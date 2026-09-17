España

La policía y una ambulancia trasladan a Gabriela Guillén a urgencias después de recibir en su domicilio una carta certificada

La exconcursante de ‘Supervivientes’ estuvo horas en el hospital Gregorio Marañón de Madrid y ya está estable

La situación de Gabriela Guillén. (Europa Press)
La situación de Gabriela Guillén. (Europa Press)
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El entorno de Gabriela Guillén atraviesa momentos de gran inquietud tras el despliegue de emergencia registrado este miércoles en su domicilio de Madrid. La empresaria y exconcursante de Supervivientes tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios y evacuada al hospital madrileño Gregorio Marañón, mostrando un evidente estado de desorientación y necesitando ayuda física para caminar hacia el vehículo médico.

Según la reconstrucción de los hechos detallada por el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, el suceso comenzó a las 15:10 horas con la llegada de dos agentes de la Policía Nacional al inmueble de la madre del menor de los hijos de Bertín Osborne. Minutos más tarde, sobre las 15:45 horas, dos sanitarios accedieron al edificio y, cerca de las 16:15 horas, acompañaron a Guillén hacia la ambulancia. Tras permanecer cerca de tres horas en el servicio de urgencias del citado centro hospitalario, la empresaria regresó a su domicilio alrededor de las 18:50 horas, visiblemente agotada y sin hacer declaraciones a la prensa.

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El origen de esta crisis médica y de la posterior movilización policial reside en una notificación postal. Tal y como explicó el reportero Carlos López, tras contactar con allegados de la empresaria, el incidente se desencadenó de forma inmediata después de que Gabriela recibiera en su vivienda una carta certificada cuyo contenido exacto no ha trascendido, pero que provocó una severa alteración en su estado de salud.

El impacto de la carta certificada

Las imágenes difundidas por el programa de Antena 3 reflejan la debilidad física de la empresaria tanto en su traslado al hospital como a su regreso al portal, donde necesitó apoyarse para poder acceder al interior de su residencia. Horas después del altercado, personas de su círculo cercano confirmaron al magacín que Guillén continuaba “con el mismo susto en el cuerpo”.

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Gabriela Guillén
La situación de Gabriel Guillén. ('Y Ahora Sonsoles'/ Atremedia)

En una breve conversación posterior, la propia afectada se limitó a señalar con “hilo de voz” que se encuentra “estable”, que su hijo está en perfectas condiciones y que su única prioridad en este momento es descansar en la intimidad y no ofrecer más detalles sobre lo sucedido.

Sus problemas empresariales

Los colaboradores del formato televisivo subrayaron que este episodio no responde a un conflicto de índole personal, sino a las complicaciones financieras y legales que arrastra en su faceta laboral. Según HOLA!, a finales del pasado mes de marzo, tras su regreso de Honduras, se hizo público que la empresaria tuvo que afrontar el cierre definitivo de su clínica estética debido a diversos impagos.

Gabriela Guillén visita '¡De viernes¡' para hablar de su maternidad con Bertín Osborne.

Gabriela Guillén emprendió entonces acciones legales contra su exsocia, que además es prima suya, por el abandono del negocio. Como la propia modelo denunció el pasado junio en el programa El Tiempo Justo, su antigua socia “no ha dado la cara” para liquidar las deudas pendientes, un complejo litigio empresarial que continúa generándole un elevado nivel de estrés.

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