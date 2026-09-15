Risotto de pescador: una receta tradicional italiana un arroz meloso y una combinación de mariscos perfecta para sorprender a tus invitados

Plato de risotto alla pescatora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El arroz es uno de los clásicos que no fallan y se puede preparar de muchas formas diferentes. Desde las recetas más tradicionales hasta opciones algo más elaboradas, es un alimento muy presente en la cocina y una buena base para preparar platos completos y llenos de sabor.

Una de esas recetas es el risotto de pescador, una preparación de origen italiano que combina el arroz con diferentes productos del mar. El resultado es un plato cremoso y sabroso, perfecto para disfrutar de ingredientes como las gambas, los calamares o los mejillones en una receta que, aunque requiere algo de atención durante la cocción, no es complicada de preparar.

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Ingredientes

320 g de arroz. 250 g de gambas peladas. 250 g de mejillones limpios. 250 g de almejas. 200 g de calamar limpio y cortado en anillas. 1 l de fumet o caldo de pescado. 1 cebolla. 2 dientes de ajo. 1 tomate maduro rallado. 100 ml de vino blanco seco. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. 20 g de mantequilla. 1 cucharada de perejil fresco picado. 1 pizca de azafrán. Sal, al gusto. Pimienta negra, al gusto.

Cómo hacer risotto de pescador, paso a paso

Deja las almejas en un bol con agua fría y sal durante 30 minutos. Así expulsarán la arena. Limpia los mejillones y retira las barbas. Calienta el fumet en un cazo. Debe mantenerse caliente durante toda la receta. Calienta también el aceite de oliva en una cazuela amplia. Añade la cebolla y el ajo muy picados. Sofríe a fuego medio durante 5 minutos. Incorpora el tomate rallado. Cocina otros 5 minutos, hasta que el sofrito quede concentrado. Añade el calamar y saltea durante 2 minutos. Incorpora el arroz y tuéstalo durante 2 minutos. El grano debe quedar cubierto por el sofrito. Vierte el vino blanco y deja que se evapore el alcohol durante 2 minutos. Añade el azafrán y un cucharón de fumet caliente. Remueve con suavidad hasta que el arroz absorba casi todo el líquido. Agrega otro cucharón de fumet y repite el proceso durante unos 18 minutos, incorporando más caldo a medida que el arroz lo vaya absorbiendo. Mantén siempre el fumet caliente para no interrumpir la cocción. Mientras se cocina el arroz, abre los mejillones y las almejas en una sartén tapada con un poco de fumet. Cuela el líquido que hayan soltado y añádelo al arroz para aprovechar todo su sabor. Cuando falten unos 3 o 4 minutos para terminar la cocción, incorpora las gambas y una parte de los mejillones y las almejas. Continúa removiendo con suavidad hasta que el arroz esté en su punto y el marisco quede cocinado. Retira la cazuela del fuego y añade la mantequilla y el perejil picado. Remueve suavemente para integrarlos y conseguir una textura más cremosa. Prueba y rectifica de sal y pimienta si es necesario. Deja reposar el risotto durante 2 minutos y sírvelo con el resto de los mejillones y las almejas por encima. Si quieres, puedes terminarlo con unas gotas de limón.

Receta fácil de salpicón de marisco, un entrante fresco y saludable.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta está pensada para cuatro platos principales, aunque depende del tamaño de las raciones. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de manera proporcional para no cambiar su sabor.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 560 kcal

Proteínas: 31 g

Hidratos de carbono: 70 g

Grasas: 17 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos, así como de las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El risotto debe guardarse en un recipiente hermético y conservarse en la nevera una vez que se haya enfriado. Bien refrigerado, puede conservarse durante un máximo de dos días. A la hora de recalentarlo, se puede añadir un poco de fumet o agua y calentarlo a fuego suave para recuperar parte de su cremosidad.

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