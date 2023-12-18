Receta de churros en ‘airfryer’: la versión más fácil y ligera de esta clásica merienda

Una ración de churros recién hechos con azúcar (Getty)

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Ya sea para desayunar un domingo o para una merienda dulce cualquier día de la semana, unos churros o porras acompañados de una taza de café o de chocolate caliente son sinónimo de felicidad, comodidad y pleno placer gustativo. Forman parte de nuestra cultura, nos identifican como comunidad y hasta componen el paisaje urbano de nuestras ciudades, gracias a esos clásicos quioscos y churrerías ambulantes que llenan las calles españolas desde hace décadas.

Si eres un amante de los churros, pero sueles evitarlos porque te sientan mal o porque prefieres una dieta hipocalórica o más saludable, hacerlos en casa, con ingredientes caseros, y cocinarlos en freidora de aire puede ser una increíble solución. Cocinar estas delicias tradicionales en nuestra airfryer hace que queden de maravilla y todo ello ahorrándonos las ingentes cantidades de aceite que suelen utilizarse para freírlos de manera tradicional.

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Churros con chocolate en Madrid (Pexels)

En este caso, te contamos cómo hacer tus churros desde el principio, elaborando una masa casera muy sencilla que asegura un resultado de sobresaliente. Pero los churros congelados también se pueden cocinar sin problema en nuestra freidora. Para hacerlos, solo tendremos que poner nuestros churros en la cubeta, rociarlos muy ligeramente con un spray con aceite o un pincel de cocina y configurar nuestra airfryer a una temperatura de 200 °C durante 10 minutos. Cuando hayan pasado 5 minutos, les daremos la vuelta para que se hagan de forma homogénea por ambos lados. Una vez finalizado el tiempo, los pasamos a un plato y los espolvoreamos con azúcar.

La masa de churros es de lo más sencilla, pues está elaborada únicamente con harina, agua y sal. Esta mezcla de ingredientes debe partir de agua bien caliente, lo que generará la combinación más adecuada para conseguir una masa homogénea. Una vez mezclados y amasados todos estos ingredientes, necesitaremos utilizar una manga pastelera, en caso de no tener en casa una churrera. Con cuidado y amasando bien previamente, cuidando que no queden burbujas de aire dentro de la manga, con esta sencilla herramienta y una boquilla de estrella también haréis unos churros de categoría.

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Si sobra un poco de esta masa de churro, por supuesto, se puede congelar, siempre en crudo. Para ello, seguimos un proceso similar al de las croquetas: hacemos los churros y los ponemos en una bandeja, dejándolos separados para que no se peguen entre sí. Una vez la pasta esté dura, podrán almacenarse en bolsas. Una vez congelados, podemos aprovecharlos cualquier otro día, friéndolos sin necesidad de descongelarlos.

Receta de churros caseros en freidora de aire

Estas tiras de masa, formadas con manga pastelera o churrera, se cocinan gracias al aire caliente de la freidora. La clave está en conseguir una masa firme y pincelarla con muy poco aceite antes de cocinarla.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos Tiempo activo: 25 minutos Reposo de la masa: 15 minutos Cocción: 10-12 minutos



Ingredientes

250 g de harina de trigo

125 ml de leche

125 ml de agua

1 cucharadita de levadura química

1 pizca de sal

1 cucharada de aceite de oliva

Aceite de oliva en spray o para pincelar

Azúcar para espolvorear

Cómo hacer churros caseros en freidora de aire, paso a paso

Calienta el agua, la leche, la sal y la cucharada de aceite en un cazo. Cuando la mezcla esté caliente, pero sin hervir con fuerza, añade la harina y la levadura de una vez. Remueve con una cuchara de madera hasta obtener una masa compacta y sin grumos. No añadas más líquido si la masa queda espesa. La masa debe mantener la forma al salir por la manga. Deja reposar la masa durante 15 minutos. Introduce la masa en una churrera o en una manga pastelera con boquilla estriada. Forma tiras de unos 10-12 cm sobre una hoja de papel de horno. Deja enfriar los churros durante 15-20 minutos en la nevera. Así conservarán mejor su forma durante la cocción. Precalienta la freidora de aire a 200 ºC durante 3 minutos. Coloca los churros en la cesta, sin amontonarlos. Rocíalos con una pequeña cantidad de aceite. Cocina a 180 ºC durante 10-12 minutos. Dales la vuelta a mitad de la cocción. No llenes demasiado la cesta. Cocina los churros en varias tandas para que el aire circule bien. Retíralos cuando estén dorados. Espolvorea azúcar por encima y sírvelos calientes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta cantidad rinde aproximadamente 4 porciones, con 4-5 churros por persona, según el tamaño.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por porción, sin contar una cantidad excesiva de azúcar:

Calorías: 265 kcal

Hidratos de carbono: 48 g

Proteínas: 7 g

Grasas: 5 g

Fibra: 2 g

Azúcares añadidos: 3-5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los churros están más ricos recién hechos, cuando mantienen el exterior crujiente. Puedes conservarlos en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 1 día. Para recuperar parte de su textura, caliéntalos en la freidora de aire a 160 ºC durante 3-4 minutos.

La masa cruda puede guardarse en la nevera, bien tapada, durante un máximo de 24 horas. También puedes formar los churros y congelarlos separados sobre una bandeja. Una vez duros, pásalos a una bolsa y cocínalos directamente, con 2-4 minutos adicionales.