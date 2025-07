Paula Cabanas, hija de Marta Sánchez, concede su primera entrevista: “Mi madre me aconseja mucho para no cometer sus errores”

Paula Cabanas, hija de Marta Sánchez. (Mediaset)

Tiene 21 años, estudia Comunicación, Estilismo e Imagen de Moda, y hasta ahora había permanecido en un discreto segundo plano.. Paula Cabanas, hija de la icónica Marta Sánchez, ha concedido su primera entrevista televisiva en el programa Mis Raíces, que presenta Isabel Jiménez en Cuatro. Y lo ha hecho con una naturalidad sorprendente, desvelando cómo ha sido crecer bajo el ala de una de las artistas más populares de nuestro país.

“Siempre he tenido mucho cuidado con esas cosas, básicamente no me gusta el mundo televisivo porque lo he vivido de muy cerca con mi madre”, confesaba Paula, visiblemente cómoda en su charla con la presentadora. La joven ha vivido siempre rodeada de focos, aunque ha preferido mantenerse lejos de ellos. De hecho, no fue hasta hace apenas dos años que tomó verdadera conciencia del nivel de fama de su madre. “Vi un programa de paparazzi y ahí me di cuenta de quién era. Para mí es simplemente mi madre, no la veo como cantante ni famosa”, explicaba.

A pesar de haber crecido en un entorno mediático, Paula lleva una vida muy normal en casa. “Nuestro día a día es súper normal. Ella me prepara el desayuno y cocina poco, pero muy bien. Siempre le pido que me haga una pasta con langostinos”, comentó entre risas. Lo cierto es que ambas mantienen una relación muy cercana, tanto personal como profesional: desde hace unos años, trabajan juntas. “Soy como su asistente personal, pero no sé decirte exactamente qué hago, porque cada día es algo diferente. Nos reímos mucho juntas”, explicaba la joven con orgullo.

Paula también revelaba que su madre es muy protectora. “Es muy mamá pollito. Siempre quiere que esté bien, que no me pase nada. Me aconseja mucho, sobre todo para que no repita errores que ella cometió”, contaba. Especialmente en temas de amistades y relaciones, donde Marta parece tener un radar infalible: “sabe perfectamente quién es de verdad mi amigo y quién no”.

En cuanto a su pasión por la moda, Paula lo tiene claro: le viene de familia. “Mi abuela siempre va como un pincel, mi madre también. Lo he mamado desde pequeña. Las miraba y me quedaba embobada”, relataba. Y aunque no quiere seguir los pasos musicales de su madre, sí reconoce el impacto de su estilo. “Mi madre se ha atrevido con todo. Le digo siempre: ‘Mamá, eres iconic’. Se ha puesto tantas cosas que ya todo le queda bien”.

La cantante madrileña no ha podido estar más de acuerdo con la reflexión de su hija y, en esa misma línea, deslizaba: “Las madres lo hacemos, evitar que caigan en los errores que has caído tú, sobre todo en las amistades y en el amor.”

Respecto a la maternidad, Sánchez compartía una reflexión muy personal: “Creo que siempre es más difícil ser madre, aunque también igual en algunos momentos me ha costado ser hija, porque cuando eres joven y eres muy principiante en la vida no te das cuenta de una cosa muy importante y es que a los padres se les hace sufrir mucho, solamente lo ves cuando eres madre o padre.