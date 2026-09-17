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Esta es la verdadera razón por la que los electricistas le hacen nudos a los cables del techo

Aunque pueda parecer un gesto sin importancia, este pequeño detalle tiene una función práctica durante las instalaciones eléctricas

Techo de placas de yeso color terracota con masa blanca en las juntas y cables eléctricos que cuelgan de un orificio central.
Cables colgando del techo de una obra. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay detalles que pasan completamente desapercibidos hasta que alguien nos explica para qué sirven. Es el caso de los cables que cuelgan del techo y que, en muchas instalaciones eléctricas, aparecen sujetos con un pequeño nudo. A simple vista puede parecer una manía del electricista o una forma improvisada de mantenerlos en su sitio, pero detrás de este gesto hay una razón práctica.

Aunque pueda parecer un detalle sin importancia, la manera en la que se colocan y sujetan los cables forma parte del trabajo de una instalación eléctrica. Y ese nudo que tantas veces vemos sobre nuestras cabezas no está ahí por casualidad.

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Ni ciencia ni trucos para mejorar el rendimiento

La explicación es mucho más sencilla de lo que puede parecer. Cuando vemos los cables salir por un tubo en el techo, solo tenemos delante uno de los extremos de la instalación. Al otro lado puede haber otro profesional trabajando con esos mismos cables y, si tira de ellos, existe el riesgo de que terminen desplazándose hacia el interior del tubo.

El nudo sirve precisamente para evitar que esto ocurra. Al hacerlo, los cables quedan sujetos entre sí y se crea un tope que impide que puedan deslizarse completamente por el tubo. De esta forma, aunque alguien tire desde el otro extremo, los cables permanecen en el punto en el que los ha dejado el primer trabajador.

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Este pequeño gesto puede resultar especialmente útil cuando una instalación todavía está en proceso de montaje y diferentes profesionales tienen que trabajar en distintos puntos de la misma canalización. Sin necesidad de utilizar herramientas adicionales, el nudo permite mantener los conductores controlados y facilita que sigan accesibles para continuar con la instalación.

Albañiles en una obra. (Magnific)
Albañiles en una obra. (Magnific)

Además, no se trata de un procedimiento que tenga como objetivo mejorar el funcionamiento eléctrico del cable. El nudo no aumenta la seguridad eléctrica ni hace que la corriente circule mejor. Su función es mucho más práctica: evitar que los cables se escapen por el tubo y tenerlos localizados mientras se trabaja en la instalación.

Otros trucos que utilizan los electricistas

El nudo de los cables no es el único pequeño gesto que puede pasar desapercibido durante una instalación eléctrica. Los profesionales recurren a diferentes recursos sencillos para trabajar con mayor facilidad y mantener cada elemento controlado mientras realizan el montaje.

Uno de ellos es dejar una pequeña reserva de cable en determinados puntos de la instalación. En lugar de cortar el conductor justo a la medida, se deja algo de longitud adicional para poder trabajar con él con mayor comodidad y realizar futuras modificaciones si son necesarias.

También es habitual identificar los cables mediante marcas o colores. Esto permite distinguir con mayor facilidad la función de cada conductor y evitar confusiones cuando hay varios cables juntos. En instalaciones con numerosos circuitos, mantener esta organización puede ahorrar tiempo durante las conexiones y posteriores trabajos de mantenimiento.

Son detalles que pueden parecer insignificantes cuando se observa una instalación terminada, pero forman parte de la forma de trabajar de los profesionales y ayudan a que las distintas tareas sean más sencillas.

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