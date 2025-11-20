El millonario patrimonio de Marta Sánchez: su chalet en Madrid, sus estratosféricas cifras en streaming y sus apariciones televisivas

La cantante española Marta Sánchez (EFE/ Irene Mancebo).

Marta Sánchez está de celebración. La artista conmemora cuarenta años de trayectoria y esta noche visita El Hormiguero para repasar una vida profesional que la ha convertido en uno de los rostros más reconocibles del pop español. Su nombre es sinónimo de éxitos, giras multitudinarias y un estilo que marcó a toda una generación. Pero también de una gestión minuciosa de su patrimonio y de un recorrido empresarial menos brillante de lo que podría suponerse al mirar su peso cultural.

El eje de la economía personal de la artista está en su vivienda madrileña. Sánchez se instaló en el madrileño barrio de Conde Orgaz hace más de dos décadas, pero la gran transformación llegó en 2018, cuando sometió el chalet a una reforma integral. Hoy, la casa está valorada en torno a cinco millones de euros y se ha convertido no solo en su refugio, sino también en una inversión de rentabilidad clara.

La casa de Marta Sánchez (@martisimasanchez).

El interior alberga piezas artísticas de alto valor —como una ilustración de Alejandro Cavolo en torno a los 20.000 euros— y un vestidor que es prácticamente un archivo de moda: prendas únicas, diseños exclusivos de autores como Lorenzo Caprile y la huella de varias décadas en los escenarios.

Mientras su patrimonio físico crecía, su catálogo musical no ha dejado de multiplicarse. Las canciones de Marta Sánchez atraviesan generaciones: de los éxitos ochenteros con Olé Olé a los himnos en solitario como Desesperada o Soy Yo. Las plataformas digitales han ampliado ese impacto. Con más de siete millones de oyentes mensuales en Spotify, su música le genera actualmente ingresos estimados entre 250.000 y 450.000 euros anuales procedentes del streaming y derechos de autor. Además, en el directo, la artista continúa siendo un reclamo. Su caché —entre 30.000 y 60.000 euros por concierto— confirma que el público más fiel, el que la acompaña desde finales de los ochenta, sigue respondiendo a cada llamada.

Marta Sánchez en concierto (IMAGEN DE ARCHIVO).

La cantante ha alternado la música con una presencia televisiva constante. Ha sido concursante, jurado o invitada recurrente en programas de máxima audiencia como Tu Cara Me Suena, Mask Singer o La Voz. Esa actividad en la pequeña pantalla ha reforzado su caché y la ha mantenido dentro de la conversación pública incluso en etapas sin lanzamientos discográficos.

En paralelo, su vida personal ha ocupado habitualmente espacio en revistas. Exclusivas de bodas, separaciones, maternidad o nuevas relaciones han formado parte de su trayectoria mediática. Entre ellas, una de las más recordadas sigue siendo su portada para Interviú en 1991, que la propia artista explicó años después como una decisión obligada para frenar la difusión de imágenes no autorizadas. Aquella negociación dejó una cifra equivalente a unos 240.000 euros, aunque emocionalmente le costó más de lo que ganó.

Desde 2018, Marta comparte su vida con Federico León, empresario canario ligado a compañías de eventos, sonido, publicidad e iluminación. Cuando la relación se hizo pública ya se hablaba de un patrimonio empresarial de más de un millón de euros entre activos y reservas. Él siempre ha esquivado la exposición mediática, pero su estilo de vida revela una posición económica holgada que encaja en la nueva etapa personal de la cantante.

Àngel Llàser, Mónica Naranjo, Carlos Latre y Marta Sánchez, jurado de la primera temporada de 'Tu cara me suena' (ATRESMEDIA).

Un álbum que repasa cuarenta años

40 Años 1985–2025 reúne himnos, duetos históricos y material inédito. Es también el punto de partida de una gira nacional con la que la artista quiere celebrar, junto al público, una carrera que comenzó con apenas 19 años.

Sin embargo, al analizar su recorrido desde el punto de vista económico, se observa un contraste notable. Woman Music SL —la empresa que administra junto a su madre— presentó recientemente cifras inesperadamente modestas: ventas de alrededor de 74.000 euros y un beneficio que no llega a los 6.000. Su retribución como artista y administradora tampoco refleja la magnitud de su fama: unos 18.000 euros sumando ambos conceptos.

La disparidad entre su éxito y sus ingresos quedó simbolizada en la polémica por Colgando en tus manos. A pesar de los casi mil millones de reproducciones que acumula el tema, la cantante reveló que su compensación apenas superó los 6.000 euros, un ejemplo perfecto de cómo los derechos pueden quedar muy lejos del rendimiento real de una canción.

Carlos Baute y Marta Sánchez escenario