Muere un hombre al ser arrastrado por el agua tras la Es-Alert por las fuertes lluvias en Olivella (Barcelona)

Imagen del coche arrastrado por la riada provocada por las fuertes lluvias en Olivella. (@bomberscat/X)

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Los Bomberos de la Generalitat han localizado durante la madrugada de este jueves el cuerpo sin vida de un hombre en una riera en Olivella, en la comarca barcelonesa del Garraf (Cataluña). El cadáver ha aparecido a unos 500 metros del punto en el que se encontraba el vehículo, que había sido arrastrado por el agua a causa del temporal.

Los Mossos d’Esquadra han confirmado que el fallecido era el conductor del automóvil después de que los equipos de rescate hubieran recuperado el cuerpo. Los Bomberos de Cataluña han informado de que el vehículo ha quedado completamente destrozado por la fuerza del agua.

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La muerte se ha conocido después de la alerta enviada a la población por el riesgo de inundaciones repentinas en el litoral de Barcelona. El mensaje ha pedido precaución en los desplazamientos, el seguimiento de las indicaciones de las autoridades y el contacto con el teléfono 112 para quienes se encuentren en una situación de riesgo.

Un testigo había avisado de la caída del coche

Emergencias había recibido a las 23:03 horas el aviso de un testigo que había visto caer un vehículo en la riera. A partir de esa llamada, se han movilizado 11 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña, junto al Grupo de Apoyo de Actuaciones Especiales Subacuático (GRAESub) y drones. En un primer momento, el operativo se ha centrado en la búsqueda de una mujer que habría desaparecido tras tratar de salir del vehículo antes de que la fuerza del agua la arrastrara, según ha confirmado el subdirector de Prevención de Protección Civil de la Generalitat, Joan Ramon Cabello, en TV3.

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Calle inundada tras las fuertes lluvias caídas este miércoles. (Ana Escobar/EFE)

Más tarde, el operativo ha concentrado la búsqueda en el entorno del vehículo y en el cauce afectado por la crecida. Los equipos han trabajado durante varias horas hasta que han localizado el cadáver a unos 500 metros del automóvil. La colaboración de los distintos cuerpos de rescate ha permitido recuperar el cuerpo del conductor durante la madrugada de este jueves. Los Mossos d’Esquadra han determinado después que el hombre hallado era la persona que conducía el vehículo arrastrado por el agua, pero no han difundido la identidad del fallecido.

Aemet ha activado el aviso rojo por lluvia torrencial en el litoral

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha enviado un aviso rojo por lluvia torrencial en el litoral de Barcelona. El organismo ha previsto acumulados superiores a 90 litros por metro cuadrado en menos de una hora, una situación que ha provocado inundaciones y crecidas repentinas. Aemet ha advertido de una situación de “peligro extraordinario” y ha indicado que se siguieran las recomendaciones de Protección Civil.

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El Servei Meteorològic de Catalunya emitió ayer un aviso de tiempo violento de nivel 6 sobre 6 para toda la tarde-noche en las comarcas afectadas. La alerta ha incidido en el riesgo de inundaciones súbitas, especialmente en rieras y zonas próximas a cursos de agua. Afortunadamente, por el momento, no se han conocido más víctimas mortales ni se ha informado de otras personas desaparecidas a causa del temporal.

Inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en Cataluña. (@bomberscat/X)

Además, las lluvias torrenciales ya han causado problemas de movilidad en la capital catalana y su entorno. Se han producido cortes de circulación cerca del río Llobregat y las precipitaciones han dificultado el tráfico ferroviario. La alerta a la población ha instado a reducir los desplazamientos y a evitar las zonas con riesgo de acumulación de agua.

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