escenario de restricciones, Cantero concluye con un mensaje de resistencia y señala excepciones en el mapa nacional: “Basta ya de poner inconvenientes y dificultades a los que viajan en campers y autocaravanas. ¿Lo entenderán algún día? Por fortuna, aún quedan lugares, aunque cada vez sea más difícil encontrarlos… Asturias es un ejemplo a tener en cuenta…”.

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